В Днепре со второй попытки взорвали заводские цеха закрытого предприятия «Днепрометиз»

В декоммунизированном Днепропетровске взорвали здание декоммунизированного завода «Днепрометиз», известное своими уникальными витражами — чтобы построить на его месте новый торговый центр, принадлежащий местному криминальному олигарху. Причем характерно, что это удалось сделать лишь после второй попытки.

Изначально днепровские власти планировали оставить в качестве арт-объекта заводскую трубу — чтобы потомки знали, что в Украине когда-то существовало развитое промышленное производство. Однако ее повредили в результате неудачно совершенного взрыва — и в итоге тоже взорвали, чтобы этот специфический арт-объект ненароком не рухнул прямо на голову украинцам. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Это трагикомическое событие стало по своему знаковым. Ведь доселе было известно, что в постмайдановской Украине прекрасно усвоили умение разрушать советское прошлое — в широком спектре от памятников и до заводов. Однако энтропия нарастает, и с разрушением тоже возникают проблемы, которые чреваты непредсказуемыми последствиями.

Такое уже случалось в Грузии времен президентства Михаила Саакашвили. В 2009 году по личному указанию грузинского президента демонтировали Мемориал воинской славы в Кутаиси — уникальное монументальное сооружение в память о солдатах Великой Отечественной войны, созданное по проекту известных инженеров и скульпторов.

В результате неудачно проведенного взрыва погибла женщина и ребенок, и этот инцидент показал всему миру деградацию построенной при Саакашвили системы, где за парадным фасадом пиара и показухи скрывалась некомпетентность, коррупция и нищета.

Однако в днепровской истории есть свои положительные моменты. Местные краеведы сумели спасти от уничтожения упомянутые заводские витражи советской эпохи, которые успели снять перед взрывом. В то время как витражам дома культуры киевского завода «Электронмаш» повезло меньше — их банально разбили.

Искусствоведы требовали спасти эти работы, созданные художницей Еленой Гандаш, обращаясь по этому поводу в Институт национальной памяти и к мэру Кличко. Однако чиновники не посчитали необходимым заниматься спасением наследия тоталитарного прошлого. И знаменитые витражи под названием «Полет» и «Весна» превратились в итоге в груду разноцветных стекляшек.

Впрочем, судьба днепровских витражей тоже остается на сегодня неопределенной. Их могут оставить пылиться на складе, где никто не будет в ответе за сохранность памятников, или же они рискуют попасть в руки частных коллекционеров. Наконец, эти произведения монументального искусства рискуют оказаться в каком-то «парке советского периода», чтобы над ними поглумились профессиональные борцы с коммунизмом. «Дух большевизма остался в прошлом». В Украине уничтожают легендарные предприятия © Privatization.gov.ua

Как раз сейчас в одном из баров Днепре торжественно установили унитаз из обломков памятника Ленину, который до Евромайдана находился на одной из городских площадей. Такие памятники высоко ценятся во всем мире. К примеру, их охотно покупают на Западе, и демонтированный в Полтавской области Энгельс не так давно украсил собой одну из улиц британского города Манчестер.

А недавно я побывал в Киргизии и Казахстане, где мог убедиться, что советские монументы бережно хранятся даже в отдаленных горных аилах, расположенных на склонах тянь-шаньских гор. А Украина является ярким примером торжества «европейских цивилизационных ценностей», которые оказались на поверку стыдным и диким варварством.

Об этом свидетельствуют даже уцелевшие советские памятники — вроде монумента Январского восстания, который установлен возле метро «Арсенальная». Знаковый памятник не стали сносить после Евромайдана, однако на нем поставили новую табличку, которая искажает историческую правду, подменяя реальный смысл выступления киевского пролетариата. Чтобы новое поколение киевлян не вздумало последовать примеру прадедов при очередном повышении цен и коммунальных тарифов.

«Этот памятник — один из символов советского Киева, а рабочее восстание на заводе "Арсенал" — ярчайшая страница борьбы коммунистического движения Украины. Новорежимная надпись по-украински в характерном для авторов бордельно-жлобском оформлении, гласит: "22 января (4 февраля) 1918 года украинскими военными под руководством Симона Петлюры и Евгения Конвальца был подавлен подлый московско-большевистский заговор на заводе Арсенал против украинской государственности. Героям Слава!.." и т. д.

Да, Петлюра был "социалистом", из тех, что тогда устраивали еврейские погромы, а в наше время защищают НАТО, игнорируют Ассанжа и ратуют за "цивилизованный капитализм". А внизу, в переходе под памятником, отдыхает гражданин освобождённой от заговора Украины», — с печальной иронией рассказывает об этом журналист Олег Ясинский, публикуя снимок лежащего на асфальте бездомного украинца. Охотники за эпидемиями. Три украинца, которые спасали мир от болезней © Украина.Ру

Неудачные взрывы в Днепре свидетельствуют о том, что постмайдановская Украина теряет эффективность даже в разрушении — и многое говорит о существующей сегодня системе, целиком построенной на проедании советского наследия, а также на демонстративной борьбе с его историческими и культурными символами.

Ведь если проклятое прошлое окончательно рухнет, оно вполне может похоронить под своими обломками бездарных и бессовестных эпигонов.