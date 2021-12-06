Поразительный в своей наглядности случай произошёл 27 ноября во время мероприятий, посвящённых годовщине голода на Украине 1933-34 годов. Пожилой голодный киевлянин стал собирать и кушать хлеб, оставленный на памятнике жертвам голода различными отмечающими дежурное мероприятие национал-активистами и официальными лицами

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

На видео, выложенном в Telegram-канале KyivLIVE, видно, как на Виноградаре (спальный район Киева) пожилые люди, отталкивая друг друга, расхватывают просроченные товары, выброшенные на помойку из магазина «Большой карман». «У большинства продуктов закончился срок годности, и продавать их в магазине запрещено. Один из менеджеров сети супермаркетов рассказал, что битвы за «просрочку» — обычное дело, и столичные пенсионеры давно поделили зоны влияния, с утра выстраиваясь возле помойных баков больших продуктовых магазинов».

Битва за «просрочку»: Киевские пенсионеры дерутся за продукты, выброшенные на помойки

Согласно данным ЮНИСЕФ, когда-то богатейшая Украина вошла в тройку европейских стран с самым высоким процентом людей, которые недоедают по причине недостатка средств. Сейчас на Украине таковых 22.4% — то есть недоедает почти четверть населения страны. Хуже показатели только у Молдовы (31,7%) и Албании (42,6%). Для сравнения, страны-соседи: Венгрия (10%), Россия (6,5%), Польша (6,3%).

Ну, а худшее конечно впереди

А впереди на Украине грядет новое подорожание тарифов и платы за отопление, а значит у обычного человека денег на продукты будет оставаться ещё меньше. Да и сами продукты становятся дороже — в том числе, потому что их производство на Украине неуклонно сокращается. Бывшая «житница и хлебница» вынуждена завозить из-за границы всё большее количество наименований сельхозпродукции, поскольку крупные агротрейдеры заинтересованы не в производстве недорогих продуктов питания для населения, а идущих на экспорт пшеницы, рапса, подсолнечного масла.

Ныне на Украину ввозят от картофеля, свеклы и огурцов до мяса, сала и фруктов. В частности, впервые за 30 лет независимости Украина начала импортировать из Беларуси куриные яйца. По словам главы «Союза птицеводов Украины» Сергея Карпенко, с начала текущего года собственное украинское производство яиц сократилось на три миллиарда штук (на четверть по сравнению с прошлым годом), а производство мяса птицы упало на 40 тысяч тонн. Закрылось более 30 предприятий по производству яиц и более девяти — по производству мяса птицы, работу потеряли 13 тысяч украинцев.

Данные процессы идут уже несколько лет подряд. Ещё в 2018 году больше половины украинцев в соцопросах сообщали об ухудшении своего материального положения, а ООН включила Украину в список голодающих стран — наравне с Афганистаном и Конго. А в следующем, 2019 году, сообщалось, что по сравнению с годом предыдущим (2018 г.) цена так называемого борщевого набора выросла почти в два раза (на 41%), в то время как средняя зарплата по стране выросла всего на 22%.

Курс на вымирание

«Голодная туса»: во Львове закатили эротическую вечеринку в день памяти жертв голодомора © natalilytvyn/Instagram

На данный момент Украина занимает 4-е место в мире по общим темпам сокращения населения. В обнародованной 28 ноября сего года аналитической справке ООН «Демографические процессы в мире» указывается, что за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилось ещё на 205,2 тысячи человек (для сравнения, за весь 2019 г. спад составил 272 тысячи человек, а за весь 2020 г. — 323 тысячи человек). Украина является страной с наиболее быстро стареющим населением, а показатели рождаемости в 2021 году достигли самых низких отметок по сравнению с предыдущими 30 годами независимости. Кроме того, за пределами Украины постоянно находятся около 3 млн украинских заробитчан, и их число, по-видимому, будет расти и далее.

Но есть и хорошие новости: согласно исследованиям World Value Survey, за последние девять лет жители Украины стали значительно лучше относиться к сексуальным меньшинствам. В частности, в 2011 году негативно относились к ЛГБТ 62% украинцев, а в этом году уже 44,8%, то есть заметно меньше половины. Потому не будем терять надежды: вымирание «избыточного» населения и межполовая толерантность — верный рецепт вхождения в Европу. Захочешь жить — ещё не так раскорячишься.