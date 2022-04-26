Приднестровье вводит красный уровень террористической опасности, который предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом 26 апреля говорится в сообщении пресс-службы президента непризнанной республики Вадима Красносельского

«Принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

Обострение в Приднестровье проанализировали эксперты и лидеры мнений.

Приднестровье объявило красный уровень террористической опасности © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller Игорь Дмитриев прогнозирует дальнейшую эскалацию в республике уже в ближайшее время:

«Украина и Молдавия делают в Приднестровье примерно то, что могла делать Россия на Украине: аварии, взрывы на инфраструктуре, беспорядки, а потом "наведение конституционного порядка" по многочисленным обращениям граждан и объединение братских народов по итогу референдума. Парад на 9 мая в Приднестровье отменён. Атака в этот день приведет и к репутационным и к людским потерям. Наше руководство ещё с прошлого века любит даты, старается подтянуть реальные события к юбилейным и это предсказуемый, а значит уязвимый момент. Но я думаю, что там произойдет что-то и раньше, до того как ВС РФ получат хоть минимальную возможность пробиться на помощь Приднестровью».

Украинский журналист Юрий Бутусов призывает нанести удар по Приднестровью и объясняет, почему это стратегически важно для Украины:

С учетом ситуации в Приднестровье: Пушилин сделал заявление о втором этапе спецоперации © пресс-служба главы ДНР

Украине жизненно необходимо нанести удар по Приднестровью по шести причинам:

1. Захват многих тысяч российских пленных для обмена;

2. Устранение угрозы прорыва российских войск, российское наступление Миннекаева потеряет свой смысл, ведь мы передадим освобожденное Приднестровье под контроль законным властям и вооруженным силам Молдовы;

3. Ликвидация черной дыры на границе Украины, через которую Россия гонит потоки контрабанды и зарабатывает миллиарды на этой контрабанде;

4. Захват больших арсеналов российских боеприпасов;

5. Освобождение двух бригад, которые вынуждены охранять украинский юг от угрозы со стороны Приднестровья;

6. Приднестровье — это источник международного терроризма, угрожающий всей Европе, оттуда российские спецслужбы нелегально поставляют оружие по всему миру. Сегодня там снова произошел очередной теракт. Пора ликвидировать эту угрозу Южной Европе.

Поэтому надо активно реагировать и хотя бы сейчас упредить российское наступление, действовать на опережение. Украинская армия легко разгромит банды российских нацистов в Приднестровье, демилитаризует военные объекты и получит необходимый обменный фонд, чтобы Россия прекратила расстрелы и пытки наших пленных.

Надо брать пленных там, где российская армия слаба, надо в ответ на террор Путина набрать такое количество обменного фонда, чтобы освободить всех наших граждан».

Новые взрывы в Приднестровье, посольства ДНР и ЛНР, дым над «Азовсталью», потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 26 апреля © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков предлагает Молдавии объединить усилия в борьбе с Россией:

«Приднестровье становится новой точкой напряжения на украинской границе. Обстрел аэродрома и радиоцентра, местные непризнанные власти устанавливают "красный уровень угрозы". Не исключено, что в ближайшее время ПМР вступит в войну против Украины и Молдовы. В этой ситуации многое зависит от позиции именно Кишинева. Ведь ПМР — это их территория, и Украина не может вести там боевые действия без согласия Молдовы.

Однако сейчас наступает то время, когда мы можем уничтожить российских оккупантов и защитить наши государства. Даже самые большие оптимисты понимают, полномасштабная атака России на Молдову — это вопрос времени. И не нескольких лет, а уже даже недель и дней. Украина заинтересована в стабильной Молдавии. И, несмотря на определенные разногласия, мы благодарны за прием украинских беженцев и помощь нам в последние месяцы. Сегодня наши государства должны показать единство и в вопросе России. Вместе мы сильнее и обязательно должны уничтожить россиян, пока они не перебросили еще больше войск в Тирасполь».

В свою очередь российский политолог Сергей Марков считает, что национальной безопасности Молдовы угрожает не Россия, а Румыния:

«Военная атака на Приднестровье должна начаться в ближайшее время. Румынская армия уже размещена в Молдавии. Идёт наращивание группировки. Скоро будут военные провокации а потом атака. Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложные положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии».