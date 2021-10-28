В среду, 27 октября, начался официальный этап переговоров о создании коалиции в германском Бундестаге, которую заранее прозвали «светофорной» (красные — СДПГ, желтые — СвДП и зеленые — «Союз-90»/«Зеленые»)

Сергей Ищенко: кто он © ruskline.ru

В принципе, скептики правы, слишком большие программные различия между потенциальными партнёрами по коалиции, что делает возможные договорённости крайне неустойчивыми. Но, с моей точки зрения, потенциальные партнёры по «светофору» больше заинтересованы всё же сформировать правительство (пусть даже велик шанс, что через некоторое время коалиция распадётся), чем идти на выборы прямо сейчас.

Поясню.

Дело в том, что неспособность потенциальных партнёров сложить коалицию и новые выборы уже в начале следующего года, деморализуют избирателей «светофора». В то же время ХДС/ХСС сможет рассчитывать на мобилизующий эффект от этого провала оппонентов. Не то, чтобы распределение голосов изменится резко. Но в нынешней ситуации примерного равенства сил, достаточно изменения всего на пару-тройку процентов, чтобы «большая коалиция» (ХДС/ХСС-СДПГ) стала вновь возможной.

В Германии винят США в разногласиях из-за «Северного потока – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Провал коалиционных переговоров угрожает именно более слабым коалиционным партнёрам (СвДП и «Зелёным») тем, что их политические амбиции не будут реализованы и придётся ждать следующего удобного случая попасть в правительство, который может представиться уже следующему поколению политиков. Именно поэтому на основные уступки пошли СвДП и «Зелёные», выторговав в обмен на сдачу практически всех своих предвыборных позиций всего лишь согласие провести закон об обязательном размещении солнечных батарей на крышах всех правительственных зданий и отказ от планов повышения налогов (в том числе налогов на роскошь или на богатых).

Значит ли это, что «СП-2» ничто не угрожает?

Нет, не значит. Потенциальные участники коалиции действительно вынесли вопрос о газопроводе за скобки своих переговоров, но СвДП и «Зелёные» добились внесения в предварительные предложения по коалиционному соглашения пункта о том, что в отношении «энерго-политических» проектов в Германии будет действовать европейское энергетическое законодательство. Учитывая, что Еврокомиссия и вся евробюрократия являются наиболее упорными противниками «СП-2», данный пункт открывает в перспективе двери для любых ограничений.

Это и есть базовая проблема данной коалиции. Все её участники пытаются оставить себе пространство для манёвра на будущее. Все они понимают, что коалиция крайне неустойчива, но собираются работать не на её сохранение, а на стимулирование распада в удобный для себя момент — когда инициатор распада решит, что сможет на внеочередных выборах укрепить свои политические позиции. Таким образом, потенциальные члены коалиции будут обманывать и подставлять друг друга, в том числе используя ситуацию вокруг «СП-2».

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Меркель не просто так зубами держалось за этот проект. Помимо того, что его реализация резко усиливает экономические и политические позиции Германии в ЕС, «СП-2» является ещё и крупнейшей инвестицией европейских энергетических компаний. Кроме двух германских (Uniper и Wintershall dea) инвесторами выступают австрийская (OMV), британская (Shell) и французская (Engie) компании. К созданию инфраструктуры для проекта также подключены чехи.

Все вместе они вложили в проект миллиарды долларов и вовсе не хотят их потерять. Причём, если «Газпром» прекрасно отбивает вложенные деньги за счёт взрывного роста цен на газ (если сейчас сообщить, что «СП-2» не будет запущен, то цены устремятся к новым рекордам), то его партнёры смогут зарабатывать на проекте (доля в продажах и транзитной плате) лишь в том случае, если газ пойдёт по трубе.

Именно понимание того, с какой мощью оно имеет дело и какие деньги на кону давало правительству Меркель силы противостоять давлению США и даже продемонстрировать готовность к конфликту с Вашингтоном, но только не к сдаче позиции по «СП-2». За содействие провалу таких проектов и потерю таких денег не только правительства меняют, но и шеи сворачивают (причём в самом прямом и однозначном смысле этого слова). Подчёркиваю, что речь идёт о потере денег именно западными инвесторами, а нравы своего бизнеса европейские политики знают отлично.

Поэтому социал-демократы, как соорганизаторы проекта будут и дальше стоять за него горой. А вот СвДП и «Зелёные» вполне могут пойти на провокационные решения, если найдут, что им от этого будет выгода. Они никому ничего не обещали. Борьба против «СП-2» — часть их партийных программ, а две партии целиком не убьёшь.

В рамках коалиции, если она сложится, будет действовать два центра: СДПГ — основа и ведущая сила коалиции постарается сохранить преемственность с политикой правительств «Большой коалиции», с тем, чтобы иметь как можно меньше проблем, когда СвДП и «Зелёные» традиционно сдуются, а ХДС/ХСС вернётся к власти и перед СДПГ вновь замаячит возможность «Большой коалиции». В свою очередь СвДП и «Зелёные» попытаются использовать в своих интересах амбиции евробюрократии, а также остатки американского влияния. Они будут пугать избирателя опасностью «консервативного реванша» и отказа от «общечеловеческих ценностей» и постараются поставить СДПГ в такое положение, когда досрочные парламентские выборы будут означать для неё однозначный провал и, как минимум, потерю ведущей позиции в коалиции.

Им надо как можно сильнее разорвать традиционные связи ХДС/ХСС и СДПГ, сделать возвращение к «Большой коалиции» невероятным (как минимум в ближайшее десятилетие), толкнуть ХДС/ХСС на сотрудничество в оппозиционном формате с АДГ, с тем, чтобы можно было повесить и на ХДС/ХСС ярлык «фашистов», «ксенофобов» и «врагов прогресса».

Именно попытка достичь этих целей будет определять маневрирование в рамках коалиции, прочность которой будет гарантироваться только невыгодностью её участникам развала политического союза в данный отдельный момент. Теоретически данная «коалиция противоречий» может просуществовать весь срок полномочий парламента данного созыва, но повторение успеха на следующих выборах уже крайне маловероятно.

Причём, чем активнее СвДП и «Зелёные» будут работать против «СП-2», тем сильнее германский (и европейский) бизнес будет поддерживать на выборах их оппонентов.

Провал встречи министров энергетики ЕС: что это значит для Европы и Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Особенность проекта «СП-2» заключается в том, что на данном этапе уже не так важно вступит ли он в строй. В любом варианте, только по разным причинам, Россия и «Газпром» останутся в выигрыше. Опытные политики из ХДС/ХСС это понимали и не боялись публично отстаивать проект. Социал-демократы это также понимают, но их готовность принимать на себя ответственность поменьше, да и возможности у них пожиже. С другой стороны системный кризис, который перманентно развивается в последние годы в западной политической и финансово-экономической системе, не слишком располагает к лево-либеральным авантюрам.

Посмотрим, что в ближайшие месяцы победит в Германии: идеологическая чистота (верность догмам) или здравый смысл.