Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034342582.html
Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара
Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара - 13.07.2022 Украина.ру
Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил 12 июля представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города, передает РИА Новости
2022-07-12T15:05
2022-07-13T11:11
новости
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034342582.jpg?10303375631657699895
В ходе спецоперации российские военные взяли под&nbsp;контроль Херсонскую область и&nbsp;приазовскую часть Запорожской области на&nbsp;юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в&nbsp;оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и&nbsp;радиостанций. Регионы объявили о&nbsp;планах стать субъектами РФЗимой сообщалось, что украинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели,&nbsp;&mdash; дрон-камикадзе &laquo;Пилум&raquo;. Главная функция такого дрона&nbsp;&mdash; прорыв системы противовоздушной обороны противника. Управляется такой беспилотник или&nbsp;оператором, или&nbsp;же посредством предварительно введенных в&nbsp;его систему координат цели. По словам разработчиков, это действительно &laquo;классный, недорогой, смертельно опасный для&nbsp;противника аппарат&raquo;.&nbsp;&nbsp;
/20210125/1030337446.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дроны

Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара

15:05 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© mil.in.uaдрон-камикадзе «Пилум»
дрон-камикадзе «Пилум»
© mil.in.ua
Читать в
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил 12 июля представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города, передает РИА Новости
дрон-камикадзе «Пилум»
25 января 2021, 11:25
На Украине разработали «смертельно опасный» дрон-камикадзеУкраинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели, — дрон-камикадзе «Пилум». Об этом один из разработчиков Юрий Касьянов рассказал на днях на своей странице в Facebook
Информация о пострадавших и жертвах уточняется.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ
Зимой сообщалось, что украинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели, — дрон-камикадзе «Пилум». Главная функция такого дрона — прорыв системы противовоздушной обороны противника. Управляется такой беспилотник или оператором, или же посредством предварительно введенных в его систему координат цели. По словам разработчиков, это действительно «классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат».
 
 
 
Новостидроны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния