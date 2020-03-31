Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что альтернативы принятию закона о земле у украинского руководства не было, так как этим была обусловлена финансовая помощь от МВФ

Рада приняла в первом чтении оба закона, на которых настаивал МВФ: закон о продаже земли и закон о запрете на аннулирование национализации, который окрестили "антиколомойским". Надо особо отметить, что оба закона абсолютно не отвечают требованиям МВФ. Закон о продаже земли не рыночный и обставлен множеством "но" и "если". А "антиколомойский" закон все равно оставляет лазейки украинским судам и не отрицает получения "компенсации" мошенниками.

Тем не менее, украинские политики даже такие законы принимают с огромным скрипом и неохотой, понимая, что это удары по власти украинских воров и "засилье" европейских "спонсоров", которым кстати уже надоела эта борьба и расшаркивания и они начинают просто действовать ультиматумами. Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сторонникам связей с Европой удается стимулировать депутатов только сказками о "шоковой помощи МВФ" в мифические 10 миллиардов (с таким же успехом можно рассказывать, что Трамп пообещал Украине триллион — где 10 миллиардов, там и триллион).

На самом деле МВФ понимая, что Украина полностью зависит от ввозного доллара и проела все свои резервы еще при Порошенко, не особо балует Киев обещаниями. 1.5 млрд. долларов, да и то в качестве помощи в борьбе с коронавирусом — вот и все что обещает Украине МВФ.

А без долларовых вливаний МВФ полетят вниз все внешние заимствования Украины и посыпятся дефолты, после чего всю Украину можно будет продать с молотка вместе с населением. Так что кредиты МВФ Украине жизненно важны не из-за размеров кредита, а из-за сопутствующих программ, без которых экономика перейдет в откровенное пике.

Посмотрим, хватит ли у нардепов ума принять необходимые законы во втором чтении. В любом случае, экономическая катастрофа все ближе и странно как население этого не видит и позволяет шутить с такими вещами. В любом случае, Зеленский радует своей высокой ответственностью и пониманием сложности ситуации, чего не скажешь о безответственных нардепах.

Старая мысль все чаще возвращается к наблюдателям: может в самом деле Украине нужен диктатор гетьман, а не демократия и многопартийность?