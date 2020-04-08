Ежегодное собрание представителей баптистской церкви в Першотравенске стало очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области. Об этом 7 апреля заявил председатель местного областного совета Святослав Олейник в видеообращении

Украина.ру на Youtube Актриса Любовь Титаренко объяснила, почему украинские театры на грани полного исчезновения