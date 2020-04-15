Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook заявил, что американские чиновники, призывая найти виновного в распространении коронавируса и обвиняя Китай в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19, просто пытаются скрыть чудовищные проблемы в собственном здравоохранении

Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США намерен изучить обстоятельства возникновения пандемии коронавируса, в частности, роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в распространении инфекции, сообщил председатель комитета Рон Джонсон в интервью изданию Politico. В Сенате полагают, что Китай и ВОЗ приняли недостаточно мер по недопущению пандемии.

Первая реакция нормального человека на такие заявления, мягко говоря, недоумение. Неужели, пока весь мир ищет спасительную вакцину, кто-то будет инициировать подобные разбирательства? Но в Вашингтоне, похоже, все всерьез. «Пусть несет ответственность»: Трамп прекращает финансирование ВОЗ из-за «снисходительности» к КНР © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Конечно, Соединенным Штатам, занявшим первое место в мире по числу инфицированных COVID-19, сейчас можно только посочувствовать. Кошмарные телерепортажи из Нью-Йорка приводят в ужас. Казалось бы, все общенациональные силы должны быть направлены на борьбу с пандемией. Но это не про американских политиков и аффилированных с ними СМИ, которые вместо этого занялись поиском виноватых за пределами США.

Еще ранее госсекретарь США Майк Помпео, призывая найти виновного в распространении коронавируса, обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19. Позднее президент США Дональд Трамп стал возмущаться тем, что якобы ВОЗ сосредоточилась на КНР, «хотя финансируется в основном за счет США». Трамп угрожал приостановкой взносов в бюджет ВОЗ, поскольку, по его мнению, все меры, принятые организацией в рамках борьбы с коронавирусом, были неверными.

На фоне обвинений в адрес ВОЗ и Китая в США, конечно, не забыли о России. Мол, Москва не только в американские выборы вмешивается, но и систему здравоохранения США подрывает. И ладно бы писала эту ахинею желтая пресса, но с подобными утверждениями выступила респектабельная газета The New York Times. Издание опубликовало статью под заголовком «Долгая война Путина против американской науки», где говорилось о ведении Россией планомерной работы против США, распространении дезинформации о плачевном состоянии американского здравоохранения как минимум в течение десяти лет, разрушительной для умов американцев роли RT и «Спутника» и прочих антироссийских шаблонах.

Иначе как чушью в лучших традициях Голливуда подобное назвать сложно. Авторам почему-то не приходит в голову исследовать реальные причины, по которым американская система здравоохранения (ее, как вы помните, пытался реформировать еще президент Барак Обама) в кризисной ситуации проявила себя столь неэффективной. Почему среди погибших от вируса так велика доля, так скажем, не самых состоятельных американцев? Все просто: бедным в этой богатой стране доступ к медицинскому обслуживанию по понятным причинам осложнен. И в этом уж точно не виновата Москва или президент Путин.

Россия же, наоборот, в трудную минуту протянула руку помощи и сделает так же снова. Без политики, обвинений или оправданий, просто, чтобы помочь людям выжить.