На Украине продолжается массированная информационная кампания на тему вторжения российских войск и начала полномасштабной войны. По мнению экспертов, этим отвлекается внимание населения от внутренних проблем

Политических эксперт Энрике Менендес считает, что тему войны с Россией раскручивает украинская власть, чтобы все свои неудачи списать на внешний фактор:

«Тут меня спросили, верю ли я в нападение России на Украину?

Климкин объяснил, почему Украине не нужно паниковать и ждать «вторжения России» © МИД Украины

Поясню свою мысль. Для начала давайте разберёмся, что значит нападение. Для меня это вторжение сколько-нибудь крупной группировкой регулярных войск с целью захвата территории. То, что сказал Арестович про «политическую дестабилизацию», звучит бредово. Для политической дестабилизации Украины может хватить гораздо меньших событий и я опять же рискну предположить, что нас ждёт нестабильность без всякой России в обозримом будущем.

8 лет Украина находится в состоянии войны на Донбассе. Там идут локальные боевые столкновения, которые ограничены линией в 400 километров протяжённостью. Нигде больше военной напряжённости в украино-российских отношениях НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Даже на границе с оккупированным Крымом. На всей протяжённости границы Украины и РФ, которая напомню больше 2000 км., идёт нормальная жизнь. Перемещаются люди и товары, нет никаких двух армий, которые с ненавистью смотрят друг на друга, нет глубокой эшелонированной обороны, которую дОлжно построить, если ты реально ждёшь атаки.

Украина — это 40-миллионная страна. Война с ней, даже если твой противник намного сильнее, это очень сложное и ресурсозатратное дело. Тут сложно ограничиться локальной операцией, как с Грузией в 2008. Это будет полноценная война с непредсказуемыми жертвами и глобальными последствиями.

Нападение потребует огромной концентрации войск и тыловых служб. В современном мире сделать это тихо невозможно. К наземным операциям в современных войнах прибегают только когда нужно контролировать территорию. С остальным справляется авиация (см. Ирак, бывшая Югославия, Афганистан). Так вот, если Россия начнёт реальную концентрацию войск — это заметят все. И если никто не предпринимает никаких ответных шагов — то либо это преступная халатность, либо никакой концентрации нет и все разговоры о вторжении — это сотрясение воздуха. Я склоняюсь ко второму варианту.

Но всё сказанное выше совершенно не даёт повода расслабиться и думать, что нам ничего не грозит. Под нами я имею ввиду нас всех — и Украину, и Россию и локально Донбасс. Как я уже говорил, сейчас вся напряжённость сосредоточена именно на Донбассе. И я думаю, что, если и случится эскалация, она снова произойдёт в нашем многострадальном крае. Здесь возможны и активизация обстрелов — что уже происходит, и локальные наступательные операции как в одну, так и в другую стороны. Просто посмотрите на карту, как выглядит конфигурация фронта. Посмотрите на близость позиций, посмотрите на выступы. Отчётливо видны точки напряжения: Светлодарск-Дебальцево, Торецк-Горловка, Марьинка-Красногоровка-Авдеевка-Ясиноватая-Донецк, Попасная-Первомайск, Счастье-Станица Луганская — Луганск. И это только крупные населённые пункты, где боевые действия точно приведут к масштабным жертвам среди гражданского населения. А есть ещё Старогнатовка-Петровское, Гнутово, Золотое, Желобок и прочие поменьше.

Помните Иловайск и Дебальцево? Это локальные боестолкновения, но в масштабах нашей войны это было переломными точками. Обе заняли буквально несколько дней в острой фазе, но привели к огромным последствиям, жертвам и разрушениям. Где гарантия, что они не повторятся? Нет такой гарантии. Авантюризм в этом деле может дорого всем обойтись.

Я скажу больше — это может произойти и без злого умысла с обеих сторон. Случайные обстрелы, быстрая эскалация, запоздалая реакция штабов, которые не сидят на «передке» и главное — отсутствие стабильного и работающего механизма контроля и предупреждения — наш постоянно хромающий СЦКК, который как кот Шредингера ни жив, ни мёртв. И всё — ситуация вышла из-под контроля и превратилась в снежный ком. Это страшно само по себе и будет иметь возможно непоправимые последствия для всего конфликта и более глобально для отношений между двумя странами, которые и так дряннее не придумаешь.

Надеюсь, вам будут полезны мои размышления и они помогут вам лучше разбираться в ситуации».

Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук считает, что за нагнетания истерии в обществе политики должны нести ответственность: «Информационные новости в Украине доказывают, что страна продолжает жить в театре абсурда. Руководитель военной разведки продолжает настаивать, что Россия нападет зимой, а министр обороны Украины, которому он подчинен, утверждает, что не верит этому! Ребята! А Вы бы не могли как-то в стенах министерства с этим разобраться и занять ответственную позицию? И еще подумать над тем, использовала ли Украина американские джевелины или может достаточно турецких беспилотников в боях на Донбассе?! Там же граждане Украины живут? И минские договоренности запрещают и одно, и другое! И напоследок, почему гуляют на помойках документы украинской разведки, сводящие на нет ее авторитет?! О не протокольных отношениях бывшего руководителя этой разведки с не уполномоченными лицами вообще даже стыдно слушать. Кто за весь этот хаос будет отвечать? Считаете, что пусть остается все как есть!!! Это норм? Читая этот пост, замминистра обороны Анна Маляр уточнила в комментах, что Голос Америки ошибся в интерпретациях интервью министра! Предоставляет соответствующую информацию. В связи с этим Вам элементарный совет — пресс-служба должна работать! И вычитывать интервью шефа в том числе. Так будет всегда. Сказал одно — написали другое! И теперь об этом другом. Уточненная госпожой Маляр информация означает, что все высшие функционеры министерства настаивают, что наступление РФ на Украину зимой все же произойдет. Услышали и приняли во внимание! Поэтому у меня логичный вопрос, готово ли руководство министерства уходить в отставку всем составом, если их утверждения не получат реализации и наступления не произойдет? За нагнетание ситуации вместо того, чтобы укрепляя обороноспособность государства, работать все же над мирным урегулированием ситуации?! За отсутствие оборонного заказа на текущий год никто не ответил! А тут? Вопрос не риторический! Это вопрос реальной политики нашего государства! За сознательно предоставленную обществу публичную информацию следует нести ответственность! Иначе порядок не приведем».



Политолог Виктор Таран советует проверить, является ли манипуляцией распространение информации о вторжении России по действиям власти: «Реальность или фейк заявление Буданова о скором вероятном российском вторжении? Завершение прошлой недели прошло под сенсационным заявлением главного разведчика страны — в январе нас ждет широкомасштабная атака со стороны России. Стране показали карты и секретные планы, на которых российские военные раздирают юг и север страны. Мысли разделились. Одни говорят заявление — информационная провокация, чтобы отвлечь от скандала вокруг «вагнеровцев» Другие — верят. Среди них Арестович и другие положительные блоггеры Банковой Так вот, по моему мнению, есть простой индикатор, который уже на этой неделе продемонстрирует сколько правды, и сколько манипуляции в этом заявлении. Если это правда, и нас ждет через два месяца вторжение, тогда Власть должна оперативно действовать и уже на этой неделе должны произойти следующие события.

— Президент должен инициировать закрытое заседание СНБОУ и парламента

— правительство внести изменения в бюджет, увеличив ассигнования на армию

— депутаты собраться на внеочередное заседание и принять решение о чрезвычайном положении в северных, южных и восточных областях

— объявлена мобилизация

— начать формироваться отряды терробороны

— начать перебрасывать войска в зоны вероятного вторжения

— Министр обороны должен прокомментировать свое заявление, что он не верит в российское вторжение и это лишь одна десятая необходимых мер

Если же этого не произойдет, тогда есть три варианта: — заявление фейк. Военный сознательно пошел на обман общества и должен понести наказание

— страной руководят предатели, готовящиеся к сдаче страны

— страной руководят беспринципные политиканы, которые ради рейтингов и власти готовы манипулировать общественным мнением»



Журналист и бывший народный депутат Вадим Денисенко поддерживает коллегу:

«Главное управление разведки заявило, что Россия может начать наступление в восьми областях. Если отбросить конспирологические теории, что все это делается, чтобы перебить тему вагнеровцев и иметь возможность ввести чрезвычайное положение, следует обратить внимание на следующее: Если все это правда, то почему: 1. Нет собрания резервистов 2. Вообще ничего не происходит с терробороной 3. Не было никакого секретного заседания правительства, где хотя бы поднялся вопрос о том, что делать в случае наступления Неужели все это так сложно?»

