По Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, приняли участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники.
Зрителям показали пролет над центром города самолетов и вертолетов военной авиации. В небе над Киевом пролетела авиационная колонна в составе Ан-26, Ан-26 "ВІТА", Ан-72, Ан-32, Су-27, Су-24, Су-25, МиГ-29, Ил-76, Ми-8, Ми-14, EC-225LP, DA-42, Н-145.
Самолеты со специальной системой генерирования дыма во время пролета в воздухе воссоздали цвета национального флага Украины. В параде также приняла участие авиация от стран НАТО.
В частности, в небо поднялись британские истребители Eurofighter Typhoon, самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon, польские многоцелевые истребители F-16, словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan.