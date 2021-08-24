Военный парад по случаю 30-летия независимости Украины состоялся 24 августа на главной улице Киева - Крещатике. Видеоотчет о мероприятии представил Youtube-канал Украина.ру

По Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, приняли участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники.

Скандалы, «Айдар» и «Джавелины». Чем запомнился парад на 30-летие независимости Украины © president.gov.ua

Самолеты со специальной системой генерирования дыма во время пролета в воздухе воссоздали цвета национального флага Украины. В параде также приняла участие авиация от стран НАТО.

В частности, в небо поднялись британские истребители Eurofighter Typhoon, самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon, польские многоцелевые истребители F-16, словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan.