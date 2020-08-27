Президент Владимир Зеленский предсказывает скорый мир на Донбассе, ему не стыдно за свое президентство и считает, что Украина сама сдала Крым. Об этом он рассказал в интервью «Евроньюс», которое было приурочено празднованию Дня Независимости. Критики президента восприняли его высказывания пораженческими, а позицию - слабой

Там, например, идеи Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе вызвали много вопросов у экспертов. «Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". Был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени понадобится?— Я не знаю. Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны. Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления. И все видят это! И я говорю не только о нас, Украине, наши иностранные партнеры видят это. Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я»,- рассказал журналисту Евроньюс украинский президент.

Политолог Олеся Яхно прокомментировала это заявление: «Какая самоуверенность. Вот эта фраза, пожалуй, меня реально удивила в данном интервью. Столько иллюзий и непонимания сущности процессов за словами-названиями, но при этом такое самомнение».



Ее коллега Виктор Небоженко увязал Украину во внешнеполитический узел США и России: «Президент Украины Зеленский сделал сенсационное заявление. В своем интервью «Евроньюсу» он рассказал о «высоких шансах окончания войны» на Донбассе. Вероятно, Путин пришел в восторг от этого заявления, свидетельствующее о столь быстрой «победы» над Киевом. В это время, за океаном, в Вашингтоне, кандидат в президенты США Байден неожиданно пообещал, что в случае своей победы на выборах предоставить Украине американское летальное оружие, способное изменить военно-политическую ситуацию в АТО в пользу Украины. Это известие страшно возмутило Кремль, ибо означает, что Киев не готов сдаваться на милость победителю-Путину, а будет защищать украинскую землю, иначе зачем Украине интенсивная заокеанская экономическая и военно-политическая помощь и современное американское оружие.

Так, кому верить — Зеленскому или Байдену? Или ждать предвыборного заявления Трампа?»



Не менее смело Владимир Зеленский высказался на тему Крыма, напрямую обвинив бывшую украинскую власть в сдаче интересов страны: «Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Вот это большая проблема. Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. В нем участвовало много людей. Бывший президент сказал, что мы движемся вперед и многое сделано для того, чтобы вернуть Крым. Действительно, есть судебные процессы, есть международные переговоры. Но я вам честно говорю — на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса. И я думаю, что такой платформы за эти 6 лет не было создано, ее не существует».

Блогер Сергей Ожегов нашел ответ Александра Турчинова, которой в 2014 году руководил страной и именно его чаще всего обвиняют в потере Крыма для Украины: «Турчинов считает, что сейчас самое подходящее время для наступления на Крым. Видимо, по мнению нынешнего главы предвыборного штаба партии ЕС Порошенко, в преддверии местных выборов в Украине, армия Российской федерации становится особенно уязвимой)) П.С.

Турчинов заявил об этом на "Радио Свобода" в ответ на обвинения президента Зеленского в том, что тот без боя сдал Крым в 2014-м.

Вот в таких вот взаимных обвинениях и заключается вся сущность власти и псевдооппозиции. Всё это лишь шоу в борьбе за электорат перед местными выборами».



Политолог Алексей Голобуцкий все громкие заявления Зеленского тоже считает предвыборной технологией накануне местных выборов, которые пройдут уже в ближайшее время: «Зеленский объявил, что закончит войну за 4 месяца — до конца 2020 года. Это опять та же риторика предвыборной кампании, а не действующей власти.

Плюс чисто практический аспект: мир возможен в три способа. Капитуляция — за которую Зеленского порвут патриоты. Победа — на которую у Зеленского нет ни ресурсов, ни желания. И замораживание конфликта — все понимают, что это единственный доступный нам вариант, другое решение или недоступно, либо недопустимо. То есть, Зеленский подает безальтернативное, по сути, решение как свое достижение и как воплощение его же идеи "мира". Получается, на самом деле Зеленский ориентируется на 25 октября — опять поймать на абстрактную, но красивую риторику "за все хорошее" максимум избирателей, а дальше хоть трава не расти. Обидно, но с украинскими избирателями такое до сих пор работает. Факт».



Наконец, Зеленский высказался и по поводу событий в Белоруссии. Правда, с оговоркой, что его мнение по данному вопросу следуют расценивать как мнение гражданина, а не президента: «Я скажу это честно, но не как президент Украины. Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела. Но я думаю, если бы меня спросили, что бы я сделал… Я бы сказал: "через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет — участвуйте!".

Я бы пригласил всех международных наблюдателей: немцев, украинцев, россиян, казахов, азербайджанцев, американцев, французов — я бы пригласил абсолютно всех. И я бы сказал белорусам: "Пожалуйста, выбирайте кого хотите". И уже после этих результатов — вопросов не осталось бы. И я уверен в этом».

Бывший украинский народный депутат времен Януковича Владимир Олейник расценил это заявление Зеленского как признание нарушения прав во время Майдана: «Прямая речь: «Я бы не пожелал им (Белоруссии) тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews. Президент Украины признал, что в его стране с 2014 года нарушаются права граждан и творится геноцид правительством собственного народа».



Блогер Олег Гелгив подытожил, что все это интервью было ориентировано на пророссийский электорат Зеленского: «Почему он согласился на интервью Евроньюс и отказал остальным медиа. Потому что это медиа занимает лояльную позицию к России и его журналист не гонял Зеленского острыми вопросами и не ловил на нестыковках, как это делают акулы пера из ведущих западных СМИ.

По интервью, складывается впечатление — что Зеленский окончательно выпал из реальности и живёт в своем мире».

