Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что эпидемия коронавируса вскрыла масштабы разрушения и деградации системы здравоохранения в постсоветских странах

О великом уравнителе.

Впервые с 1991 года на Украине пали классовые и имущественные барьеры: в 2020 году олигарх, его клиентела и самые обычные крестьяне из Новых Санжар стали равными.

Коронавирусу безразличны площадь дома, высота стен вокруг него, количество нулей в банковском счёте, длина записной книжки в позолоченном смартфоне и титул на визитке владельца, в теле которого он захватывает клетки.

Европа и её медицина, на которую всегда надеялись постсоветские элитарии, не поможет с лечением коронавируса. Во-первых, непонятно как его лечить. Во-вторых, туда ещё нужно попасть в условиях самоизоляции стран. В-третьих, европейская система здравоохранения перегружена из-за заболевших. Бежать за помощью некуда и не к кому — каждая страна сама за себя. Коронавирусная федерализация: неожиданные последствия эпидемии для украинской политики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Надежда на заграничную медицину была почти у всех постсоветских элит, но те, кто умнее, от неё избавились или же им помогли от неё избавиться. Белорусских чиновников от этой надежды вылечили первыми: они в ЕС и США под санкциями уже не первое десятилетие, но лечились клиниках суннитских монархий Персидского залива. Богатых россиян лечить санкциями начали в 2014 году и процесс ещё не закончился.

Поэтому сейчас на примере Украины всем богатым тугодумам постсоветского пространства объяснят для чего нужна национальная система здравоохранения, которую в разной степени уничтожали с 1991 года: когда целенаправленно в силу осознания собственно избранности, когда по причине некомпетентности.

Поэтому, уверен, что, когда пандемия коронавируса закончится, расходы на медицину во всех странах мира существенно возрастут.

Везде, но не на Украине: идиоты, которые ввергли в фантастическую нищету свою страну, из которой уехали даже 65-летние, чтобы досматривать стариков в Италии, в принципе неспособны к обучению.

Им не помогут даже аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые они купили для себя любимых и теперь хранят в своих гаражах на случай, если сами заболеют. Эти аппараты будет некому обслуживать в тот момент, когда врачи будут валиться с ног от изнеможения или находиться в карантине. Беда ведь в том, что каждый умерший — это примерно сотня заболевших, которые не знают о своём диагнозе. И перегруз системы здравоохранения повышает смертность с 0,5% до 4%.

Удивительно, но порой природа действует не менее эффективно, чем Сэмюэл Кольт с его «великим уравнителем».

Вот только осознание этого факта не радует и не помогает.