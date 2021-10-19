Визит Нуланд в Москву завершился для США безрадостно - Россия явно не собирается ничего уступать, в обмен на готовность Вашингтона очистить то, что он удержать не в состоянии

Сергей Ищенко: кто он © ruskline.ru

Выяснилась до боли простая вещь — если Европа хочет сохраниться в качестве серьёзного политического и экономического игрока, ей необходимо выстраивать отношения с Россией на длительную перспективу и на устраивающих Москву условиях. Причём в этих условиях нет места никаким переговорам о потребностях Украины. Россия не видит возможности конструктивного диалога с Киевом. Если в ЕС в это не верят, то уже текущей зимой смогут убедиться, как лихо Украина будет воровать европейский газ (в отсутствие российского). В Киеве уже заговорили о возможности национализации европейского газа, хранящегося в украинских ПХГ.

Конечно, ЕС может и дальше упорствовать в своих заблуждениях, но в таком случае он быстро двинется по пути Украины и в считанные годы достигнет «успехов» аналогичных киевским. Не то, чтобы России это было выгодно или желательно, но она уже готова смириться с таким развитием событий. После коллапса ЕС у России хорошая игра есть, а у Брюсселя и Вашингтона сильного ответа нет. Так что Москва может подождать адекватности не только от Украины.

Злобин раскрыл, о чем Нуланд договаривалась в Москве © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Чтобы новое положение вещей стало понятнее Россия отозвала из Брюсселя дипломатов, представлявших её в штаб-квартире НАТО и предложила представительствам НАТО покинуть Москву. Это очень резкий шаг и коренное изменение сложившихся в последние годы принципов российской дипломатии. Тем более симптоматично, что сделан он был по горячим следам только покинувшей Москву Нуланд и убедительнейшим образом засвидетельствовал всему миру, что Америка крайне далека от урегулирования отношений с Россией. Китай несомненно учтёт это в своём военно-политическом планировании и американские позиции в Азиатско-тихоокеанском регионе испытают усиленное давление.

Раньше Россия стремилась избегать игры в повышение ставок. Даже после того, как Вашингтон делал очередной шаг к конфронтации, Москва долго маневрировала и выжидала, прежде чем предпринять ответные шаги. На сей раз Россия сама первой повысила ставки, разорвав контакты с НАТО.

Впервые за последние десятилетия Россия первая покидает ещё не до конца разрушенную переговорную площадку. Впервые Москва сознательно идёт на обострение с коллективным Западом, а не с его частью, ибо НАТО — это не только США, но и практически весь ЕС.

Корнилов объяснил, зачем Нуланд приезжала в Россию © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Во-вторых, Россия чувствует себя достаточно неуязвимой, чтобы демонстративно отказаться от переговоров с сильнейшим военным блоком планеты просто потому, что её не устраивают сделанные предложения о формате урегулирования отношений. Вернее её не устраивает, что США пытаются демонстрировать переговорную активность на московском направлении, не переходя к конкретике. Таким образом Вашингтон пытается пугать Китай «тайными договорённостями с Москвой», на деле не принимая на себя никаких конкретных обязательств.

В-третьих, Россия перешла в дипломатическое наступление. О том, как Москва подставила американцев под китайское давление я упомянул выше. Простой отзыв представителя при НАТО, и охотник оказался дичью.

Но это ещё не всё. Вслух сказано, что любые контакты с Киевом бессмысленны, ибо украинские власти не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства. Но ведь Европа совсем недавно «гарантировала», что добьётся от России продления контракта на транзит газа через Украину. Продлить контракт без переговоров невозможно, а какие тут переговоры, если невозможны любые контакты?

Теперь европейцам необходимо что-то решать. Либо держать позицию и начать введение санкций против «Газпрома» и России за отказ от газовых переговоров с Украиной, либо сделать вид, что ничего особенного не происходит, де-факто признав банкротство своей многолетней политики.

В первом случае цены на газ могут вновь прыгнуть вверх и никто не знает на каком рубеже они остановятся (3 тысячи долларов за тысячу кубометров или пять тысяч). В принципе для гибели европейской экономики хватит и полутора тысяч за тысячу кубометров до конца весны. Во втором случае необходимо кардинально менять политику. Придётся не только забыть об Украине, но и начать активно отстраиваться от США, а также поставить перед восточноевропейцами вопрос ребром: либо они дисциплинировано поддерживают реформу ЕС, обеспечивающую германо-французское доминирование в Союзе, либо, кому не нравится — может последовать примеру Великобритании.

Для европейцев это тяжёлый выбор. Они не сделают его сразу. Они ещё попытаются поторговаться с Россией. Они ещё будут оглядываться на США. Они ещё попытаются вернуться к старой политике, возможно лишь чуть-чуть её модернизировав. Но в конечном итоге пространство для манёвра у ЕС нет, выбор сделать придётся. Мы не знаем каков он будет, но мы уверены, что Кремль готов к любому варианту.

Россия перешла в дипломатическое наступление не с бухты-барахты. Оно явно хорошо продумано и подготовлено. Об этом мы можем судить уже по тому, как одним ходом выведена из игры Украина, которую тридцать лет готовили на роль если не противовеса России, то гири не её ногах. Киев ещё даже не успел понять, что военные провокации, которыми он так долго пытался шантажировать и врагов своих, и союзников больше не эффективны. Они теперь опасны только для самой Украины и её руководства.

Одним ударом Россия перенесла линию фронта далеко вглубь вражеской территории. Западу приходится думать о новых сложных проблемах, вроде преодоления энергетического кризиса, стабилизации взаимоотношений внутри ЕС. У Соединённых Штатов в полный рост стоит китайская проблема. Украина оказалась в глубоком тылу далеко продвинувшейся России. Теперь киевские власти ничем не отличаются от своих предшественников — бандеровцев 40-х годов, которые после прорыва РККА на Запад могли только сидеть в своих схронах и терроризировать мирное население, но как-то повлиять на развитие событий на фронтах были уже не в состоянии.

Киев ещё может убивать, похищать людей, добивать инфраструктуру, обеспечивающую выживание его собственного населения, но он перестал быть фактором большой европейской политики. Москва стала единственным вершителем его судьбы. И, что самое печальное для украинских властей и населения, Кремль не склонен заниматься этой выведенной из игры пешкой, ему гораздо выгоднее продолжать давление на Запад не снижая темпа и не размениваясь на мелочи.

Впервые Украина оказывается в ситуации, когда господа в красивой чёрной форме, разрешавшие убивать и грабить, ушли на Запад, а полевые кухни с Востока не пришли и выживать надо за счёт давно разбазаренного, напрочь отсутствующего внутреннего ресурса, или бежать от свинки и хатки куда глаза глядят, в надежде хоть как-то прокормиться на чужбине.