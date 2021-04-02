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— 06:10 Зачем Верховная Рада приняла закон о мобилизации резервистов?
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Ранее, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление по поводу «эскалации российско-украинского вооружённого конфликта». Впервые в официальном документе было использовано определение о вооружённом конфликте, а не об «агрессии» России.
Верховная Рада приняла закон, позволяющий за сутки мобилизовать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе. Кроме того, документ предусматривает ужесточение мер против лиц, уклоняющихся от службы по призыву. Закон повышает штрафы за подобные нарушения, а также вводит уголовную ответственность.