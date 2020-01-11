Российский журналист Александр Коц, анализируя иранскую позицию по катастрофе авиалайнера МАУ, провел аналогию со сбитым украинскими военными российским самолетом над Черным морем в 2001 году

В 2001 году Киеву понадобилось девять суток, чтобы признать, что украинская С-200 сбила Ту-154 «Сибирь» над Черным морем. И сделали они это не из-за того, что совесть заела или по какой-то другой благородной причине. Просто их прижали к стене неопровержимыми уликами, с одной стороны — поднятыми из моря. С другой — предоставленными «западными партнерами». «Авиакатастрофа в Иране слишком похожа на крушение МH17 в Донбассе». Западные СМИ об Украине на неделе © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

Иран в отличие от Украины сразу пошел по пути максимальной открытости. Но все равно пытается сейчас лукавить, выставляя американцев соучастниками. Дескать, если бы США нас так не нервировали, у нас бы палец не дрожал над кнопкой. Думаю, в нынешней катастрофе ситуация схожая. Просто отпираться стало бессмысленно.

Казалось бы, при документальном подтверждении украинской принадлежности ракеты «Бука», сбившей Боинг МН17, тоже надо покаяться и признать. Но в этом случае «западные партнеры» почему-то ничего не засекли, и их спутники ничего не отследили.