Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот на своей странице в соцсети Facebook отметил, что антироссийская по своей сути резолюция ПАСЕ является продолжением традиционной политики Запада - кусать Россию, пробуя её на прочность

1) Как вы прокомментируете вот эту резолюцию с антироссийскими претензиями, которую вчера приняли в ПАСЕ? ПАСЕ приняла оскорбительную для России резолюцию по Минским договоренностям © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Тот, кто писал эти претензии, явно не в себе или лжец. Россия не может выполнять Минские. Мы не сторона конфликта, а гарант. Как Франция и Германия. Врать не надо. То же самое касается трагедии с Боингом. Обвинять, что сбила советская ракета, всеравно что обвинять Германию в убийствах людей, сбитых немецкими автомобилями. Более того, за 5 лет Европа расследования так и не провела. Всё скрыто и политищировано.

2) Почему к Франции или к Германии нет таких же претензий, ведь их подписи тоже стоят под минскими как гаранты вместе с Россией? Почему Германия и Франция не стороны минских соглашений?

Францию и Германию не трогают потому, что они являются частью тех, кто это говорит. Выражаясь фигурально от имени и Франции, и Германии звучат обвинения России. Это великая традиция запада — кусать Россию, пробуя её на прочность.