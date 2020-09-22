Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов
Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов
© Андрей Лубенский
Украина, Белоруссия, далее везде. Потоки фейковых новостей и блокировки российских сайтов — приметы новейшего времени. В тотальной информационной войне отброшены традиционные представления о свободе слова и ответственности СМИ. Что может противопоставить Россия грязным методам своих оппонентов?

В конференции примут участие: председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов

 