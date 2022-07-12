Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам - 13.07.2022 Украина.ру
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Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам
Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам - 13.07.2022 Украина.ру
Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам
Российская спецоперация направлена не против украинцев, а против киевского режима. Это подчеркнул 12 июля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-07-12T13:15
2022-07-13T11:11
новости
песков
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034340268.jpg?10342353461657699895
В связи с&nbsp;этим Пескову задали вопрос, согласны ли в&nbsp;Кремле с&nbsp;оценкой МИД Украины этого документа как&nbsp;посягательства на&nbsp;суверенитет и&nbsp;территориальную целостность страны.В конце мая Путин&nbsp;упростил&nbsp;получение гражданства&nbsp;РФ для&nbsp;жителей ДНР, ЛНР, а&nbsp;также Запорожской и&nbsp;Херсонской областей Украины.Ранее администрация Херсонской области&nbsp;сообщила, что все жители Украины смогут подать заявление на&nbsp;российское гражданство, для&nbsp;этого необязательно иметь прописку в&nbsp;области.&nbsp;
/20220703/1034284565.html
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Украина.ру
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новости, песков

Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам

13:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация российские военнослужащие РФ z
Северодонецк Азот местные жители эвакуация российские военнослужащие РФ z
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
Российская спецоперация направлена не против украинцев, а против киевского режима. Это подчеркнул 12 июля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Турции Б. Йылдырымом - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 17:55
«Здравый смысл возобладает»: Песков заявил, что Украине нужно понять условия РоссииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но это продлится недолго. Об этом он заявил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»
В связи с этим Пескову задали вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.
«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», — объяснил Песков.
В конце мая Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
Ранее администрация Херсонской области сообщила, что все жители Украины смогут подать заявление на российское гражданство, для этого необязательно иметь прописку в области.
 
 
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