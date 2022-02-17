Певица Алина Паш, которая победила в нацотборе Украины на «Евровидение»-2022, заявила об отказе от выступления за страну из-за того, что музыку смешивают с политикой

«Евровидение»: Алина Паш пошла на отчаянный шаг из-за травли © Алина Паш/Instagram

Это уже второй случай, когда по политическим мотивам украинский артист отказывается от участия в Евровидении — первой была певица Maruv в 2019 году.

Мнение лидеров мнений в соцсетях по поводу казуса Алины Паш разошлись.

Народный депутат Виктория Сюмар осудила заигрывание артистки с Россией:

«Алина Паш отказалась ехать на Евровидение и извинилась за поддельную справку. И это правильно. Страна сегодня точно не может быть толерантной ни ко лжи, ни к тем более заигрыванию с агрессором. Радуюсь за группу Kalush. Их песня крутая и верю, что Европа оценит наш глубинный фольк-рэп. И это тот случай, когда справедливость и правда восторжествовали».



Журналист Анастасия Товт считает, что отныне отбором на конкурсы должны заниматься силовые органы:

«Предлагаю в следующем году сразу доверить выбор представителя Украины на Евровидении настоящим экспертам — СНБО и сайту «Миротворец». Пусть они там сами выбирают идеологически правильного певца.

Главный этап кастинга — на заседании СНБО уважаемые члены дружно скроллят ленту кандидата в Инстаграме на предмет наличия запрещенки. То есть, фоток на Красной площади.

Обязательно — личное собеседование у радикала Стерненко. Без его одобрения к конкурсу не допускать.

Кандидат даже необязательно должен петь. Просто пусть выйдет на сцену и убедительно, без запинки ответит на вопрос «Чей Крым?». Секунда замешательства — дисквалификация и расстрел на месте.

Знание наизусть припева «Батько наш Бандера», как и справка от гинеколога и анализ мочи — необязательны, но добавят претенденту плюсиков к карме.

Так победим.

Навеяно тем тотальным позором, в которое превратился Нацотбор на Евровидение в Украине в 2022 году».



Политический эксперт Юрий Молчанов поддержал артистку и ее решение не ехать на политизированное шоу:

«Отказ от Евровидения Алины Паш и фотка объятий олимпийских призеров — это лучшая визуализация к новому партийному празднику.

Лучшая реакция на всю медиа-психиатрию.

Переключая каналы утром, вспомнилась школьная коморка, куда брезгливо складывались лозунги и портреты вождей 1 мая и 7 ноября.

Рассудок рано или поздно побеждает политику. И пренебрегающий этим правилом, неизбежно оплачивает в итоге высокий политический, а иногда и личный прайс.

ПС: а девочка Алина поступила исключительно правильно. Евровидение в этой стране уже давно тупой кринж. Умничка! Свой пиар и хайп здравомыслия она уже извлекла»



Журналист Юрий Лукшиц согласен с Молчановым:

«Певица Алина Паш решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022. Что ж, учитывая последнее заявление ГПСУ, вероятно, певица посещала Крым незаконным путём. Поэтому из-за давления решила снять свою кандидатуру.

С другой стороны, невелика потеря. Свой хайп она получила, а "Евровидение" давно является заполитизированным конкурсом и особой ценности не представляет. При этом двойные стандарты государства Украина удивляют. Почему-то поездка в Крым обходным путём — это Зрада, а вот торговый оборот с Россией на 12 млрд долларов — это Перемога. Чудеса, да и только».



Бывший народный депутат Елена Бондаренко считает травлю частью госполитики:

«Пока Алина Паш и другие наивные будут писать о внешней войне, а не о внутренней, так будет и далее — травля, обструкция, разрушение карьеры и прочие "прелести" внешней войны. Ага, внешней. Внутри страны. Нечистыми руками и погаными ртами своих же соотечественников. Не надоело врать самим себе?!»



Продюсер в сфере шоу-бизнеса Михаил Ясинский признался, что испытывает стыд за всю эту ситуацию:

«На пересадке добрался до интернета и прочел заявление главы правления Суспильного о дисквалификации Алины Паш…

Я хотел было написать, пристыдить, что не нашел в этих сообщениях ни слова извинений от имени вещателя перед артистами, перед ведущими, перед Джа и Тиной, перед режиссерами постановщиками, перед зрителями и перед налогоплательщиками, наконец.

А потом зашёл на страницу к артистке, потом к другим артистам, на страницы разных людей, известных и не очень, залез в комментарии..

В 5-м классе советской школы я был свидетелем общественного суда над одноклассником двоечником и прогульщиком. Он остался на второй год, но продолжал прогуливать, курить и даже как-то пришел в школу выпивши. Его могли без унизительно-показательного шоу тихо отчислить из школы (тогда это называлось "выгнать"), но система работала иначе.. Его мать стояла посреди актового зала школы, а родительский комитет зачитывал "приговор". Его отправили в специнтернат прямо из "зала суда". Завуч пафосно пригласила в милиционера, который взял его под руки и даже не дав подойти к маме вывел. Она плакала, школьники всхлипывали, родительский комитет и руководство школы стояли смирно. Тогда это все мне казалось нормальным. Да, волнительно, но нормально. Нам было жаль пацана, но все произошедшее не вызвало никаких сомнений. Тогда. Сейчас мне стыдно.

Кто-то скажет, что время было другое. Возможно. Но какое тогда время сейчас и как мы оценим его позже? И как мы оценим позже себя?

Я почитал комментарии о Паш, вспомнил эту историю и вспомнил я очень и очень многое, что стало привычным и кажется нормальным в последние годы. Про спортсменов, артистов, художников, депутатов, чиновников, военных, журналистов…

Если существует гибридная война, то я уверен, что существуют и гибридная гражданская война. И сейчас мы находимся в самом ее эпицентре. Когда нет ни моральных авторитетов, ни принятия ответственности, ни законов — одних и для всех, ни наказания, ни жалости, ни сочувствия. Глубокий гуманитарный и нравственный кризис. Системный».



Блогер Евгений Нетоптанный проанализировал текст песни Паш и написал, что даже высокий уровень патриотических стереотипов не обеспечили ей успех:

«Текст песни Алины Паш, с которой она уже никуда не едет.

Она сумела задействовать почти все скрепы. Тут правда нет "мовы", "вышиванки", "борща" и "вишневого садочка". Но строчек всего 8, пришлось бы выкинуть предлоги.

Вятрович, и даже Жека карась (про Перуна с Дажбогом) должны были слушать со слезами. Зеленский мог бы читать в своих обращениях к народу. Просто переставляя фразы.

У жюри не было ни единого шанса. А все одно, анкета подкачала…

Все таки правильно пишут патриоты, участников нужно проверять тщательней. И загодя. Желательно еще со школы. Или лучше с биографии родителей. А то 2-й раз за 3 года чуть было не отправили идеологически сомнительную личность. На конкурс, официально аполитичный и вне всяких идеологий. Спасибо бдительным гражданам, в последний момент уберегли…

Однако, переживаю за будущих участников отбора. С заранее проверенными анкетами. Планку по скрепам, на четыреста знаков текста, опускать нельзя. Надо превосходить».

