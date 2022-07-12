Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам
13:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация российские военнослужащие РФ z
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Российская спецоперация направлена не против украинцев, а против киевского режима. Это подчеркнул 12 июля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
3 июля, 17:55«Здравый смысл возобладает»: Песков заявил, что Украине нужно понять условия РоссииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но это продлится недолго. Об этом он заявил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»
В связи с этим Пескову задали вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.
«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», — объяснил Песков.
В конце мая Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
Ранее администрация Херсонской области сообщила, что все жители Украины смогут подать заявление на российское гражданство, для этого необязательно иметь прописку в области.