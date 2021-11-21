Надо понимать, что даже самая острая российская публицистика не рассматривает украинский как народ тотально враждебный. Как не правы и те из читателей, которые чохом клеймят всех украинцев «предателями»

Во-первых, сам народ Украины многонационален (а ненавидеть по признаку национальности просто глупо), во многом этот народ русский и русскоязычный — то есть наш, а для миллионов россиян ещё и родственный в самом прямом, семейном смысле. Критика касается, прежде всего, майданной породы людей, которая щедро размножилась на территории бывшей союзной республики (и не только там — будем откровенны). Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Как в скором будущем возможно появление особого «человека служебного» — существа генетически обречённого на выполнение простых команд и примитивной работы, так реальностью наших дней стало явление «человека майданного» — гражданина под лозунгами «борьбы за демократию» и «свободу личности» запрограммированного на попадание в рабство. Данный человек-алгоритм характерен особой внушаемостью для разнообразных форм пропаганды, отличается приспособляемость сознания под новые «прогрессивные» клише, искренним стремлением к переформатированию собственного сообщества — как «неправильного» и «отсталого».

Одно из главных клише — ощущение своей личной и общественной ущербности перед лицом как бы «передовых» наций, нравов, воззрений. Так провинциал начинает яростно подражать повадкам жителям мегаполиса, часто не различая — где хорошее, а где плохое, теряя собственную индивидуальность, зато приобретая самые вредные привычки.

Идолом множества постсоветских стран, их элит и обычных граждан стал коллективный Запад — со всеми его привлекательными и отталкивающими чертами, которые заимствовались без разбору, вплоть до моды на Хэллоуин и ЛГБТ. Например, нелепая приставка «евро» к любому товару означала и означает наивысшее качество — евроремонт, еврообои, еврострахование и т.п.. В США заявили, что Россия ждет холодов, чтобы напасть на Украину © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Удивительно ли, что в подобных условиях на Украине выросло целое поколение человечков, которые только и мечтают уехать на Запад, или же отдаться ему прямо на месте. Вопрос не в уровне технического развития большинства стран коллективного Запада — тот же Китай, Япония или Южная Корея во многом их опередили; дело и не в свободах — европейская бюрократия нередко строже, чем, скажем, российская. Здесь нечто глубинное, подспудное: идущее со времён детских мечтаний о рыцарских замках, мушкетёрских приключениях и лишней пары джинсов made in…

Фантастический инфантилизм постсоветской Украины — дескать, придёт некто старший и нас научит, а ещё лучше возьмёт на содержание — является психологическим базисом каждого «проевропейского» Майдана. И мало кто из обычных граждан отдаёт себе отчёт, что призывы к иностранной доброте не только не приведут к благополучию, но вполне возможно влекут страну к большим несчастьям. Одно из самых страшных — война.

Однако некоторые даже радуются возможной бойне. «Если [на Донбассе] начнется страшная война и на нас пойдут страшные русские, мы будем в них лупить всем, чем только можно. Консенсус полный есть, все с удовольствием потирают руки и надеются подраться как следует, — в эфире интернет-канала «Укрлайф» людоедствует небезызвестный Алексей Арестович. — Американцы интенсифицировали нам и военную помощь, и координационную для того, чтобы мы были готовы. Потому что интенсивность контактов с американскими, британскими военными, французскими, польскими, литовскими сейчас просто зашкаливает…».

Если вы мечтаете стать пешкой в иностранной геополитической игре, окончательно лишиться даже видимости самостоятельности (в том числе, через вхождение в западные альянсы на правах младшего партнера), будьте готовы стать расходным материалом для чужой экономики и чужой войны. Потому столь нелепы стенания о гибели украинской экономики или депопуляции украинского народа — ведь это лишь закономерные последствия отказа от собственной субъектности, истории, достижений. И верхом идиотизма выглядят мечтания, будто Англия строит на Черном море военно-морские базы ради процветания Украины, или же Турция хочет вернуть ей Крым.

А тех, кто сомневается в исконной доброте «наших западных партнёров», подстегивают прутиком пропаганды, а то и кнутом репрессий. И гонят вперёд, на бойню — для чего в Киев зачастили министры обороны всяческих североамерик и мелкобританий. Даже нейтральные с виду шведы заявили о готовности прислать в поддержку Украины своих военных: вы сражайтесь за «европейские ценности», а мы в тылу за вашими вещами присмотрим.

«Человек майданный» не имеет национальности и не злобен сам по себе — он звереет, когда у него отнимают любимую игрушку. Его дрессировка есть искусство обращения с детской погремушкой, украшенной надписью «Украина — цэ Европа». Правда, как показывает опыт современных боевых действий, подброшенные на улицу бесхозные игрушки нередко взрываются — стоит их только взять в руки.