Чем ближе вооружённый конфликт, тем меньше слышны на киевских и львовских улицах вопли «украинских патриотов», что скоро они будут маршировать по площадям поверженной Москвы. Неужели украинские военкомы отныне готовы хватать уличную гопоту и отправлять ее на передовую, дабы в деле показать ее патриотическую удаль?
Западные политики так долго убеждали весь мир в скором вторжении «государства-агрессора» (с которым Украина якобы давно воюет), что ситуация для Зеленского становится просто безвыходной. «Русские войска на границе и готовятся к вторжению», — настаивает Вашингтон, а следом и вся «прогрессивная общественность», потому напрасно секретарь СНБО Украины Данилов и украинские пограничники докладывают, мол, ничего подобного не наблюдают. Вспоминается вошедший в поговорку короткий диалог из культового фильма «ДМБ»: «Ты суслика видишь? Нет. А он есть!».
Вдогонку Белый Дом уточнил, что гипотетическое российское вторжение на Украину может произойти до середины февраля и под любым флагом, даже украинским. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины».
Любой инцидент на линии соприкосновения в Донбассе, на границе с Крымом или Приднестровьем — будет считаться «агрессией России». Ложное минирование объектов в украинских городах — подразумевает вмешательство России. Любые волнения (в том числе, суета бывших или нынешних претендентов на Банковую) тоже будут считаться пророссийским заговором. Тот же Салливан подчеркнул: «США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота в Украине». То есть Ахметову и Порошенко, а так же ограбленному ими украинскому народу, предлагается сидеть на пятой точке ровно — иначе «Путин нападет».
Уже определены санкции за грядущее вторжение, включая арест несуществующей недвижимости Владимира Путина на территории США (надеюсь, реальным финансовым институциям РФ хватит ума не оставлять деньги на Западе). Ну и — для умиротворения войны — запланировано осуществить ещё больше поставок летального оружия в зону конфликта.
Всё это означает для официального Киева полную свободу рук на восточном направлении. ВСУ может хоть завтра под развёрнутыми прапорами и в полный рост маршировать в психическую атаку на Донбассе — всё равно это будет объявлено российской провокацией (так случившуюся в пятницу кибер-атаку с польскими националистическими лозунгами сразу же назвали делом рук «российских хакеров»). Но, похоже, наличие подобной индульгенции не слишком радует господина Зеленского: его подпихивают к войне, а он почему-то не хочет обратиться в зажаренного поросёнка с пучком зелени в мёртвой пасти. Ослушаться старших товарищей нельзя, но послушаться — потерять всё.
Чрезвычайно сложной становится ситуация и для России. После того, как натовское освоение незалежной территории достигло критических значений (строительство военных баз, функционирование биологических лабораторий, массированные поставки оружия, модернизация ВСУ, теснейшее сотрудничество спецслужб и пропагандистских ведомств) Украина стала представлять собой реальную опасность для стратегической безопасности РФ. Тупиковость идеи «оставьте вариться хохлов в их собственном соку» становится очевидной, ведь этот «сок» — основа для кровавого соуса, приготовленного именно для России.
«Заявление генсека НАТО о том, что Украину и Грузию собираются включить в состав Североатлантического альянса, в принципе, можно рассматривать как фактическое объявление войны. Будучи предупреждённым о возможных последствиях (а именно о том, что для России такой сценарий фундаментально неприемлем), Запад абсолютно осознанно идёт на эскалацию, — пишет в своей статье для RT известный военкор Семён Пегов, — Развёртывание альянсом на Украине определённого вида вооружений само по себе является развязыванием боевых действий. Не только против пророссийского Донбасса, а уже против самой России как государства. И сидеть сложа руки в данной ситуации для нас невозможно — с элементарных позиций здравого смысла».
Но что делать тоже неясно: военным способом усмирить Запад невозможно, экономическим — сомнительно, моральным осуждением — смехотворно. В ядерную войну никто не верит (да и кто будет стрелять туда, где учатся и живут дети многих отечественных элитариев), а война наземная уже услужливо накрыта на Украине.
Оставлять всё как есть — значит получить базы в бок и ракеты в брюхо; втянуться в наведение порядка — глобальные санкции и нытьё в тылу (потому что истинное значение Украины некоторые СМИ долгое время нивелировали). Остаётся пройти по некой тонкой грани, не доводя дело до большого кровопускания, причем идти энергично и быстро. Ещё пару недель пустоты под аккомпанемент собственного грозного рыка — и наши предупреждения всерьёз никто воспринимать не будет.
Неделю продолжим ждать письменного ответа от Запада, а потом? Нейтрализация военных объектов ВСУ, признание ЛДНР, стратегический союз с Китаем? Раньше определённого времени ответы мы не узнаем, но многие из них уже были в нашей истории. «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва», — сказал когда-то политрук Василий Клочков, а недавно почти теми же словами повторил Владимир Путин. Но многие ли понимают, что эти слова означают на самом деле и какого упорства потребуют?