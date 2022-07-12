https://ukraina.ru/20220712/1034340268.html

Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам

Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам - 13.07.2022 Украина.ру

Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам

Российская спецоперация направлена не против украинцев, а против киевского режима. Это подчеркнул 12 июля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-07-12T13:15

2022-07-12T13:15

2022-07-13T11:11

новости

песков

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В связи с этим Пескову задали вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.В конце мая Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.Ранее администрация Херсонской области сообщила, что все жители Украины смогут подать заявление на российское гражданство, для этого необязательно иметь прописку в области.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков