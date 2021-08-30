«Северный поток - 2» практически достроен, Меркель отказалась рассматривать претензии Зеленского по поводу украинских потерь от газопровода. Байден, заранее согласовавший американскую позицию с германской, Украине тоже не поможет. Но это вовсе не значит, что Киев прекратит борьбу против данного проекта и что у «СП-2» вовсе нет проблем

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В ЕС существует довольно мощное лобби, сражающееся против увеличения зависимости Европы от российского газа. Причём речь идёт не о восточноевропейских лимитрофах, из которых против «потоков» однозначно выступают только Польша и Прибалтика, но о системных европейских политиках «Старой Европы» (Франции, Германии, Нидерландов и т.д.).

Для них украинские вопли, конечно, — помощь, но, повторю, что сражаться против российского газа они начали задолго до того, как этим занялась Украина и позиция их никак не связана с интересами Киева.

Это та часть европейских политиков, которая выступает за традиционную западную политику сдерживания России, в которой они видят экзистенциальную угрозу. Данное сдерживание базируется на трансатлантическом партнёрстве США и ЕС, которое должно быть сохранено любой ценой.

Ориентация европейской энергетики на российские энергоносители увеличивает интерес европейских стран к расширению экономического партнёрства с Россией, что неизбежно ведёт со временем и к политическому партнёрству. Они называют это угрозой политической и экономической зависимости ЕС от России. С их точки зрения такая политика нанесёт непоправимый ущерб евро-американским отношениям и, в конечном итоге, ослабит безопасность как Европы, так и всего западного мира.

Нам это построение может показаться абсурдным, но с точки зрения западных политиков, оно логично и непротиворечиво. Поэтому они и ведут борьбу с российским газом.

Подчеркну, не с "потоками", а с газом как таковым — неважно, каким путём он доставляется на европейский рынок. Даже если бы Россия все 100% газа качала через Украину, с ним продолжали бы бороться. Собственно, данная группа европейских политиков потому и поощряла неадекватное поведение Украины, развязывавшей газовые войны на пустом месте, что пыталась таким образом поставить под вопрос стабильность поставок российского газа и заставить европейскую промышленность переориентироваться на другие источники энергоносителей.

В ЕС посоветовали «Газпрому» продать «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Во-вторых, излишки газа выкупал в Средней Азии «Газпром».

В-третьих, существовала проблема доставки. Через Россию транзит был невозможен. Все мощности российской ГТС были необходимы «Газпрому». Планируемые обходящие Россию газопроводы должны были пройти либо через американского врага Иран, либо через нестабильный Кавказ. Кроме того, чтобы добраться до Кавказа, надо было проложить трубу через Каспий, а Россия и Иран блокировали соглашение по разделу акватории Каспийского моря до тех пор, пока не стало окончательно ясно, что никакой газопровод по дну проложен не будет.

В результате, из всех проектов заработал только Южно-Кавказский газопровод из Азербайджана в Турцию, где он соединялся с Трансанатолийским газопроводом мощностью 16 млрд. куб м в год, что явно не могло составить конкуренции «Газпрому».

Проект газопровода из Катара через Сирию в порты Ливана и, возможно, в Турцию и дальше в Европу, Россия похоронила, поддержав Асада.

Собственные источники газа в ЕС (в Норвегии, Нидерландах и Британии) достаточно быстро исчерпались, добыча начала снижаться. Поставки из Северной Африки были ограничены — удовлетворяли потребности Италии и, частично, Франции. Сланцевый газ из США так и не стал полноценным конкурентом российскому ни по цене, ни по предложенным объёмам.

В общем, попытка заменить Россию другими поставщиками провалилась. Тем более, российский газ был наиболее привлекателен по цене. Но политическая борьба не заканчивается от одного поражения. Проигравший всегда ищет возможность реванша.

В ЕС сделали ставку на получение энергии из возобновляемых источников (так называемую зелёную энергетику, формально не требующую сжигания ископаемого топлива в процессе выработки электроэнергии). Довольно быстро выяснилось, что это дорогое удовольствие и быстро удешевить его будет невозможно. Но может ли такая мелочь остановить борцов с Россией.

Если нельзя удешевить зелёную энергетику, значит надо, чтобы на европейском рынке подорожал российский газ. Это, кстати, и американским сланцевикам выгодно, поскольку делает их предложение конкурентным.

Глава региона ФРГ, где строят «Северный поток 2» отказалась переходить в правительство Германии © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Цены на споте редко бывают ниже цен долгосрочных контрактов, так что российский газ несколько подорожал. А дальше началась борьба с «СП-2», которая вызвала бурный рост цен на газ на европейском спотовом рынке.

Отечественные эксперты радуются. Действительно, «Газпрому» и России в целом выгодно продать ЕС меньше газа по более высокой цене. Но высокие цены на газ лишают его конкурентного преимущества. В конечном итоге они способны дорасти до сумм, после которых станет всё равно, использовать ли для получения энергии газ или развивать «зелёную» энергетику. В пользу последней говорит озвученное Меркель намерение через 25 лет полностью отказаться от газа как от энергоносителя.

Конечно, дорогая энергия снижает конкурентоспособность европейской экономики. Европа рискует повторить в данном случае путь Украины, пожертвовавшей своей экономикой ради конфронтации с Россией. Но мы уже не раз становились свидетелями политически мотивированных и совершенно не выгодных экономически решений европейских элит.

Конечно, в Европе есть силы, исповедующие прагматичный подход — и их влияние растёт. Но пока что идеологические догмы, согласно которым Россия — хтоническое зло, довлеют над большинством европейских правительств, не говоря уже о руководящих органах ЕС, в которых идеологи окопались надёжнее всего.

Таким образом, сегодня борьба идёт не за отказ от российского газа, а за его удорожание. Для этой цели половинная загрузка «СП-2» вполне подойдёт. В дальнейшем европейские русофобы спокойно укажут своим гражданам, что «вредный» газ и «полезная» зелёная энергетика по цене практически идентичны, чем и мотивируют свою приверженность «экологически чистой» энергии. Тем более, через 25 лет от газа всё равно планируется полностью отказаться.

Так что «СП-2» является лишь промежуточным финишем — победой, за которой предстоят новые битвы. И это не кончится никогда.