Президент России Владимир Путин в защитном костюме встретился с персоналом инфекционной больницы в Коммунарке, специально выделенной для людей с подозрением на COVID-19. Соответствующее видео опубликовали 25 марта на YouTube-канале издания Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В России, согласно последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией — 658 человек, 410 случаев заражения зафиксированы в Москве, 41 — в Московской области и 21 — в Санкт-Петербурге. За последние сутки выявлено 163 случая заражения.