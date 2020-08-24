Сегодня Украина отмечает 29 годовщину независимости. Но именно в этот день больше всего говорили об утрате страной суверенитета и ощущения свободы. В социальных сетях украинские лидеры мнений выразили отношение к этому дню

Бывший министр юстиции Елена Лукаш помечтала о настоящей независимости и заявила, что готова менять вассальную политику: «Сегодня «Украина» и «независимость» — взаимоисключающие понятия, к сожалению. В Киеве построят самый большой флагшток – вместо моста на Троещину © Corvax

Из государства разделенных, бедных и бесправных людей быстро и успешно делают территорию. Я хочу верить, что обязательно наступит время, когда Украина станет мирной, самостоятельной, прагматичной, дружелюбной и богатой. И с каждым днем в это верить всё сложнее. Поэтому в этот прекрасный выходной, просто будем рядом с родными и дадим себе обещание не привыкать, не смиряться и действовать. Прав был классик: "Если знаешь "зачем", то выдержишь любое "как". Если выдержим и изменим вассальную политику, то может и наступит когда-то день настоящей Независимости».

Общественный деятель Александр Скубченко тоже написал о реальных делах, которыми должна славиться страна: «День независимости — это когда США и ЕС разрешили сегодня быть независимыми, а уже завтра депутатам надо собираться на внеочередную сессию Рады, которую созвал президент, чтобы принимать законы, которые требуют США и ЕС, в ущерб Украине. А люди пойдут платить высокие тарифы за некачественные услуги ЖКХ.

"Почувствуй, что ты не телезритель, а творец страны",- говорит президент Зеленский. Но это дешёвая ложь, фигура речи. Потому что я, например, не творец страны: что бы я не предложил власти относительно снижения тарифов, наведения порядка в ЖКХ и модернизации многоквартирных домов, это не интересно ни Зеленскому, ни слугам. Им плевать. Они сделают только то, что от них требуют США и ЕС. Мы все — лишь телезрители. А слова Зеленского — лишь слова. Здесь и сейчас. Для красоты. А дел — нет.

Поэтому меня уже тошнит от этих красивых речей. Жизнь и страну они не изменят. Завтра будет всё то же, что и до праздника. Завтра мы проснёмся в той же стране. А красивые слова, сказанные сегодня, завтра никто и не вспомнит».

Бизнесмен Олеся Остафиева убеждена, что Украина долгое время оставалась зависимой от своего советского прошлого: «Помните злобный стих Иосифа Бродского о независимости Украины? Буду не в тренде, но мне он сегодня вспоминался. «Сами под образами семьдесят лет в Рязани с залитыми глазами жили, как при Тарзане».

Вспомнился он мне в контексте Донецка, который сегодня вне дискурса и из которого к нам можно попасть сейчас или через Россию или подписав на блокпостах ДНР какие-то бумажки о том, что «обязуюсь сюда больше не возвращаться». Демократия в осаде, а Украине не надо рассчитывать на многое – западные СМИ размышляют, как вырваться из кризиса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как важно слово, коммуникация, умение говорить и доносить. В начале 2000-х, когда я была студенткой филфака, наша преподавательница судилась с владельцами киоска на Южном автовокзале Донецка, которые назвали его «Хохлушка». Это была нашумевшая история, СМИ подавали украиноведа как городскую сумасшедшую и не видели оскорбительного тона в названии. Магазин переименовали в «Кумушка», все забылось. Но никто так и не понял, за что «воевала» Вера Дмитриевна и почему важно посеянное слово.

Да и как понять, когда на десятом году независимости главная площадь города — Ленина, главная улица Артема. А от Артема во все районы города расходятся проспекты — Ильича, Ленинский, 25-летия РККА, Комсомольский, Дзержинского и Ватутина, улицы 50-летия СССР, Челюскицев и Розы Люксембург. Я сейчас не утрирую, это все находится на одном пятачке в радиусе 3 км в центральном Ворошиловском районе. Из картинки светлого будущего выбивались только Театральный проспект и улица Университетская. А так — все районы города с коммунистическими названиями, были в 2000-х и были в 2014. Улица, на которой я выросла, — 23 партсъезда. А Донецкому национальному университету присвоили имя Василия Стуса уже в 2016 году, когда он перебазировался в Винницу, хотя инициатива эта была давняя, ещё времён моей учебы. Тогда в начале 2000-х на нашем факультете установили барельеф Стуса (новые хозяева города снесли его первым делом) и тогда же заговорили о присвоении имени университету и тогда же оказалось, что есть огромная сила как внутри университета, так и на уровне города области, которым это имя наравне с красной тряпкой для быка.

Умение говорить, коммуницировать, вовремя словом направлять в нужное русло — без выстрелов, принуждений и агрессии.

Слово как оружие, слово как любовь, слово как невероятная мягкая сила. Общаться экологично, а не токсично. Говорить сердцем.

Сила, которой мы не воспользовались в Донецке. Сознательно или бессознательно позволяя называть центральные улицы именем Ленина, а магазины Хохлушками. Мы много боролись за язык, но мало боролись за смыслы. Но будь то "війна, война или war" — это всегда будет о страдании, а "кохання, любовь или love" всегда будет о принятии».

Общественный деятель Максим Гольдарб написал о признаках независимости любой страны, все они не про Украину: «Если президент страны боится что-то сказать соседу, так как заокеанским шерифом ещё не обозначена позиция;

если иностранные посольства диктуют, что и как озвучивать, кого назначать, а кого снимать;

если МВФ и кредиторы пишут стране законы, и принимают участие в назначении судей, министров, руководителей госконцернов;

если Евросоюз запрещает развивать на территории Украины промышленное производство и разрешает поставлять на внешние рынки только сырье;

если несколько миллионов твоих сограждан сидят на чемоданах и только и ждут, когда уже откроют границы, чтоб уехать из неё, и завидуют тем «счастливчикам», которых страна уже продала и выпустила;

если единственной возможностью получить деньги правительство видит выклянчивание новых кредитов и усиление налогового гнета для бизнеса и граждан;

если максимум, чем страна, выпускавшая самолеты и космические корабли, может гордиться, — это покрашенные в цвет флага снопы, лавки, бордюры и валящиеся мосты;

если 95% ее населения живут крайне бедно, а маленькая олигархическая прослойка паразитов, захватавших все активы, национальные богатства и ценности страны, жирует и безнаказанно продолжает грабить её;

если президентом и его слугами закрываются оппозиционные СМИ;

если порты, заводы, людей, землю страны выставляют на торги; —

это не независимость. Это очевидные признаки её полной потери.

А чтоб праздновать, нужно с точностью наоборот».

А вот бизнесмен Алексей Давыденко считает, что его стране нечего праздновать: «Повторюсь. Как сказал мой швейцарский друг:

— Если бы Швейцария за 29 лет независимости имела такие достижения, как Украина, то у нас был бы сегодня рабочий день!»