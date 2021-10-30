Евангелие от Иоанна открывается строкой: «Вначале было Слово». Это канонический перевод. В оригинале, правда, используется термин «Логос», который можно перевести 34 различными способами

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Тем не менее, я думаю, что не случайно практически никто не берётся оспаривать верность канонического перевода данного текста с древнегреческого. Обратившись как к нашей истории, так и к повседневной практике, мы обнаружим, что утверждение «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», — в полной мере описывает реальную действительность со свойственными древним краткостью и афористичностью.

Человек познаёт Бога при помощи Слова, Слово о грядущем пришествии Христа, несомое Иоанном Крестителем, предшествует его явлению. Слово (заветы, учение) оставленное нам Христом постепенно завоевало весь мир. Всё христианство стоит на прочном фундаменте Божьего Слова.

Но Слово и разъединяет.

Не только религия учит нас, что все мы потомки одного мужчины (Адама) и одной женщины (Евы). То же самое уже лет десять, если не больше утверждают генетики. Да и до того как прийти к подобным выводам, они утверждали, что всё современное человечество произошло от небольшой (до сотни) группы людей, покинувшей Африку около 80-100 тысяч лет назад.

То есть, так или иначе, все мы кровные родственники. Более того, большинство людей (даже представители разных рас) легко найдут общего предка на удалении всего двадцати-тридцати поколений. Многим и десяти поколений хватит.

Тем не менее, мы ссоримся и воюем всю историю существования человечества. Даже в те блаженные времена, когда на планете жило мене ста тысяч людей нашего вида, всего на всех хватало с избытком, а общие опасности (дикие звери, люди иных видов, природные катаклизмы) и трудности (попробуйте сделайте каменный топор, кремнёвое копьё и с помощью этих нехитрых орудий добудьте на обед даже не мамонта или шерстистого носорога, а всего лишь дикую лошадь) должны были сплачивать, люди ожесточённо боролись друг другом, устраивая «неправильным» маленькие доисторические геноциды.

Подчеркну, что ресурсов было много — всего хватало на всех. Когда на старом месте становилось слишком много людей для того, чтобы кормиться традиционным способом, лишние просто переходили на новое место — это было проще, чем совершенствовать технологии. Так что первые 70-90 тысяч лет существования современного человечества у него не было никаких оснований вести внутреннюю (среди своих) борьбу за ресурсы. Но, повторю, жестокая борьба, хоть и не за ресурсы, велась.

При этом мы знаем, что отдельные роды и племена по разному себя маркировали (принимали разные тотемы), чтобы отличаться от соседей. Разные тотемы означали различие в историческом эпосе. «Люди леопарда» могли помнить о родстве с «людьми крокодила», но они должны были объяснить следующим поколениям, не что у них общее, а чем они отличаются, ибо разные тотемы — разные животные-покровители, предполагают, что где-то история некогда одной общины разошлась.

Естественно, рассказывая детям о героических деяниях предков «люди леопарда» подчёркивали, что они намного лучше (героичнее) «людей крокодила», а главное, тотем у них правильнее. Ну а «люди крокодила» рассказывали потомкам, что они намного лучше «людей леопарда». Конкуренция возникала практически моментально и так же моментально перетекала во вражду. Ничтожный словарный запас людей того времени не располагал к длительным философским дискуссиям — основным доказательством правоты служили дубина и всё тот же каменный топор.

Вспомните историю Каина и Авеля. Формальный повод для убийства брата — чья жертва угоднее Богу. Думаю, что на деле они поспорили о том, чей Бог могущественнее — животноводы и земледельцы всегда молились разным богам, даже в пределах одной общины.

Точно так же евреи выделились из массы семитских племён Аравийского полуострова, которых мы знаем, как арабов, и с которыми государство Израиль ведёт непримиримую борьбу. Текст Ветхого Завета указывает на то, что изначальный иудаизм не был монотеистической религией.

Первобытные евреи, как и их, ничем от них не отличимые, соседи — будущие арабы, верили, что каждому племени покровительствует собственный Аллах и таких аллахов множество. Традиционное верование первобытных людей, не мешало признавать чужого Бога более могущественным в случае военного поражения, или молиться ему, находясь на территории покровительствуемого им племени. Ибо никто не сомневался, что территория племени есть территория племенного Бога, а находясь у него «в гостях» надо оказывать ему соответствующее уважение.

Но на каком-то этапе у предков современных евреев, по неизвестной причине, возник новый взгляд на предмет, вылившийся в учение Ветхого Завета. Формально Ветхий Завет не отрицает чужих аллахов (хоть бы и в форме Золотого тельца или прочих идолов). Бог евреев только запрещает им поклоняться. Ибо Он заключил с ними (своим народом) завет, согласно которому, Он не помогает никому, кроме евреев, обещая при этом, что окажется могущественнее других богов, а они обязаны молиться только ему и почитать его, ни при каких условиях не оказывая почестей иным богам.

Лишь со временем, еврейские книжники пришли от концепции одного из многих богов, связанного со своим народом заветом (договором) к концепции единственного Господа, творца всего сущего, избравшего евреев своим народом.

О том, как воспринимали Бога древние жители Аравии мы можем служить по мусульманской формуле «Нет Аллаха, кроме Аллаха», которая буквально переводится «нет Бога, кроме Бога». То есть, принимая учение Магомета, араб, произнося эту формулу, отрекался от своего прежнего воззрения на множественность божеств (своё у каждого племени) и соглашался с тем, что Бог — творец всего сущего — един.

Обратимся вновь к христианству. Чем отличается Новый Завет — основа христианского учения, от Ветхого? Некоторые говорят, что Бог Нового Завета значительно более человеколюбив. Это не совсем так. Скорее поменялось отношение людей к Богу — они стали более цивилизованными и стали по иному воспринимать Слово Божие. На деле главное отличие заключается в том, что если Ветхий Завет, провозглашал Бога, богом исключительно иудеев — избранного народа, то Новый Завет провозгласил его Богом всего человечества. Осознание того, что Бог един, вызвало и осознание единства человечества. Впрочем, до того, как возобладала формула апостола Павла «несть не эллина, ни иудея» в еврейской общине довольно долго шёл спор о том, может ли не иудей быть христианином. То есть, частью еврейства христианство поначалу воспринималось, как одно из ответвлений иудаизма.

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Никогда не было бесконфликтным существование трёх монотеистических общин. Войны и погромы, разного размера геноциды и этнические чистки, захваты территорий и религиозные гонения. Всё, во славу Божию, всё ради того, чтобы навязать иноверцам свой личный (или своей общины) взгляд на Господа и его Заветы. То есть, поклоняющиеся Богу, который есть любовь, ради своей веры шли убивать, поскольку иные люди, практически тому же Богу поклонялись в соответствии со своими национальными традициями, а традиции, да ещё в древнем мире, не связанном информационно в единое целое, отличались очень сильно.

И ладно бы христиане резали бы мусульман, мусульмане христиан, а все вместе евреев, но ведь внутри каждой монотеистической религии пропасть сект и секточек, а расколы случаются постоянно. Христианство, благодаря тому, что стало в своё время государственной религией Римской империи оказалось наиболее проработанной юридически, наиболее совершенной организационно и уже на раннем этапе наиболее кодифицированной (священные канонические тексты собраны в единый корпус и отделены от апокрифов) верой. Его главный догмат — Бог един и Церковь божия едина.

Это не помешало христианству расколоться на массу враждующих между собой течений, каждое из которых считает себя единственно верным. Причём споры ведутся не по поводу конкретного Божьего Слова, а вокруг человеческих трактовок и человеком же изобретённых правил почитания. Практически каждая из христианских конфессий называет себя апостольской. При этом вряд ли кто-то из современных клириков (любой церкви) будет отрицать, что в апостольские времена не только жизнь христианских общин, но и ход литургии, правила молитвы, количество постов и т.д. весьма существенно отличались от нынешних.

Казалось бы в наш информационный век, объединяющий разъединённое раньше человечество единой модой, единым политическим пространством, едиными проблемами, христианской Церкви, изначально провозглашавшей своё единство и переживавшей расколы, как великую трагедию, объединиться будет несложно. Оказалось, сложнее, чем прежде.

Прежние расколы в основном основывались на амбициях отдельных харизматичных священнослужителей и на политических интересах амбициозных властителей. Если верхам удавалось договориться, то и в народе расколы держались недолго. Но сегодня, за счёт массированного доступа к информации, каждый сам себе богослов. В результате, даже в тех случаях, когда религиозные лидеры стремятся к взаимопониманию, взаимодействию и восстановлению единства, они часто оказываются под жёстким давлениям народных масс, которые в лучших традициях своих предков эпохи анимистических верований заявляют: «Нет, мы, «люди леопарда» всегда были лучше, чем «люди крокодила» и никогда мы с ними к согласию не придём, хоть и мы, и они произошли от «людей дикообраза».

Массы, возбуждённые словом, но не осознавшие, что Слово не только было у Бога, но и было Бог, преисполненные лучших чувств и религиозного рвения, давят на своих пастырей, требуя от них не единства, а первенства, не веры в заповеди Господни, а строго следования относительно недавно выработанным (и продолжающим меняться) ритуалам и традициям.

Я не случайно обратился к проблеме религиозной. Вера — самое святое, что есть у человека, тем более, если речь идёт о вере в бессмертную душу и её спасение. Если вера тысячелетиями проповедует мир и бесконфликтное взаимодействие, её адепты должны были бы составлять потрясающе цельное общество. Но всё происходит с точностью до наоборот. Не осознав ведущий характер и силу Слова, не вникая в его суть, а останавливаясь на внешней форме, люди лишь углубляют своё разделение, вопреки воле Господа, которому молятся.

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Вот так и случилось. Украинцы и белорусы возникли из русских так же, как вчерашние католики, зачастую внезапно для самих себя стали протестантами. Так же, как славянское единство распалось. Ещё в пятом-шестом веках от Р.Х. все славяне умещались в болотистом регионе, километров двести шириной, протянувшемся двухтысячекилометровой полосой от Вислы до Брянска, а уже в девятом веке друг с другом воевали не только союзы славянских племён, разбросанных от Адриатики, до Белого моря, но и первые славянские государства. В первой половине десятого века (ещё через пятьдесят лет) Константин VII Багрянородный написал, что славяне были бы непобедимы, если бы не были разделены и не враждовали бы постоянно друг с другом. А ведь они только-только разделились, даже названия племён на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке были одни и те же.

В славянских культурах (в русской в частности) Слову придаётся огромное значение. Но преимущественно оно используется, чтобы уязвить оппонента, продемонстрировать его инаковость, ущербность и враждебность обществу, объявить его врагом народа и уничтожить. До сих пор от людей, декларирующих своё желание облагодетельствовать всё человечество, мы регулярно слышим: «Нет на вас Сталина». Пожеланиями если не перевешать политических оппонентов, то отправить их в ГУЛАГ навсегда, пестрит интернет.

Как всё это исправить? Хороший совет был дан в советском мультфильме о Крошке Еноте: «А ты ему улыбнись». Вот только примерно такой же завет оставил нам Господь. Вряд ли человечество, не прислушавшееся к своему Создателю, послушает создателей детского мультфильма.