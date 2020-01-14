Израильский политолог Соломон Манн высказал нестандартную версию о причинах, которые привели к поражению иранской зенитной ракетой авиалайнера МАУ в небе над Тегераном 8 января

Возможно, я не прав, излагая тут игру ума, но ниже изложена моя версия происшедшего в Иране.

Видите ли, объяснить, почему иранцы сбили самолет вовсе не трудно. Трудно объяснить, был ли он вообще сбит и если да — то как.

Я предполагаю, что на борту находился боевик Аль-Каеды или ИГИЛ. Эта информация стала известна КСИР, у которых с этими организациями жесточайшие счеты. Этот боевик был гражданином Канады, по всей видимости, канадцы потому так сильно суетятся. Иранские службы безопасности, по всей видимости, именно поэтому устроили перепроверку багажа самолета, которая привела к его задержке. Конечно же, в багаже ирано-канадского ИГИЛовца ничего не нашли, поскольку он, скорее всего, и не затевал теракта. Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Однако информация о том, что этим рейсом летит потенциальный террорист-самоубийца была доведена до КСИР, которые занимаются охраной секретного объекта, на который, по всей видимости, прибыли все «вожди» иранского режима — пересидеть опасное время, пока Трамп даст понять, будет или не будет война.

И вдруг самолет, на котором летит террорист меняет обычный курс и летит над секретным объектом. Это же точь-в-точь ситуация 9\11, так характерная для террористов-смертников суннитского джихада. Было от чего КСИРовцам потерять голову.

Самолет летит над режимным объектом и начинает выполнять вираж (чтобы перейти на нормальный маршрут, выделенный самолету еще до задержки рейса — не будут же ему новый маршрут прокладывать). Оператор кидается к связи и звонит начальству, у него всего около 40 секунд — слишком близко самолет.

Как свидетельствует генерал Хаджизаде, он в это время не был на связи, и оператор в панике посылает ракеты по несчастному самолету МАУ. Случайность в самом деле и в самом деле очень трагическая. Но виноват, конечно, кругом Иран: службы действовали непрофессионально и с восточной беззалаберностью.