Военный парад по случаю 30-летия независимости Украины состоялся 24 августа на главной улице Киева - Крещатике

По Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, приняли участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники.

В Ивано-Франковске в День независимости организуют забег в вышиванках © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По Крещатику строевым маршем прошли военные из США, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Словакии, Финляндии, Чехии и Швеции. Впервые в параде принял участие сводный оркестр из 450 музыкантов с представителями всех родов войск и силовых ведомств, а также музыкантов из военных оркестров США и Британии.