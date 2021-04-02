Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что Украина сейчас готовится к войне с Россией. По мнению эксперта, об этом свидетельствует принятый Верховной Радой закон о мобилизации резервистов. Кроме того, Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленского не пригласили на переговоры Путина, Макрона и Меркель по ситуации в Донбассе

— 00:17​ Верховная Рада заявила о войне с Россией: что дальше?

— 06:10​ Зачем Верховная Рада приняла закон о мобилизации резервистов?

— 11:42​ Готово ли население Украины воевать с Россией?

— 24:16​ Почему Зеленского не пригласили на переговоры Путина, Макрона и Меркель по ситуации в Донбассе?

Ранее, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление по поводу «эскалации российско-украинского вооружённого конфликта». Впервые в официальном документе было использовано определение о вооружённом конфликте, а не об «агрессии» России.

Верховная Рада приняла закон, позволяющий за сутки мобилизовать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе. Кроме того, документ предусматривает ужесточение мер против лиц, уклоняющихся от службы по призыву. Закон повышает штрафы за подобные нарушения, а также вводит уголовную ответственность.