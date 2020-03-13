Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что эпидемия коронавируса на Украине, в отличие от европейских стран, не приведет к товарному голоду

На фоне паники пустых прилавков в Европе, карантинов, схлопывания рынков во всем мире, хочу пару слов сказать за оптимизм в Украине.

Не грозит нам товарный голод. Потому что границы в Украине не будут по-настоящему закрыты никогда. Нечем и некем. Коронавирус свирепствует: украинский вратарь Шовковский поделился эмоциями после общения с друзьями из Италии © commons.wikimedia.org, Aleksandr Osipov

Более того, то что мы производим съедобного на экспорт, из-за закрытия границ там, останется здесь. В избытке. А потому с падением цены, иначе не купят. Та же курятина, например или зерновые. Было бы замечательно, если бы этот процесс поддержало государство. То же по импорту.

Сейчас перед ним будут закрывать границы все так называемые цивилизованные страны. Соответственно не цивилизованные в плане таможни и контрабаса, к коим относится Украина, будет последним сбытовым прибежищем для любых товаров. Начиная от продуктов питания до бытовой химии.

Так что товарный голод нам не грозит. Именно в силу неспособности власти держать госграницы на замке. Что касается коронавируса, то он пока предпочитает размножаться на территории богатых стран. Уж не знаю почему. Впрочем, смерть она вообще не смотрит на имущественный ценз. Ей пофиг.