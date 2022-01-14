В Лурдесе ухаживают за могилами советских солдат и проводят военный парад на День Победы

Мировые медиа вспомнили о «советской военной базе», которая размещалась в предместье Гаваны, на территории поселка под названием Лурдес, и прекратила свою работу двадцать лет назад — в 2002 году. Честные журналисты рассказывают, что там стояли советские ракеты, нацеленные прямо на США, через воды неширокого Флоридского пролива. И теперь их якобы снова могут разместить на знаменитых кубинских пляжах.

На самом же деле в Лурдесе не было никаких советских ракет. Там размещался крупный радиоэлектронный центр, который использовался для оперативно-стратегических нужд советской, а затем российской разведки, играя большую роль во время противостояния времен Холодной войны. Разработанное в СССР оборудование позволяло следить за деятельностью НАСА и прослушивать значительную территорию Соединенных Штатов, получая за счет этого самые разнообразные данные.

«С этого ключевого поста прослушивания Советы следят за коммерческими американскими спутниками, связью военных и торговых судов, а также космическими программами НАСА на мысе Канаверал. С Лурдеса Советы могут прослушивать и телефонные переговоры в Соединенных Штатах», — писали в совместном докладе Государственного департамента и Министерства обороны США в 1985 году, указывая на важнейшее стратегическое значение этого объекта. Как Фидель спасал украинцев © РИА Новости, Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк

Радиоэлектронный центр в Лурдесе построили в 1962-м, в разгар Карибского кризиса, с разрешения кубинского правительства, которое имело доступ к полученной информации. Все это время здесь жили советские военные советники и гражданские инженеры. Среди них было особенно много украинцев. Ветераны засекреченного контингента рассказывают о том, что ради маскировки на Кубу старались отбирать смуглых солдат, с «южным» типом лица.

Леонид Гарбуз — командир ракетчиков, которые сбили над Кубой шпионский самолет Lockheed U-2, в момент максимального обострения противостояния между СССР и США, был выпускником Киевского артиллерийского училища. Спустя много лет две тысячи украинских граждан получили от кубинского посла медали — в благодарность за участие в защите кубинской революции.

Кубинцы отплатили за это сторицей, организовав бесплатное лечение маленьких украинцев, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы. А украинские власти поддерживают сегодня антикубинскую политику США, отказываясь голосовать за международные резолюции против незаконной американской блокады Кубы.

После 2002 года кубинцы организовали в Лурдесе современный кибернетический центр для студентов. Далекая Гавана — не Киев, здесь демонстрируется совсем другое отношение к вопросам исторической памяти. Кубинское правительство заботливо ухаживает за мемориалом, где захоронены шестьдесят четыре гражданина СССР. Они умерли от болезней, погибли в результате несчастных случаев, а несколько советских солдат стали жертвами тропического урагана, помогая эвакуации гражданского населения.

Это красивый памятник, украшенный советским гербом, с изображением оливковой ветви и автомата Калашникова. Его окаймляет дорожка из белого мрамора — и советские военные на Кубе по традиции поднимали первый тост «за тех, кто у белой дороги», поминая своих ушедших товарищей.

А каждый год, на 9 мая, кубинцы проводят здесь военный парад, посвященный Дню Победы, в котором участвуют представители Революционных вооруженных сил Республики Куба, представители дипломатического корпуса и высокопоставленные члены правительства.

Я побывал на этом мероприятии, где нас познакомили с бригадным генералом Арнальдо Тамайо Мендесом - Героем Советского Союза, который стал первым латиноамериканцем в космосе. В 1980 году, когда Мендес стартовал с Байконура в одном экипаже с Юрием Романенко, Фидель Кастро специально приехал в Лурдес, чтобы следить отсюда за полетом их корабля.

Причем возможности радиолокационного центра позволяли кубинскому лидеру напрямую общаться с космонавтами на орбите — что само говорит о качестве и возможностях размещенной там аппаратуры.

Мы беседовали с кубинцами, которые работали раньше в Лурдесе. Все они рассказывали о хороших человеческих отношенияъ между советскими военными и жителями пригорода Гаваны. Советские солдаты на Кубе не позволяли вести себя в манере имперских завоевателей, обремененных комплексом «белого человека» — как это делали в прежние годы морские пехотинцы США. Они обращались с кубинскими гражданами дружески, совершенно на равных, и помогли подготовить целое поколение специалистов в области радиоэлектроники. Новый год с Фиделем и Че Геварой © AFP, YAMIL LAGE

«Советские не были для нас чужими», — исчерпывающе сказал об этом один из сотрудников Института дружбы народов.

По его словам, кубинский народ не допустил бы на свою территорию ни одну иностранную военную базу — памятуя про огромную цену, заплаченную за освобождение от господства Мадрида и Вашингтона.

В Гаване никогда не прекращали борьбу за ликвидацию американской тюрьмы для политических заключенных, расположенной возле города Гуантанамо. Однако военнослужащие Советской Армии рассматривались кубинцами как союзники, под совершенно другой призмой исторических отношений.

И это добрая память имеет большую цену.