— 00:50 Почему, несмотря на прогнозы, партия Пашиняна "Гражданский договор" выиграла на выборах?
— 01:40 Почему электорат Пашиняна голосует активнее других?
— 03:40 Почему для Турции удобен премьер-министр Пашинян?
— 05:40 Последствия для России;
— 07:50 Армения в ОДКБ.
Партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
По итогам подсчета голосов со всех 2008 участков партия Пашиняна набрала 53,92% голосов. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%.
На третьей позиции оказался блок «Честь имею», сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Он набрал 5,23%.