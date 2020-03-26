Ввиду распространения коронавируса по всему миру власти Москвы приняли решение размещать пациентов с признаками ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в больнице в Коммунарке, первые корпусы которой были открыты в декабре 2019 года.
В России, согласно последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией — 658 человек, 410 случаев заражения зафиксированы в Москве, 41 — в Московской области и 21 — в Санкт-Петербурге. За последние сутки выявлено 163 случая заражения.