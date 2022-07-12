https://ukraina.ru/20220712/1034342582.html
Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара
Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара - 13.07.2022 Украина.ру
Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил 12 июля представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города, передает РИА Новости
2022-07-12T15:05
2022-07-12T15:05
2022-07-13T11:11
новости
дроны
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФЗимой сообщалось, что украинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели, — дрон-камикадзе «Пилум». Главная функция такого дрона — прорыв системы противовоздушной обороны противника. Управляется такой беспилотник или оператором, или же посредством предварительно введенных в его систему координат цели. По словам разработчиков, это действительно «классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат».
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны
Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара
15:05 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил 12 июля представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города, передает РИА Новости
Информация о пострадавших и жертвах уточняется.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ
Зимой сообщалось, что украинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели, — дрон-камикадзе «Пилум». Главная функция такого дрона — прорыв системы противовоздушной обороны противника. Управляется такой беспилотник или оператором, или же посредством предварительно введенных в его систему координат цели. По словам разработчиков, это действительно «классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат».