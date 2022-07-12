Украинские военные применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара

На Украине разработали «смертельно опасный» дрон-камикадзе Украинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели, — дрон-камикадзе «Пилум». Об этом один из разработчиков Юрий Касьянов рассказал на днях на своей странице в Facebook