Особой заботой украинских националистов является взращивание молодого поколения в преданности бандеровской доктрине, и они занимались этим десятилетиями. Теперь пришло время собирать жатву - и достигнутыми результатами ультраправые могут быть вполне довольны

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Доносы студентов на преподавателей, детей на родителей и прочие извращённые формы понимания «патриотического» (читай «бандеровского») чувства долга торжествуют на Украине повсеместно и массово. Счастливые лица воспевающих садиста Бандеру детей на ролике в Тик-Токе словно бы возвращают нас во времена восторженно приветствующих фюрера членов нацистской молодёжной организации «Гитлерюгенд». Что — зная историю деятельности ОУН в 30-е годы — кажется вполне закономерным.

«Нардеп Макс Бужанский советовал учителям, которых онижедети травят с песней "Наш отец Бандера, Украина-мать" задать юным казакам сочинение об их кумире (где был, что делал в 40-х годах), какие методы борьбы за незалежну использовал. Ну и в конце типа ответить на вопрос: а хотят ли современные украинские школьники, чтобы с ними и их родителями, бабушками, братьями поступили так, как вели себя бандеровцы, — пишет киевская журналистка Ирина Гаврилова, — Откровенное лукавство! Вот интересно, как быстро бы к педагогам, решившимся на такое, прибежали люди с нашивками ОУН-УПА или в форме атошников — через 15 минут или через час? И чтобы сделали с учителем — просто поставили на колени, заставили петь гимн или макнули лицом в парашу — на радость патриотичным ученикам?».

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А детей, до которых они пока не могут дотянуться, неонацисты шельмуют, так сказать, «дистанционно». Например, на занимающийся составлением «чёрных» списков «врагов Украины» сайт «Миротворец» внесена 12-летняя Фаина Савенкова, юная писательница из Луганска. Вся ее «вина» в том, что она своим словами описывает окружающий ее мир и войну на Донбассе. Ко Дню защиты детей девочка записала обращение к ООН, в котором рассказала о положении живущих на Донбассе сверстников. И стала на майданной Украине объектом травли.

«У этих людей ничего святого, это современные людоеды, животные, которые не признают никаких правил, норм и морали. Они решают, кто люди, а кто нет. Просто вычеркивают из жизни талантливых и достойных людей, — констатирует украинский политолог Денис Жарких, — И это называется активисты и патриоты. Если у нас это называется патриотизмом, то не мудрено, что честные и порядочные люди объявлены вне закона».

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И в этих стараниях неоценима роль свидомой интеллигенции. Так, например, писательница Лора Пидгирна даже призвала жертв еврейских погромов на Украине покаяться перед своими убийцами: «Наследники жидовских гебняков и комиссаров, покаяться за убийство и пытки народа Украины не хотите?». И она же: «Жалкие наследники жидов — красных комиссаров поставили памятник евреям, которых уничтожили их же деды, сексоты ГПУ-НКВД-КГБ». Именно такие писатели нужны современной Украине куда больше Фаины Савенковой.

Впрочем, об украинских «духовных пастырях» подрастающего поколения мы писали, и не раз. Какие на этом фоне претензии к детям — кроме общей подростковой дурости. Но скоро, очень скоро они вырастут.