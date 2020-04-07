Экс-депутат Верховной Рады Украины, политэмигрант Олег Царев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, с помощью каких бизнес-схем одиозный украинский олигарх зарабатывает на добычи нефти в РФ

Коломойский добывает нефть в России. Не удивляйтесь. Ну добывает, ну и что? Игорь Коломойский ведь даже не попал под санкции Российской Федерации, введённые против значительного перечня лиц и организаций из Украины. Не попал — значит можно вести бизнес в России. В США, Израиле, Великобритании, на Кипре идут судебные процессы против Коломойского, его активы арестованы. Но Россия другое дело. Объятия анаконды для Украины. Зачем МВФ требует разобраться с Коломойским © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Британская нефтегазодобывающая компания JKX Oil&Gas Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виталия Хомутынника заработала в 2019 году $22,21 млн чистой прибыли, улучшив показатель 2018-го на 45,6%.

С учётом курсовых разниц совокупная прибыль JKX достигла $44,1 млн.

Компания впервые за 10 лет рассчиталась по долгам (облигации).

Совместная «бурилка» избавилась от неработающих активов в Венгрии (выручив $2,9 млн) и увеличила добычу на 20% в Украине и РФ (в среднем 10 748 баррелей в сутки), в первую очередь за счёт «Полтавской газонефтяной компании» (Украина, +52%), сохранив уровень добычи в России на уровне 2018 года (5158 баррелей в сутки).

Поздравляю, Игорь Валерьевич, с удачным вложением денег. Так держать!!!