Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал итоги парламентских выборов в Армении

— 00:50 Почему, несмотря на прогнозы, партия Пашиняна "Гражданский договор" выиграла на выборах?

— 01:40 Почему электорат Пашиняна голосует активнее других?

— 03:40 Почему для Турции удобен премьер-министр Пашинян?

— 05:40 Последствия для России;

— 07:50 Армения в ОДКБ.



Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По итогам подсчета голосов со всех 2008 участков партия Пашиняна набрала 53,92% голосов. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%.

На третьей позиции оказался блок «Честь имею», сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Он набрал 5,23%.