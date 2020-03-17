Пользователь украинского сегмента Facebook под ником Аркадий Паровозов пояснил, почему большинство украинцев будут скрывать свое заражения коронавирусом

Я думаю, все понимают, что Украина уязвима для коронавируса намного сильнее, чем большинство государств в мире. Даже тех, что все еще беднее и более отсталые, чем эта непутевая многострадальная территория. И дело, прежде всего, не в полной безалаберности, некомпетентности и неадекватности власти.

Дело в страхе. Не в страхе перед коронавирусом, а в страхе перед его социальными последствиями. Спасибо Новым Санжарам.

Большинство украинцев, которые обнаружат у себя симптомы коронавируса, при легком протекании заболевания, скорее всего не сообщат о болезни врачам. Потому что будут бояться, что их дом сожгут или разгромят, а их самих покалечат или убьют обезумевшие от страха соседи по подъезду или улице, а также какой-нибудь нацкорпус или другое зверье под маской патриотов.

Украинцы знают, что государство не сможет защитить их от своих же разгневанных сограждан. Скорее всего — даже не попробует. Особенно, когда очагов болезни станет много. Точнее станет известно, что их много.

Особенно будут скрываться переселенцы, а также те "ватники" и "адекватники", которые за последние годы с лихвой хлебнули "народной украинской любви и демократии". Эпидемия страха на Украине. Мнения врачей © REUTERS, ANI | REUTERS, ANI | Перейти в фотобанк

Лично я не пойду сдаваться врачам, если, не дай бог, заражусь коронавирусом. Потому это будет означать окончательно разрушение тех оставшихся мизерных немногих социальных связей, которые необходимы моей семье для элементарного бытового выживания. Ну и потому что я элементарно не хочу получить камнем в голову или спину.

Я железно уверен в том, что если вдруг окружающие узнают, что моя семья является носителем вируса, на нас рухнет печать абсолютного отчуждения. Очень долгое время, возможно годы, мы не сможем нормально делать покупки на местном рынке, нормально гулять с ребенком на детских площадках, взаимодействовать с соседями на уровне, необходимом для общежития в многоквартирном доме. Мы вполне можем стать объектом издевательств или травли.

Подавляющее большинство населения выберет изложенную мной модель поведения. Именно в этом заключается главная слабость Украины перед эпидемией. И именно это является одним из самых ярких проявлений деградации украинского общества и свидетельством полного разрушения украинской государственности.