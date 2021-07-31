В пятницу, 30 июля, за пропавшего и затем найденного украинского судью Николая Чауса развернулась нешуточная борьба. Сразились две спецслужбы: НАБУ практически в прямом эфире преследовала машину СБУ, в которой находился многострадальный судья

30 июля стало известно, что Чаус нашелся в районе села Мазуровка Винницкой области. Отмечается, что в полицию поступило обращение от некого старосты села.

Сообщалось, что детективы НАБУ (Чаус находится в розыске Национального антикоррупционного бюро Украины) обратились в полицию с требованием задержать экс-судью. Однако после задержания полицией экс-судьи сотрудники СБУ вывезли его в неизвестном направлении. Теперь в Винницкой области разыскивают сбушников, похитивших Чауса у полиции.

Напомним, судью Николая Чауса похитили в центре Кишенева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские разведчики. В Минобороны причастность к инциденту отрицают.

На родине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

Историю с судьёй активно комментируют эксперты и лидеры мнений в украинском сегменты соцсетей.

Журналист Светлана Крюкова вкратце изложила, кто такой судья Чаус и зачем его преследует власть:

«История приключений знаменитого судьи Чауса это не о трёхлитровых банках со взятками — это чепуха. Все это, что мы сейчас наблюдаем, о независимости судебной системы. О том, почему важно не заниматься глупостями, когда ты надел мантию, как важно уметь говорить «нет» политическому начальству и само собой не брать взятки.

Сами посудите, какими бывают водовороты судьбы. 2015-ый год. Чаус в мантии, карьера идёт в гору. Суд над Геннадием Корбаном. 36 часов без перерыва. По итогу — приговор, тюрьма, эмиграция, обнуление репутации

Пауза….

Колесо фортуны закрутилось в другую сторону. Спустя месяц после эмиграции Корбана Чаус попадается на взятке. Банки с долларами, НАБУ, побег в Молдову. Соратник Порошенко Грановский, он же — куратор судебного процесса по Корбану, помогает Чаусу бежать и обосноваться в Кишеневе.

В побеге Чауса принимает участие личная госохрана Порошенко.

Холодницкий, тогда ещё Глава САП, делает фейковую новость о том, что Чаус бежал в Крым. Журналисты «Страны» находят Чауса в Молдове. Бегам за «баночником» по кишиневским судам. Он убегает — сказать нечего.

Друг Порошенко, в прошлом влиятельный в Молдове авторитет Плахотнюк, затягивает судебный процесс, чтобы Чауса не экстрадировали в Украину.

После выборов и смены власти угроза экстрадиции нависает дамокловым мечом. Чауса внезапно похищают из Молдовы кто-то похожий на украинскую разведку.

Джокер разыгрывает жену Чауса. Та признаётся, что спонсировал вояж в Молдову Грановский, но скудно — денег едва хватало на кофе. Джокер сообщает, что Чаусу отрезали руку. Супруга просит квартиру на Печерске — это ее цель.

Чауса привозят обратно в Украину. Прячут по хатам, делая из него «говорящую голову», маргинализируя судью до уровня блогера.

Спустя месяцы Чаус появляется в трусах в сельсовете Винницкой области, голодный и запуганный. Его протоколируют и опять похищают. В этот раз — СБУ, под личным руководством начальника «Альфы». Кстати, той самой, которая с вертолётами и автоматами задерживала Корбана.

НАБУ вступает в схватку с СБУ, разрывая судью на части за право «владением». Объявлена операция «перехват».

Все вы, жестокие люди, потешаетесь, над униженным и опущенным человеком. Хуже судьбы не придумаешь. Но знаете, что самое жуткое в этой истории? Для Чауса все только начинается. И не только для него».

Политолог Константин Бондаренко вспомнил об украинских традициях: «Ситуация с судьей Чаусом все больше напоминает ситуацию с похищением банкира Доброго весной 1918 года.

Тогда по делу были замешаны как минимум трое министров, премьер-министр Голубович и начальник Киевской полиции. Банкира похитили, вывезли в Харьков и требовали денег. Впоследствии тогдашние «стратегические партнеры Украина" (мы же не можем говорить о внешнее управление — ни тогда, ни особенно сейчас) настолько возмутились, что пришли к выводу, этот бардак нужно заканчивать!

В результате поменяли власть и ввели монархию вместо республики… (Из серии «Мы — украинцы. Это наши традиции»)».

Политический эксперт Михаил Чаплыга сравнил Украину с Сомали:

«Сразу после смены руководства в СБУ, МО (привет ГУР МО) и главное СВР — нашелся Чаус… Видимо сильно Майя Санду врезала по морде нашему Клоуну…

Цитата Страны: "В селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен неизвестными»…

Сразу все нашлись… И сразу стало ясно, что "новые друзья" Зеленского КУПИЛИ за меньше чем 200 штук баксов ТОПОВОЕ руководство ключевых государственных служб, чтоб порешать свои ПЕРСОНАЛЬНЫЕ пацанские разборки…

Украина как государство превратилась сразу в СОМАЛИ…

Зеленский стал нерукопожатным бандитом, а государство лишили Субъектности… Разумков побрезговал даже за одним столом с Зеленским сидеть на шапито СНБО-95… США унизили Зе так, как не унижали даже зулусов во время колонизации… Германия просто плюнула…

РФ строит инфраструктуру под Крымский Канал… что-то знает про ОСЕНЬ…

Все хорошо, прекрасная Маркиза…

Зель… памперс выслать?»

Политтехнолог Тарас Березовец считает, что в итоге сядут все, не исключая президента:

«Какой там Голливуд! Спилберг и Нолан срочно заказывают билеты в Украину для натурных съёмок блокбастера «Шпионский мост через Днестр: Чаус наносит ответный удар». Итак, беглого судью Чауса задержала Нацполиция, но потом его отбила спецгруппа СБУ и вывезла в неизвестном направлении.

«Сегодня в село Мазуровка Винницкой области к сельскому старосте Леониду Витковчкому явился беглый судья-коррупционер Николай Чаус, который находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. После сообщения об обнаружении Чауса, он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста, и последующей передаче следственному органу — НАБУ.

Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилёв-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении.

Действия СБУ — это прямое нарушение статьи 382 — невыполнение судебного решения и статьи 365 превышение служебных полномочий.

Детективы НАБУ немедленно обратились в полицию с требованием задержать беглого преступника. В Винницкой области начинается по поиску и задержанию сотрудников СБУ, похитивших Чауса у полиции.

По данным источников Цензор.Нет, Чауса освободили по плану, разработанному в офисе президента. Он содержался на базе ГУР МО, и согласился сотрудничать с офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям незаконное пересечение госграницы либо любую другую статью, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ».

Зеленский сможет стать первым президентом, чей первый срок на посту трансформируется в первый срок в местах заключения. Сядут усе!»

Блогер Мирослав Олешко тоже считает, что Чаус слишком много знает и может быть опасен для многих действующих политиков:

«Зеленский первый в истории президент, который удерживает уже пол года украинского гражданина в плену, нарушая уголовный кодекс, как минимум.

Не рой яму другому, сам в неё упадёшь.

Эта пословица как нельзя лучше подходит Зеленскому, который пытался сделать Чауса проблемой Порошенко, но сегодня уже он стал его личной проблемой. Показания Чауса могут привести к уголовной ответственности Ермака, Татарова и самого «гаранта» Конституции.

Разве что Чаус вдруг, случайно, умрет при необъяснимых обстоятельствах.

В любом случае граждане Украины могут наглядно увидеть во что превратился Зеленский.

Украинские офигевшие судьи тоже задумаются, раз с их коллегой сегодня так обращаются, то что сделают с ними?

А что сделают с обычными людьми, раз такое вытворяют с целым судьей, вывозя его в багажнике, удерживая в плену на подвале, угрожая его жизни, если он не даст лживые показания и откажется от показаний в НАБУ.

И все это перед встречей Зеленского с Байденом.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine я надеюсь, вы это видите?»

Политический эксперт Алена Яхно написала, что ее страна достоинства превратилась в балаган:

«В моей ленте — один сплошной Чаус. Море фотожаб. Народ ржет!

Но вообще-то тут за голову хвататься надо. Человек в один трусах сбежал от СБУ к полиции, потом его опять схватило СБУ. Затем в игру вступило НАБУ, которое хотело его отбить, но не смогло.

Если бы Голливуд снял такой фильм, я бы подумала: какой бред!

Но этот бред — наша повседневная жизнь. Нормальное состояние!

Страна Революции Достоинства превратилась в страну Перманентного Балагана.

С обитателями Банковой изначально все предельно ясно. Но как в этом согласились участвовать сбушники?

Как????

Неужели у них всех атрофировались честь, достоинство и элементарный инстинкт самосохранения?

Ведь рано или поздно за этот беспредел придётся ответить!»

Бывший народный депутат Сергей Высоцкий убежден, что президента Зеленского ждет выволочка от американцев за такой беспредел:

«То, что сейчас происходит у здания СБУ — это позор и свидетельства кризиса, в который нашу страну погрузил Зеленский. Полоса идиотских решений и провалов, которые начались с похищением Чауса прогнозируемо завершается позорным силовым конфликтом между НАБУ и СБУ.

Это разрушение самой ткани государства происходит-за того, что болваны с Банковой решив поиграть в ковбоев, не удосужились не то, чтобы подумать о государстве, а хотя бы просчитать последствия своих действий на шаг вперед.

О каком визите в США может идти речь на фоне таких событий? Что это за Сомали? Арахамия говорил, что переговоры Зеленского с Байденом будут происходить на повышенных тонах? Вижу, что не врал!

Зеленскому придется очень громко и разборчиво объяснить, почему подконтрольные ему сотрудники разведки и СБУ ведут себя на полях Винниччины как корсары в Карибском море!»