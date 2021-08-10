Высокопоставленный чиновник, отвечающий у Зеленского за насильственную украинизацию, небезызвестный предложил противникам украинизации покинуть страну

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Травля украинской бронзовой медалистки Токийской олимпиады Ярославы Магучих за фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене — лишнее подтверждение того, что прославлять своими достижениями киевский режим бессмысленно. Вместо обещанной на майданах процветающей Кремниевой долины режим превратил Украину в национал-безжизненную пустыню — по имени шпрехенфюрера «Креминьевую».

И надежда, будто официальная русофобия обойдёт стороной обычных людей, обманчива. Разжигание вражды между согражданами является целенаправленной политикой украинской власти, которая весьма «удачно» накладывается как на пропитанные ненавистью тезисы ультранационализма бандеровского образца, так и на общий процесс экономической деградации Украины, настоятельно требующий поиска «виновника» несчастий нации в виде иноязычного соседа.

В процессе ужесточения процесса украинизации на Украине повсеместно множатся скандалы на политической и языковой почве. Мы многократно сообщали об отвратительных актах травли русскоязычных преподавателей, артистов, работников сферы обслуживания. Дело дошло до того, что после наезда «мовных активистов» на странице компании Columb Trade было не только опубликовано сообщение про увольнение нарушившей «мовный закон» сотрудницы Дарины Панасюк, но и удивительное дополнение, что компания Columb Trade даже и не думала заниматься «антинационализмом»: «Ми проукраїнська компанія та не займаємося антинаціоналізмом». Неприятие национализма стало на Украине чем-то вроде преступления.

Языковой омбудсмен предложил покинуть Украину недовольным скандальным законом о языке © Facebook, Тарас Кремінь

Конечно, замечательно, что крымчаки и караимы получат, наконец, возможность создавать и смотреть фильмы на своём родном языке, но куда деть миллионы русских, тот самый огромный мир русской культуры, языка, религии? Позиционирующий себя как крымский татарин журналист Айдер Муждабаев предлагает его просто истреблять физически: «Русский мир позорен, омерзителен, он антиэстетичен. Это культ быдла… Должна быть выработана аллергия у всех народов мира, рефлекс на слово "русский", "русский мир", "Великая Россия" и так далее. При этих словах должна звучать либо пощечина, либо короткий выстрел и так далее». Фактически это ничем не отличается от отношения гитлеровцев и их подручных бандеровцев к евреям.

Правда, находятся евреи, которые считают украинский национализм большим другом еврейского народа. Вспомним удивительный митинг «Украинские евреи и националисты — вместе с Израилем», который во время недавнего обострения на Ближнем Востоке прошёл под стенами посольства Израиля. Организаторы митинга — Борислав Береза (Бляхер), Матвей Вайсберг, Павел Фельдблюм. Такие «друзья» не то что Бандеру с Ленкавским оправдают, но и Гитлера пожалеют.

Не поэтому ли в Херсоне отпустили на волю украинских «патриотов», которые отметили день рождения Гитлера попыткой поджечь местную синагогу, а в Новомиргороде (Кировоградская область) на соревнованиях по стритболу зарегистрировалась целая команда под названием «Гитлеровцы».

«При рассмотрении ситуации выяснилось, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, и дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного», — поведал о конфузе мэр города. Ну, а что вы хотите, если гитлеровцы вроде Шухевича — нынче «национальные герои», а эсэсовская форма ваффен-СС «Галичина» стала элементом «патриотизма».

Многие идут дальше формы и содержания и наносят свастики (тоже «древние украинские символы») прямо на тело. Так поступил, например, активист «Азова» Игорь Маляр, который приехал делать «революцию» в далёкий Гонконг. А местным властям свастику на своей башке бритоголовый «этнограф» объяснил славянскими верованиями. Видимо, избиение чернокожих болельщиков на киевском стадионе (в чем он также был замешан) тоже является старинным красивым обычаем.

Комаровский: Наличие на Украине языкового омбудсмена унижает страну © Евгений Комаровский/инстаграм

Ещё одни неутомимые борцы с Русским миром — кроме «Нацкорпуса» и «Азова» — группировка «Муниципальная варта». Во время недавнего обыска в офисе этих «патриотов», который проводила СБУ, было обнаружено и изъято не только огнестрельное оружие, но даже гранатометы. «Интересное неприбыльное предприятие, которое финансируется за счет киевского бюджета», — с некоторым изумлением прокомментировал результаты обыска депутат Киевсовета Михаил Наконечный в соцсети Facebook.

И в те же дни, так сказать, «не теряя оптимизма», один из руководителей «Муниципальной варты» Сергей Бондарь поглумился над памятью убитого украинскими националистами писателя Олеся Бузины — опубликовал в своем ФБ текст: «А еще сегодня день рождения у Бузины. Но он не празднует. Как думаете, почему?»

Да потому, что был застрелен такими же негодяями, которые имеют официальные должности в киевской Горадминистрации (Медведько). Потому, что безнаказанно призывают к убийствам разжигатели вроде Муждабаева. Потому, что целые компании трусливо блеют, мол, не занимаются преступным «антинационализмом», как вышеупомянутая Columb Trade. Потому, что при одобрении Владимира Зеленского миллионы людей сознательно подвергаются дискриминации по языковому признаку. Потому, что такова политика государственной ксенофобии и мовного апартеида.