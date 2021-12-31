Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели продолжительный телефонный разговор под занавес уходящего 2021 года. О чем говорили лидеры двух стран и что несет новый 2022 год прогнозировали эксперты в своих соцсетях

Российский политолог Сергей Марков написал, о чем шла речь на переговорах: «Россия и США. Попытка реконструировать логику.

1. Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. Почти во всех остальных случаях Кремль подчеркивает, что переговоры состоялись по инициативе другой стороны. Дескать, смотрите, никакой изоляции России нет, а мировые лидеры добиваются возможности поговорить с лидером России. А в этом случае, наоборот, Москва подчеркивала, что это ее инициатива. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива? И этот важнейший вопрос пока остается без ответа. Из комментариев Белого Дома и Кремля это не ясно.

2. Сам разговор был очень жесткий. Лидеры обменялись угрозами. Байден пригрозил России мощными санкциями всего объединенного Запада, если как-то не так Россия будет себя вести в отношении Украины. А Путин пригрозил всему Западу, что в случае мощных санкций из-за Украины Россия может полностью разорвать все отношения с Западом.

3. Байден заверил Путина, что США не планируют размещать ударные системы вооружений на территории Украины. Но в том-то и проблема, что теперь Москва совершенно не верит ни США ни Европе. И требует не заверений, не обещаний, а реальных гарантий.

4. А каковы могут быть гарантии безопасности для России с территории Украины? Договор о невступлении в НАТО? Да и без официального вступления в НАТО будут делать Антироссию, как делают сейчас. Только одна есть гарантия — ликвидация режима внешнего управления, который силовым образом превращает Украину в АнтиРоссию. Но ликвидировать такой режим для Запада совершенно не возможно. И потому, что Запад умеет только наступать. А уступает только силе. И потому, что после ликвидации нынешнего киевского режима с неизбежностью будет снята информационная блокада и наружу выйдет яркая правда о преступлениях этого режима в 2014 и 2015 годах. Преступлениях, которые потрясут. И за которые главную ответственность несут США и ЕС.

5. А если США и ЕС не готовы дать реальных гарантий безопасности России, то вариантов переговоров может быть только два.

Первый вариант. Запад опять обманет Россию. Пообещает, а потом не выполнит.

Второй вариант. Россия не захочет быть опять обманутой, переговоры найдут в тупик и Россия начнет сама обеспечивать свою безопасность силовым образом. Если Россия решится перейти в новую реальность в новом году».



Общественный деятель Александр Скубченко поделился своим видением, как должна Украина вести себя в условиях непростого взаимодействия России и США: «Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Из главного, по заявлению Ушакова, — Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности.

На Украине, уверен, все понимают, как вели бы себя США, будь они у границ Украины: типографская краска на новых политических картах мира без Украины уже давно высохла бы, а восстановительные работы после бомбардировки Киева уже были бы завершены. Никто не терпел бы политики дискриминации американцев, живущих на Украине, а за кривое слово в адрес США Зеленский пыль глотал бы до крови в горле.

Кроме того, исходя из официальных сообщений Кремля и Белого дома:

Президенты хорошо подготовились к разговору, он получился серьезным;

Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения;

Байден предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений;

Байден не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, как нельзя и выиграть;

Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

В общем, Россия чётко дала понять, что за красные линии не позволит переступить никому.

А на Украине пора бы уже всем понять главное: как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности, будь они у границ Украины. И не звать беду в свой дом, соглашаясь на роль разменной пешки в чужой игре против России.

Россия долго терпела русофобство у своих границ и в отношении соотечественников на Украине, но больше, судя по всему, не намерена. 2022 изменит если не всё, то очень многое и на Украине, и в отношениях Украины с Россией. К счастью для большинства украинцев, которые презирают режим майдана и жаждут мира, и к несчастью для меньшинства — марионеток США и русофобов всех мастей.

С наступающим 2022 — годом грядущих изменений, друзья!»



Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил важную деталь: «Про разговор Байдена и Путина. Интересно, кто именно из них поднял тему ядерной войны…»



Блогер Евгений Хурсин изложил две версии (американскую и российскую) итогов переговоров: «Как прошел разговор Путина и Байдена.

Главное по версии Кремля:

Байден чётко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения

Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности

Байден предупредил о санкциях, Путин ответил, что в таком случае может последовать разрыв отношений

январские переговоры в Женеве пройдут под личным контролем президентов

Байден несколько раз подчеркнул недопустимость начала ядерной войны

лидеры договорились продолжить диалог после Нового года

Главное по версии Белого дома:

Байден призвал снизить напряженность вокруг Украины

США продолжат отслеживание сил России и подготовку к "любым решениям Путина по Украине"

Байден и Путин согласились, что в некоторых областях переговоров может быть прогресс, а в некоторых — вряд ли

Байден заявил, что США будут вести переговоры с участием союзников и партнеров, Путин выразил понимание

Байден заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации»



Политический эксперт Елена Маркосян напомнила, что Россия уже реализовывает свою военную стратегию, и Запад едва ли сможет ее скорректировать: «Байден поговорил с Путиным. Суть разговора понятна из комментариев и заявлений сторон. В итоге: США предостерегают от вторжения России в Украину, а Россия больше не потерпит свинства, русофобии, милитаризации и искусственно культивируемой деградации народов и политикума в государствах, граничащих с РФ. И главное, будет действовать по отношению к соседям так же, как США поступают по отношению к своим соседям и другим государствам мира. Как действуют США — мы видим. Если Россия будет действовать так же, последствия будут значительными.

Я уже говорила, что РФ уже приступила к реализации системных проектов защиты своей безопасности и останавливаться не будет. Более того, темпы и сроки её проектов так же никто не будет корректировать из-за каких-то обещаний Запада. В качестве подтверждения — военная стратегия союзного государства России и Беларуси. Там всё движется по расписанию. Без остановки. Где такое движение станет очевидным до конца января — скоро увидим. И это не те позиции системных проектов, от которых РФ будет отступать в будущем. Наоборот! Чем дольше Запад будет оставаться на уровне разговоров, тем более неудобными для него станут неизбежные и безальтернативные решения».



Народный депутат и эксперт по международным вопросам Олег Волошин дал свой обобщенный прогноз на 2022 год для Украины. И он не вселяет надежды: «Следующий год непременно изменит в Украине многое. Восемь лет фактор России в политических процессах удивительным образом присутствовал во всех спорах и дискуссиях, но при этом сама соседняя держава будто за игровым столом не присутствовала. И это при тотальной зависимости от поставок энергоресурсов, статуса одного из крупнейших торговых партнёров, сотнях тысяч заробитчан и миллиардах пересылаемых ими денег. Не стоит забывать и о настроениях в обществе: при честной конкуренции выступающие за нормализацию отношений с Россией силы имели бы четверть мест в парламенте, а после реинтеграции Донбасса, вероятно, и больше трети.

Тем не менее, украинцев упорно убеждали во взаимоисключающих вещах: Кремль якобы спит и видит, как любыми методами влиять на Украину, но при этом по факту никакой реальной роли в украинской политике не играет, его интересы можно безнаказанно игнорировать, все связанное с Россией и просто русским притеснять и преследовать. Сейчас в Москве четко и громко сказали: «Довольно». Ни одна великая держава не потерпела бы такую ситуацию у своих границ продолжительное время. А тесная историческая и культурная связь тем более не позволяет просто относиться к соседу как к чуждому, отрезанному ломтю. Кстати, не будь этого фактора, Россия могла бы предпринять гораздо более жесткие действия в экономической и энергетической сферах — чего чужих-то жалеть.

2022 год станет непременно временем возврата России в качестве одного из ключевых игроков на украинской шахматной доске. Переговоры Байдена с Путиным в принципе это уже зафиксировали. И в Белом доме к этому целиком готовы как в силу общего переноса фокуса внимания на сдерживание Китая, так и благодаря пониманию того, что американское влияние в украинских делах (особенно, служащих источников доходов для западной элиты) в любом случае сохранится. Никто в Москве не собирается назначать нам прокуроров или формировать наблюдательный совет Укрзализныци. Проблема для США и ЕС, реально готовых к отказу от выталкивания России из Украины, только в том, чтобы соблюсти внутренние приличия с точки зрения их же собственной недавней бескомпромиссной риторики. Хотя неготовность принять страну в западные институции (особенно, в ЕС) была всем очевидна ещё до того, как Кремль перешёл во внешнеполитическое наступление.

Если же вдруг договориться не удастся, то… В любом случае прежнего формата существования Украины, клептократические власти которой прикрывают собственную некомпетентностей постоянным повышением градуса антироссийской истерии.

Грядущий год будет очень непростым с учётом падения доходов граждан, инфляции, дефицита энергоресурсов и полной некомпетентности правящего режима во всем, кроме освоения бюджетных средств. Но он может принести восстановление давно искусственно нарушенных балансов. Без чего весь корабль украинской государственности пойдёт на дно, когда ужасный конец для многих станет предпочтительнее затянувшегося ужаса без конца».

