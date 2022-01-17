Ситуация с украинской проблематикой и европейской безопасностью превратилась в истинный «гордиев узел» мировой политики, который - как считают некоторые - проще разрубить, нежели распутывать

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Западные политики так долго убеждали весь мир в скором вторжении «государства-агрессора» (с которым Украина якобы давно воюет), что ситуация для Зеленского становится просто безвыходной. «Русские войска на границе и готовятся к вторжению», — настаивает Вашингтон, а следом и вся «прогрессивная общественность», потому напрасно секретарь СНБО Украины Данилов и украинские пограничники докладывают, мол, ничего подобного не наблюдают. Вспоминается вошедший в поговорку короткий диалог из культового фильма «ДМБ»: «Ты суслика видишь? Нет. А он есть!».

Вдогонку Белый Дом уточнил, что гипотетическое российское вторжение на Украину может произойти до середины февраля и под любым флагом, даже украинским. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины».

Враг по соседству. Что делать с нацистской Украиной © коллаж Украина.Ру

Уже определены санкции за грядущее вторжение, включая арест несуществующей недвижимости Владимира Путина на территории США (надеюсь, реальным финансовым институциям РФ хватит ума не оставлять деньги на Западе). Ну и — для умиротворения войны — запланировано осуществить ещё больше поставок летального оружия в зону конфликта.

Всё это означает для официального Киева полную свободу рук на восточном направлении. ВСУ может хоть завтра под развёрнутыми прапорами и в полный рост маршировать в психическую атаку на Донбассе — всё равно это будет объявлено российской провокацией (так случившуюся в пятницу кибер-атаку с польскими националистическими лозунгами сразу же назвали делом рук «российских хакеров»). Но, похоже, наличие подобной индульгенции не слишком радует господина Зеленского: его подпихивают к войне, а он почему-то не хочет обратиться в зажаренного поросёнка с пучком зелени в мёртвой пасти. Ослушаться старших товарищей нельзя, но послушаться — потерять всё.

Чрезвычайно сложной становится ситуация и для России. После того, как натовское освоение незалежной территории достигло критических значений (строительство военных баз, функционирование биологических лабораторий, массированные поставки оружия, модернизация ВСУ, теснейшее сотрудничество спецслужб и пропагандистских ведомств) Украина стала представлять собой реальную опасность для стратегической безопасности РФ. Тупиковость идеи «оставьте вариться хохлов в их собственном соку» становится очевидной, ведь этот «сок» — основа для кровавого соуса, приготовленного именно для России.

Дмитрий Выдрин: «Мы вступаем не в Новый год, а в Новый мир» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но что делать тоже неясно: военным способом усмирить Запад невозможно, экономическим — сомнительно, моральным осуждением — смехотворно. В ядерную войну никто не верит (да и кто будет стрелять туда, где учатся и живут дети многих отечественных элитариев), а война наземная уже услужливо накрыта на Украине.

Оставлять всё как есть — значит получить базы в бок и ракеты в брюхо; втянуться в наведение порядка — глобальные санкции и нытьё в тылу (потому что истинное значение Украины некоторые СМИ долгое время нивелировали). Остаётся пройти по некой тонкой грани, не доводя дело до большого кровопускания, причем идти энергично и быстро. Ещё пару недель пустоты под аккомпанемент собственного грозного рыка — и наши предупреждения всерьёз никто воспринимать не будет.

Неделю продолжим ждать письменного ответа от Запада, а потом? Нейтрализация военных объектов ВСУ, признание ЛДНР, стратегический союз с Китаем? Раньше определённого времени ответы мы не узнаем, но многие из них уже были в нашей истории. «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва», — сказал когда-то политрук Василий Клочков, а недавно почти теми же словами повторил Владимир Путин. Но многие ли понимают, что эти слова означают на самом деле и какого упорства потребуют?