Стороны белорусского кризиса постепенно расходятся вничью. Лукашенко не удалось добиться капитуляции ЕС (снятия санкций и признания его легитимным главой государства), но и план США по переформатированию мигрантского кризиса в европейскую войну с участием России на белорусской территории близок к провалу

Самолёты «Белавиа» начали вывозить мигрантов назад в Ирак. Возможно некоторые (единицы) останутся в Белоруссии (для демонстрации гуманности Минска). Но, если начавшийся процесс не сорвётся по какой-нибудь неочевидной сегодня причине, то к началу следующего года пограничный кризис должен рассосаться. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Это явно не устраивает Вашингтон. По мере того как тают надежды на организацию войны на белорусском направлении, США всё пристальнее посматривают на Украину. Заявления о том, что Россия ждёт только холодов, чтобы атаковать Украину раздаются из Вашингтона едва ли не ежедневно. С другой стороны американцы регулярно вбрасывают в информационное пространство фэйковые новости о готовности создать базы на Украине или о намерении резко увеличить поддержку украинской армии (надо полагать военно-техническую и финансовую, но американцы не уточняют).

Собственно, акцентирование внимания на холодах, которые якобы должны стать спусковым крючком российско-украинской войны, объясняет причины американской нервозности. Всем понятно, что если не будет какого-то форсмажора, то наступающую зиму Украина пройдёт, несмотря на все проблемы с энергосистемой.

Во-первых, объём экономики и численность населения резко сократились и для существования в режиме выживания прежних объёмов энергоносителей уже не требуется.

Во-вторых, ахметовский ДТЭК уже законтрактовал в США и начал завозить на Украину около полумиллиона тонн угля. К концу текущего — началу следующего месяца завоз этой партии будет завершён и ничто не мешает Ахметову закупить ещё столько угля, сколько понадобится. Цена не имеет для него значения, поскольку перекладывается на население. Если народ сам будет не в состоянии платить, заплатит государство из народных налогов. Если, конечно Зеленский не захочет голодных и холодных бунтов. Энергомайдана не будет. Если Зеленский договорится с Путиным © коллаж Украина.Ру

В-третьих газ собственной добычи никуда не делся и за зиму добудут ещё три с половиной — четыре миллиарда кубометров.

В-четвёртых, какие-то объёмы газа (пусть даже всего два-три миллиарда кубов) в ПХГ закачали.

В-пятых, всегда есть возможность «временно» конфисковать, со ссылкой на форс-мажор (гуманитарную катастрофу) находящийся в ПХГ частный газ.

Конечно, придётся в очередной раз «прикрутить», возможно даже очень сильно «прикрутить», но если зима не удивит долговременными экстремальными морозами, коллапса можно избежать.

Почему же паникуют американцы? Ведь они прекрасно понимают, что нынче не 1941 год, когда немцы со средины сентября, до средины ноября ждали когда земля подмёрзнет, распутица закончится и техника сможет свободно маневрировать. Тогда в СССР было лишь одно шоссе с твёрдым (гравийным) покрытием (Москва-Смоленск-Минск). Все остальные дороги в сезон дождей превращались в непроходимые топи, останавливавшие любое наступление. Сегодня, хоть дороги Украины находятся далеко не в лучшем состоянии, но и танк — не «Мерседес»: сохранившихся остатков асфальта вполне достаточно для обеспечения движения армейских колонн. То есть, распутица явно не тот фактор, который задерживает гипотетическое российское вторжение.

Американцы прекрасно осведомлены о том, что на Украине сложился антизеленский олигархический консенсус. Также они понимают, что статьями и телепередачами президента не свергнешь, для этого надо реальное более-менее широкое народное недовольство, которое можно было бы оформить в уличные протесты, а дальше уже развивать тему «преступного режима», «полиции с народом», «армии с народом» и т.д. Евгений Сатановский: Вероятность войны между Западом и Россией - стопроцентная © РИА Новости, Григорий Сысоев

Если Киев может рассчитывать пройти зиму, с трудом но без полномасштабной катастрофы, за счёт мобилизации всех сил, то внутриполитическое противостояние делает эту возможность весьма уязвимой. Олигархам, желающим поменять Зеленского, нужен кризис. Если непрофессиональная команда шестого президента сама не загонит страну в безвыходную ситуацию, значит ей надо помочь при помощи саботажа. Уйдёт Зеленский, найдутся и газ, и уголь, как нашёлся хлеб в Петрограде в 1917 году, сразу же после отречения Николая II.

Здраво оценивая ситуацию, американцы понимают, что у Зеленского один шанс удержаться — начать управляемую войну с Россией. В этом случае он будет поддержан Вашингтоном против внутренней оппозиции (ведь не факт, что его преемник продолжит воевать). Да и у самого Зеленского появится возможность репрессировать своих политических противников, обвинив их в сговоре с врагом в военное время.

С другой стороны, если Зеленского сметут, то, как понимаем не только мы, но и наши заокеанские «друзья и партнёры», у олигархической своры очень мало шансов удержать единство власти, провести новые легитимные выборы, не начать войну всех со всеми и не сверзиться в гуманитарную катастрофу. Судя по всему в Вашингтоне уверены, что Россия использует гуманитарную катастрофу, как предлог для вторжения на Украину, с целью решения ближайших задач (отказ Киева от претензий на Крым, интеграция Донбасса в Россию в рамках областей, возможно сухопутный коридор в Крым и далее до Приднестровья, смена власти в Киеве на более лояльную в отношении Москвы и т.д.). Я бы лично не был так уж уверен, что Россия взвалит на себя такое бремя, но американские стратеги меряют по себе: они, если могут что-то захватить — вначале захватывают, а потом думают зачем они это сделали.

В общем, по американским расчётам выходит, что хоть чучелком, хоть тушкой, но война России на Украине должна состояться с вероятностью до 90%. Чтобы довести эту вероятность до 100% США организовывает информационные провокации, а также подталкивает к войне Зеленского, намекая на всеобъемлющую поддержку, которой он конечно не получит, но у него не та ситуация, в которой можно торговаться.

Безусловно, США не оставили идею развёртывания широкого антироссийского фронта (от Балтики, до Чёрного моря). Только, если до последнего момента войну планировалось развязать в Белоруссии (с участием Польши, Литвы, Латвии и Украины), то по мере стабилизации на польско-белорусской границе, на первый план всё более выдвигается Украина. Просто США не без оснований рассчитывают, что Лукашенко (в случае начала российско-украинского конфликта) традиционно не сдержится, что-нибудь эдакое милитаристское заявит и это можно будет использовать как предлог для того, чтобы считать Белоруссию «соучастником нападения». Ну а если ничего не заявит, то повод придумают.

Белоруссия очень нужна в этой схеме. Ведь в случае, если боевые действия ограничатся только Украиной, можно рассчитывать подверстать к ним Польшу, которая должна будет защитить «исконные польские земли» в Галиции. Но как могут Литва и Латвия включиться в конфликт, не имея границы с Украиной? Разве что напасть на Калининград. Но вся соль провокации заключается в том, чтобы вести войну не на российской территории и не на территории ЕС. США желают, чтобы их союзники выступили «защитниками маленьких и слабых, на которых напали».

Когда-то, ещё в нулевые, я говорил украинским националистам, что если сбудется их мечта о войне России с Западом, то война эта будет идти на территории Украины и не факт, что выйдет за её пределы. Сейчас на наличие именно таких планов указывают все действия США, а также оценка ситуации генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, до недавних пор командовавшим вооружёнными силами США в Европе.

Американский генерал указывает на то, о чём я говорю много лет — на бессмысленность и даже вредность для США создания баз на территории Украины. Действительно, зачем создавать базы на территории, которая должна стать полем боя? Базы, на которых концентрируются войска для дальнейшего развёртывания создаются в ближайшем тылу — в Румынии и Польше. Стратегические базы, служащие для организации тылового обеспечения и развёртывания ракетного и авиационного компонентов, находятся ещё глубже — в Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Норвегии.

Украина, Белоруссия и Прибалтика рассматриваются, как поле боя. В идеальном варианте война не должна выйти за пределы этого пространства. В худшем случае, США допускают, что зоной боевых действий станет также часть территорий восточноевропейских лимитрофов. Задачи войны:

1. Разрыв экономических связей России с ЕС (в первую очередь с Германией).

2. Долговременное связывание российских рук и ресурсов в восточноевропейском предполье, чтобы США и их союзники (в том числе западноевропейские) могли коллективно выступить против оставшегося в одиночестве Китая.

Судя по тому, что США без перерыва переносят усилия по развязыванию конфликта с Белоруссии на Украину (продолжая активно вести провокационную работу по обоим направлениям), для них активизация конфликта текущей зимой является принципиальным вопросом. Скорее всего это связано с планами на китайском направлении, а также с американским избирательным циклом: все серьёзные конфликты надо успеть начать до возможной смены власти, желательно даже до довыборов в Конгресс, в ходе которых демократы могут потерять большинство в одной или обеих палатах.

Соответственно, в ближайшем будущем следует ожидать продолжения и наращивания американской провокационной активности на восточноевропейском направлении. Оно явно не ограничится Украиной-Белоруссией-Прибалтикой. Вероятны попытки дестабилизировать Закавказье, а также организовать большой конфликт на пространстве от Закавказья, до Израиля, с участием России, Турции и Ирана. Но ситуация в Европе более благоприятствует американским планам, поэтому главные усилия Вашингтон и дальше будет прикладывать именно здесь.