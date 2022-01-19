Совершенству нет предела. Особенно если это совершенство носит национальный характер и его можно продемонстрировать на любовном ложе. Украинизация сексуальных утех выходит на новый уровень

Супрун рассказала украинцам, сколько им нужно секса © Міністерство охорони здоров'я України один из разделов посвящён интимным отношениям истинных патриотов.В любовных отношениях всегда есть свой особый, понятный обоим язык, но зачем же впутывать в интимное государственно-политическую составляющую? Ради того, что переход на украинский язык в сексе — считают авторы — способствует лучшему усвоению мовы русскоязычными согражданами, а в качестве заслуженного бонуса содействует более глубоким сексуальным переживаниям.

«Сделайте украинский языком вашего интимного общения. Устройте, что за закрытыми дверями вы говорите друг другу только по-украински. В постели будет очень остро, — уверяют «просветители», — Пусть украинский станет языком удовольствия. Тогда вам не захочется менять его даже вне кровати».

И далее приводят примеры, которые, по их мнению, заставят трепетать влюблённые сердца, в частности, предложить возлюбленной «потеребунькаться».

Геть от цивилизации! Одна нация, одна мова, один гетман © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Місце, якого прагне прутень, що рветься до бою, я б назвала розкішницею, дірочкою, щілинкою, ніркою, ополонкою або маракуєю», — пишет пани Бельская (про маракую это особенно по-украински). И как здесь не вспомнить театрального классика, львовянина Романа Виктюка, который с присущим представителям сексуальных меньшинств кокетством, называл интимные части человеческого тела «чичирка» (м) и «манюрка» (ж).

Оральные ласки подразумевают «куштувати смаколика» («отведать факел») и к нам наконец-то приходит подлинное осознание, что символизируют факельные шествия украинских неонацистов. Как вариант, «смакувати льодяника» («смаковать леденец») и «приборкати жеребчика поцілунками» («усмирить жеребёнка поцелуями»).

Большая проблема: украинский сексолог удивил заявлением © Sean Marc Lee / flickr

В рамках общего развития национальной культуры авторы напоминают последователям, что не стоит путать ложе (семейную кровать), ложу в театре и лоджию — «засклене приміщення, схоже на балкон, де теж можна влаштувати шлюбні ігри». Аккурат между старыми велосипедами и попоной боевого коня.

Патриотически настроенные комментаторы, разумеется, пришли в неистовый восторг перед открывшимися вершинами искусства национальной любви. В переводе с соловьиной: «Философия украинского интима завораживает. Молодчинка. Благодарим за истинную откровенность и освещение тонкостей в нерядовых отношениях», — пишет некий Мыкола Шпетко; «Неожиданная, но важная и актуальная тема и очень практические советы», — вторит ему Васыль Тарас. Активно предлагают свои варианты: «Припаркувати болід», «Загнати лайнер в ангар», «Кохатися — цюбцятись». Лишь бы не по-русски.

А мораль сей басни такова: начав с общественного пространства, они неминуемо залезут к вам в постель — назойливо обучая окружающих не только выращивать «расово-правильных» детей, но даже их зачинать.