Этой несомненно важной области человеческих взаимоотношений вплотную занялась супружеская чета Мухарских — Антона (предпочитающего назвать себя Антин) и его нынешней жены Елизаветы Бельской. Они написали книгу «Как перейти на украинский», в которой один из разделов посвящён интимным отношениям истинных патриотов.В любовных отношениях всегда есть свой особый, понятный обоим язык, но зачем же впутывать в интимное государственно-политическую составляющую? Ради того, что переход на украинский язык в сексе — считают авторы — способствует лучшему усвоению мовы русскоязычными согражданами, а в качестве заслуженного бонуса содействует более глубоким сексуальным переживаниям.
«Сделайте украинский языком вашего интимного общения. Устройте, что за закрытыми дверями вы говорите друг другу только по-украински. В постели будет очень остро, — уверяют «просветители», — Пусть украинский станет языком удовольствия. Тогда вам не захочется менять его даже вне кровати».
И далее приводят примеры, которые, по их мнению, заставят трепетать влюблённые сердца, в частности, предложить возлюбленной «потеребунькаться».
Для общего понимания колорита предлагаемого невозможно игнорировать язык оригинала. Мужской половой орган предлагается именовать «кінь чи коник», «горобчик», «піструн», «смолоскип». В переводе, например, горобчик — это воробышек, а смолоскип — факел.
«Місце, якого прагне прутень, що рветься до бою, я б назвала розкішницею, дірочкою, щілинкою, ніркою, ополонкою або маракуєю», — пишет пани Бельская (про маракую это особенно по-украински). И как здесь не вспомнить театрального классика, львовянина Романа Виктюка, который с присущим представителям сексуальных меньшинств кокетством, называл интимные части человеческого тела «чичирка» (м) и «манюрка» (ж).
Оральные ласки подразумевают «куштувати смаколика» («отведать факел») и к нам наконец-то приходит подлинное осознание, что символизируют факельные шествия украинских неонацистов. Как вариант, «смакувати льодяника» («смаковать леденец») и «приборкати жеребчика поцілунками» («усмирить жеребёнка поцелуями»).
Обратный вариант ласк украинский патриот должен определить как «пестувати горошинку» и «цілувати кицечку», а ежели дело дошло до анального секса, то воспитанный гуцул предложит даме «прицепить хвост» («Дозволь мені причепити тобі хвоста») или аккуратно припарковаться («Я хотів би поставити своє авто у твій задній гараж, якщо ти не заперечуєш»).
В рамках общего развития национальной культуры авторы напоминают последователям, что не стоит путать ложе (семейную кровать), ложу в театре и лоджию — «засклене приміщення, схоже на балкон, де теж можна влаштувати шлюбні ігри». Аккурат между старыми велосипедами и попоной боевого коня.
Патриотически настроенные комментаторы, разумеется, пришли в неистовый восторг перед открывшимися вершинами искусства национальной любви. В переводе с соловьиной: «Философия украинского интима завораживает. Молодчинка. Благодарим за истинную откровенность и освещение тонкостей в нерядовых отношениях», — пишет некий Мыкола Шпетко; «Неожиданная, но важная и актуальная тема и очень практические советы», — вторит ему Васыль Тарас. Активно предлагают свои варианты: «Припаркувати болід», «Загнати лайнер в ангар», «Кохатися — цюбцятись». Лишь бы не по-русски.
А мораль сей басни такова: начав с общественного пространства, они неминуемо залезут к вам в постель — назойливо обучая окружающих не только выращивать «расово-правильных» детей, но даже их зачинать.