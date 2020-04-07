Коломойский добывает нефть в России. Не удивляйтесь. Ну добывает, ну и что? Игорь Коломойский ведь даже не попал под санкции Российской Федерации, введённые против значительного перечня лиц и организаций из Украины. Не попал — значит можно вести бизнес в России. В США, Израиле, Великобритании, на Кипре идут судебные процессы против Коломойского, его активы арестованы. Но Россия другое дело.
Британская нефтегазодобывающая компания JKX Oil&Gas Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виталия Хомутынника заработала в 2019 году $22,21 млн чистой прибыли, улучшив показатель 2018-го на 45,6%.
С учётом курсовых разниц совокупная прибыль JKX достигла $44,1 млн.
Компания впервые за 10 лет рассчиталась по долгам (облигации).
Совместная «бурилка» избавилась от неработающих активов в Венгрии (выручив $2,9 млн) и увеличила добычу на 20% в Украине и РФ (в среднем 10 748 баррелей в сутки), в первую очередь за счёт «Полтавской газонефтяной компании» (Украина, +52%), сохранив уровень добычи в России на уровне 2018 года (5158 баррелей в сутки).
Поздравляю, Игорь Валерьевич, с удачным вложением денег. Так держать!!!