В рамках проекта «Украинское досье» 25 сентября состоится мультимедийная конференция «Фейки и блоки – главные инструменты информационной агрессии против России». Она стартует в режиме онлайн в 13:00 в мультимедийной студии редакции Украина.ру, будет обеспечено интерактивное общение со зрителями

Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов © Андрей Лубенский

В конференции примут участие: председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.