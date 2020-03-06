Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что не стоит воспринимать увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки как смену курса украинской власти

По отставке Рябошапки.

Важна не только сама по себе отставка, но и обстоятельства, которые ей предшествовали. А именно — жесткое давление Запада на президента Зеленского, чтоб тот Рябошапку не увольнял. Зеленский не послушал и продавил отставку Рябошапки.

Уже звучат комментарии, что это начало смены курса, восстановление суверенитета, избавление от внешнего управления и т.д.

И да. И нет. Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Сама по себе отставка Рябошапки объясняется довольно приземленными вещами. Зеленскому не понравилось, что генпрокурор общается с послами через его голову, что подрывает его авторитет. Против генпрокурора были настроены часть олигархов (Коломойский) и влиятельных чиновников (Аваков). Кроме того, поступали сигналы из Вашингтона, что за Рябошапку "вписываются" представители демократического истеблишмента (которые по-прежнему контролируют политику США в отношении Украины), а команда Трампа как раз не против увольнения Рябошапки. И, естественно, отсутствие посадок и торможение пидозр (подозрений — ред.) Порошенко также сыграло свою роль, так как било по рейтингу Зеленского.

Судя по всему, именно эти соображения, а не желание развернуть курс Украины, и стали главными причинами отставки Рябошапки. А курс Зеленский, вероятно, попытается оставить неизменным. Но только с другими лицами на ключевых постах, которые будут управляемы не условным "соросом", а самим Зеленским и приближенным олигархатом.

Зеленский о неизменности курса в последние дни говорит очень часто. Сегодня, например, он повторил этот тезис на встрече с послами G7. Однако, есть большие сомнения, в том, что Запад захочет и дальше помогать Киеву и финансировать этот праздник жизни, с которого он ничего иметь не будет. Тем более, что в ближайших планах у Зе-команды отставка еще одного прозападного кадра — главы НАБУ Артема Сытника, а также правления Нацбанка.

Также во власти активно говорят об остановке медицинской реформы Супрун. И, судя по всему, уйдет под сукно законопроект о невозможности возврата Приватбанка прежним владельцам, который требовал МВФ.

Итого, сотрудничество с Фондом, вероятно, будет весьма проблематичным. Кроме того, проблемы начинаются и внутри самой Зе-команды. Как показало сегодняшнее голосование, отставку Рябошапки поддержали всего 179 «слуг народа» из более чем 250-ти. И это уже потеря монобольшинства.

Если же президент продолжит начатое сегодня, то раскол фракции неизбежен. А значит Зеленскому нужно будет взаимодействовать на постоянной основе с "Оппоплатформой" и внефракционными нардепами.

Все это в совокупности будет вынуждать Зеленского корректировать курс страны. Если МВФ не дает деньги, то нужно их найти на других направлениях. В том числе, замирившись с Россией, установив мир на Донбассе, перенаправив часть ресурсов с войны на мирные цели, а также получив инвестиции из альтернативных Западу источников. «Ухожу, чтобы вернуться». Рябошапка в Раде прокомментировал свою отставку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Возможно, Зеленский и его окружение, а также влиятельные люди вроде Авакова, будут убеждать Запад, что помогать Украине нужно по-прежнему, чтоб она "не ушла к России".

Но получится ли это — вопрос. Янукович в 2013 году тоже просил Запад "войти в положение" и повременить с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и дать более выгодные условия (помните эту его знаменитую фразу в Вильнюсе — «один на один, с очень сильной Россией»). Но тогда ничего не получилось. И не факт, что получится сейчас.

В любом случае, отставка Гончарука, вопреки требованиям Запада — это очень важный шаг. Своего рода "разворот над Атлантикой". Этот мем появился после отказа российского премьера Евгения Примакова лететь в США после начала бомбежек Белграда, что стало символом разворота внешнеполитического курса России.

Какую дорогу выберет Зеленский — пока непонятно. Очевидно, что курс он менять сейчас вряд ли хочет. Но его могут вынудить обстоятельства.