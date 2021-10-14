Украина стремительно вошла в топливный кризис, о неизбежности которого не говорил только ленивый. В нескольких украинских областях и городах уже объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) в связи с отсутствием газа для отопления бюджетных и коммунальных учреждений

«Катастрофические условия». Кто заработал на газовом кризисе на Украине © Украина.ру/Стрингер

Между тем, еще 24 сентября председатель правительства Денис Шмыгаль утверждал, что Украина подготовилась к зиме: «Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд кубических метров. Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 млрд кубов. В 2017 году —16,8 млрд кубов. Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот отопительный период».

Это неправда. Газовые резервы в хранилищах сейчас составляют менее 14 миллиардов кубометров, «Нафтогаз» является собственником около 10 миллиардов.

В Офисе Зеленского назвали манипуляцией новости о замерзающих детсадах и больницах на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Бюджетные и коммунальные предприятия не смогут закупать газ по закрепленной цене. Местным властям, на которых лежит обязанность обеспечивать их теплом, просто неоткуда взять несколько дополнительных миллиардов гривен. В конце сентября Владимир Зеленский провел заседание президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором был подписан меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды в отопительном периоде 2021-2022 годов. «Нафтогаз» взял на себя обязательство продавать газ по уже упоминавшейся цене в 7,42 гривны. В меморандуме также установили льготный тариф в 16,4 гривны для предприятий бюджетной сферы. Центральная власть пообещала местным выплатить компенсации за все дополнительные расходы, однако сделает она это только в следующем году, если сделает. До тех пор выкручивайтесь сами, как можете.

Энергетический кризис на Украине. Куда идет украинский газ собственной добычи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Это обстоятельство и вынуждает региональные власти вводить режим ЧС. Он позволяет отказаться от тендеров и вступать в переговоры с «Нафтогазом» напрямую. Однако не похоже, что надеждам на успешный итог таких переговоров суждено оправдаться. Если Киев не сумеет в срочном порядке разработать схему, перекрывающую все накопившиеся проблемы, то вся система теплоснабжения накроется медным тазом. Первые признаки коллапса уже налицо. Школы вчера приказом Министерства образования закрыты на каникулы под предлогом коронавируса. Но дело не в COVID-19, а в том, что дети просто не могут учиться в холодных школах.

Еще хуже дело обстоит с запасами угля: его заготовлено менее 800 тысяч тонн при необходимых 2,8 миллиона. Две государственные из трех ТЭС продержатся на имеющихся ресурсах всего несколько дней. Украина наотрез отказалась закупать газ и уголь в России, а на европейских рынках цены на этот энергоноситель заоблачные. Выход из сложившегося крайне тяжелого положения нашел депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин. Он предложил представителям украинского руководства «на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках». Очень похоже, что иного выбора ситуация Киеву не оставила.