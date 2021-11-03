Неделю назад Украина отметила День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году с территории Украинской ССР Красной Армией были изгнаны последние соединения оккупантов. Но возникла неожиданная проблема: как чествовать тех, кого после Майдана системно подвергается шельмованию?

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Иосиф Сталин») принято всячески избегать. Победа как бы соткалась из ниоткуда, сама по себе.

Господин Владимир Зеленский в своём обращении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков тоже обошёл тему того, солдаты какой армии вышибли гитлеровцев из Украины: «77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданских граждан и всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу, нацисты были изгнаны с нашей земли».

И что же это за «участники национально-освободительного движения» затесались в данное перечисление? Нетрудно догадаться, что речь идёт об УПА*. То есть бандеровцах, которые сначала верно служили гитлеровцам, покрыли себя кровью сотен тысяч невинных жертв на Украине и в Белоруссии, а потом начали партизанскую войну против тех, кто в составе фронтов Красной Армии освобождал Украину, кто пытался наладить мирную жизнь на освобождённых территориях.

«Героям — память». Кого Зеленский поблагодарил за освобождение Украины от нацистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Максим Бужанский, — теми самыми людьми, которые вернулись домой из-под Сталинграда, потеряв руки и ноги, вернулись из эвакуации из Узбекистана и пошли работать врачами, учителями, строителями… Вот с ними-то в борьбу и вступила УПА*, а не с Красной Армией, уж давайте называть вещи своими именами».

Например, 23 октября 1944 года (то есть за несколько дней до отмечаемой даты освобождения Украины) отряд сотника УПА* Мирослава Симчича напал на село Троице и убил более 80 жителей села — 66 поляков, 14 украинцев и одного русского. Среди убитых были женщины и дети. «Герои» сожгли 49 польских домов и забрали все вещи принадлежавшие убитым, включая одежду и продукты питания.

За этот и подобные подвиги доживший до наших дней бандеровец Симчин награждён украинскими орденами «За заслуги» и «Свободы», стал почетным гражданином Львова и Коломыи, ему при жизни установлен памятник, а недавно Верховная Рада 238 голосами приняла обращение к Президенту о присвоении организатору и исполнителю истребления мирного польского населения звания «Героя Украины». Какая страна — такие и герои.

Шмыгаль удивил заявлением о том, кто освобождал от фашистской оккупации Украину © Facebook, Денис Шмигаль Денис Шмыгаль в попытке избежать упоминания Красной Армии в деле победы над гитлеровцами договорился до сверхдипломатичного «освобождения Украины антигитлеровской коалицией». По его мнению, участники коалиции «совместными усилиями» выгнали немецкие войска с территории страны. Видимо, где-то на Чёрном море высаживались американцы, а немецкие тылы с союзными ими бандеровцами бомбили англичане. Новая история подразумевает новых «освободителей».

А Советы — что Советы? «Иго» принесли. Потому памятники павшим за освобождение Украины советским солдатам систематически сносят. И устанавливают тем, кто стрелял им в спину или убивал мирных жителей, как вышеупомянутый Симчин. И родного дедушку Владимира Зеленского, офицера Красной Армии Семена Ивановича Зеленского, чисто по-человечески жаль — по нынешнему ранжиру он тоже советский «оккупант». Как и миллионы других жителей Украины, которые, не жалея себя, сражались против гитлеровцев и бандеровцев. Храбрые воины «неизвестной армии».

* — запрещенная в РФ организация.