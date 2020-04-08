«Как утверждают организаторы, они в этом году эти собрания отменили, но так или иначе на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В общей сложности несколько сотен человек, которые размещались по домам. Часть из приезжих находится до сегодняшнего дня в Першотравенске», — заявил он.
По словам Олейника, именно из Першотравенска вирус начал распространяться в другие города. Полиция установила всех участников собрания. В городе зафиксировали 21 случай заражения, во всей области — 41.