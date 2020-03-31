Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что принятие депутатами Рады законов о земле и о недопущении возврата банков им прежним владельцам, является явной победой МВФ, которые выставляли именно такие условия для предоставления кредитов

Украина. Здесь важные политические события. Зеленский вступил в прямой союз с Порошенко. Полная победа МВФ, по требованию которого принят окончательно закон о свободной продаже земли. Одновременно в редакции, которую требовал МВФ, принят в первом чтении закон о недопущении возврата банков им владельцам — это закон против возврата банка Приват Коломойскому. Это вообще то правильная расплата Коломойскому, который в 2014 году очень помог установиться диктатуре, финансируя ультрас.

Но главное это закон о Земле. Здесь есть несколько моментов. Тяжёлый понедельник Зеленского в Верховной Раде © REUTERS, AP

1. Для его принятия Зеленский объединился с фракциями Порошенко и Голосом Вакарчука. Это обе фракции ультранационалистов. Вакарчук — это еще и Сорос, и его главный союзник в Украине олигарх Пинчук.

2. Считается, что Зеленский обещал Порошенко за то, что его фракция проголосует за важный для Зеленского закон, — что никакого преследования Порошенко за коррупцию не будет. Это будет самое большое разочарование Украины, где большинство мечтают, что Порошенко, который привел страну к войне и ограбил ее, когда-то будет за решеткой. Теперь им ясно, — при Зеленском Порошенко сидеть не будет.

3. Закон о продаже земли позволит Зеленскому получить транш от МВФ, отдать из него огромные выплаты по внешнему долгу и на время избежать дефолта.

4. По закону продажа земли пойдет только гражданам Украины. Но все понимают, что окончательным покупателем будут иностранные корпорации. Запад надеется таким образом стать экономическим хозяином в Украине навсегда.

5. Закон был принят с существенным нарушением регламента и в будущем может быть оспорен.

6. Становится ясно, для чего Зеленский при отсутствии больных короновирусом ввел сверхжесткие меры карантина — чтобы в условиях карантина избежать протестов против закона о продаже земли. Абсолютное большинство и граждан Украины и избирателей Зеленского категорически против этого закона, считая, что украинский чернозем весь будет куплен иностранцами.