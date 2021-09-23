Российские СМИ нередко обвиняют в пристрастной подаче информации с Украины. В чем-то это соответствует действительности — но даже не от злого намерения. Просто сама Украина непрестанно генерирует информационные поводы на грани и за гранью безумия

Размышляя об информационной политике России, президент Украины господин Зеленский заявил: «Главный раскол — информационная война, информационное вытирание ног о нашу страну. Забрать себе все победы, которые были в Украине. Просто забрать себе всю культуру, веру, литературу, победу над нацизмом — это политическая клептомания, другого определения нет».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Возьмем, к примеру, очередной мировой рекорд на днях установленный на Украине — три с половиной сотни человек одновременно дунули в свистульки в Валковском районе Харьковской области и издали таким образом некий звук, занесенный в книгу рекордов Украины — наряду с тризубами из всяческих растений, громадными бутербродами с салом или высоченными флагштоками под прапоры. Попробуй превзойти!

А вот рекордов, связанных с реальным производством или научными прорывами, на Украине уже давно не фиксируется. Потому приходится продолжать хвастаться советскими достижениями, вроде гигантского самолета Ан-124 «Руслан». То есть присваивать всесоюзное, тоталитарное, можно даже сказать «коммунистическое».

О том, что Украина не имеет отношения к России (следовательно, и к ее общепризнанным достижениям), там заявляли не раз — и не только майданные фрики или неонацисты, но и вполне официальные лица. Так, председатель Тернопольского облсовета Николай Головко в эфире программы «Говорит великий Львов» на телеканале NTA говорит дословно следующее:

«Московия не является славянским государством, и поэтому они так бесятся, потому что Украина может стать центром славянского мира и вообще белой цивилизации. И даже христианской цивилизацией. Потому что Европа сегодня умирает, загнивает, там стремительно развиваются мусульмане, там доминируют мусульмане… И сегодня все белые европейцы-христиане будут приезжать на Украину. Потому что здесь может быть единственный центр спасения белой цивилизации, европейской, с нашими культурными христианскими ценностями».

Оптимистическая трагедия. «Зрада» подкралась незаметно

Например, в рамках приватизации советского художественного наследия был опубликован «Рейтинг 100 наилучших фильмов в истории украинского кино». Как сказано в аннотации, «масштабный опрос представителей национальной и международной кинокритической общественности, целью которого является переосмысление отечественного киноканона и попытка определения лучших украинских фильмов за всю историю кинематографа».

В результате «переосмысления» киноподелки Олега Сенцова в списке поставлены выше, чем иные картины Александра Довженко, а современные агитки «Атлантида» (11 место) и «Донбасс» (14 позиция) рейтинговее признанных шедевров «В бой идут одни старики» (16 место) или «За двумя зайцами» (17 место).

Мы уж не говорим о том, что подавляющая часть упомянутых в рейтинге советских картин — на русском языке, который нынче «не понимает» даже секретарь СНБО Алексей Данилов. Следовательно, о каком национальном кинематографе в принципе может идти речь?

Буквально на днях Госагентство Украины по вопросам кино не выдало прокатного удостоверения документальному фильму «Тетрадь войны», смонтированному из видеозаписей военнослужащих ВСУ и добробатовцев — потому что в тех документальных кадрах «ветераны АТО» безудержно говорят по-русски, а не на предписанном законом государственном языке. А поскольку все фильмы должны дублироваться на украинский (субтитры не допускаются) остались «защитники Украины» без возможности говорить в кадре на родном русском языке: им позволено за киевский режим погибать, но не в украинском кинематографе разговаривать.

После поражения украинцев от российской сборной (в 1/8 финала Чемпионата Европы по волейболу), когда заиграл гимн России и, подчеркивая непримиримость к Москве, украинские болельщики демонстративно развернулись спинами к площадке. Очень спортивное поведение. А известный «патриот» и убийца Сергей Стерненко даже не скрывает своей радости по поводу убийства безоружных людей во время теракта в Перми: «Каждый день, когда россиян становится меньше, это хороший день».

Какое уж тут «информационное вытирание ног о нашу страну» — сами о себя всю грязь и вытерли.

18 сентября фанаты киевского «Динамо» во время матча с «Александрией» избили болельщиков своей же команды, в том числе пришедших с детьми (в тот день детей пускали на стадион бесплатно).

«В итоге избиты родители и перепуганные дети, больше на матчи любимого клуба ни ногой. Спасибо, ультрас», — написала свидетельница инцидента, болельщица Ирина Федорченко.

Но позвольте — не из этих ли самых «ультрас» в 2014 году комплектовались «патриотические» банды, терроризировавшие противников Майдана и которыми так гордилась майданная общественность?

Новая украинская реальность. От печали до радости и наоборот © ifeistravel.com.ua Эктоса Хименес-Браво — и на мове не разговаривает, и вообще «понаехали».

«Очень обидно, потому что знаю: украинцы — очень добрые и отзывчивые люди, и принимают хорошо иностранцев и иммигрантов. Но есть такие люди, которые все портят, не только дают негатив мне, а портят весь имидж Украины таким поведением, — печалится господин Хименес-Браво. — Все свои деньги я инвестирую только в Украину, плачу налоги, даю рабочие места украинцам. Разве это достойно хейта?».

Между тем, удивляться не приходится: ненависть — это второе имя Майдана.

Наши истории все больше расходятся, и Россия по праву наследства берет себе те достижения, от которых отреклось современное украинское государство (не путать с украинским народом). Зеленский может сколько угодно жаловаться на «политическую клептоманию», но пока в его стране организаторы и исполнители Холокоста прославляются как «герои нации», то в принципе какой смысл говорить об Украине, как о стране, «победившей фашизм»?

К примеру, заместитель мэра города Шепетовка Юрий Вахоцкий договорился до того, что известная на весь мир трагедия гибели десятков тысяч евреев в Бабьем Яре являлась их заслуженным наказанием.

«Бабий Яр был божьей карой за Голодомор. Карой, которая опоздала на 8 лет и была неполной», — написал пан Вахоцкий, и за мерзостный бред не только не получил действенного общественного отпора, но даже заручился поддержкой авторитетных читателей.

Так, клирик патронируемой украинским государством ПЦУ, отец Саврадим (Павел Пантилей), написал в комментариях к заметке Вахоцкого: «Почему-то мы уважаем и сочувствуем жидам за Бабий Яр, а они наш Голодомор не признают. Может, потому, что это творилось руками именно жидовского руководства?».

Пусть Зеленский разберется хотя бы с абсолютными негодяями — вроде Вахоцкого или Стерненко (а имя им легион), и лишь потом, возможно, получит моральное право претендовать на часть великого общего наследия.