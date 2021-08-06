Посадки деревьев в виде тризуба на фоне утраты производственных компетенций украинское общество вполне заслужило, поскольку под влиянием националистической пропаганды массово уверовало в свою особую «украинскость». А потом ничего не оставалось, как покорно следовать «особой» судьбе, на самом деле сконструированной другими (и даже не на Украине).
Вот знаменитый харьковский педиатр Евгений Комаровский заявляет о прекращении врачебной практики, поскольку не хочет нарушать «закон о тотальной украинизации». «Если мне нужно вести прием, значит, мне нужно кучу новых документов оформлять… получить разрешения, вести документацию на украинском языке… И разговаривать тоже должен. Язык же медицины у нас какой? Украинский. То есть я в городе [Харькове], где 90% людей и все мои пациенты говорят по-русски, должен с ними общаться [на украинском] по закону… Я не хочу нарушать закон», — на телеканале «Украина 24» заявил господин Комаровский, который в 2014 году в числе прочих рассказывал своим почитателям, будто русскому языку ничего не угрожает. А теперь негодует: «Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим».
Или вот в Черновцах: на магазинах появились стикеры, которые запрещают входить внутрь россиянам. Как сообщает «Комсомольская правда», «объявления представляют из себя изображение перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. Расшифровывается предельно просто: "Россиянам-свиньям вход воспрещен". Такой псевдодорожный знак».
Можно, конечно, охать и возмущаться, но страсть к подобным объявлениям лечится буквально одним кирпичом в витрину. И если все терпят, значит, можно.
Убийца Стерненко мало того что пребывает на свободе, так ещё и периодически организовывает кампании травли. Последняя из них по времени — известного украинского киберспортсмена Александра «s1mple» Костылева (год назад Костылев что-то не то сказал о реальной принадлежности Крыма). Подумайте: убийца, который должен сидеть в тюрьме и хлебать баланду, громогласно изображает из себя «совесть нации», и общество это покорно сглатывает.
Украинское общество прошло несколько стадий падения в пропасть. Сначала много лет терпело людоедскую пропаганду националистов, их русофобию и подстрекательство к междоусобной войне. Потом, после событий 2014-15 годов, смирилось с торжеством военных преступников и безудержным воровством новых властителей. И сейчас, когда развращенная майданная толпа дошла до высшей степени моральной деградации, много ли мы слышим действительно громких и авторитетных голосов, протестующих против озверения общества? Прислушивается ли к ним основания масса людей?
Равнодушие начинается с самого себя. Человек, из конъюнктурных соображений предающий свое происхождение, историю предков, родной язык, очень быстро превращается в манкурта, у которого нет ничего святого. Разве что животные инстинкты, вроде пожрать и переспать. Вот они-то и маскируются пафосными словами о «национальном возрождении» Украины — чрезвычайно выгодном для разнообразных ворюг при власти. Даже туповатый шпрехенфюрер Креминь и тот не обделил себя — выписал зарплату за июнь в размере почти 90 тысяч гривен, что на 32 тысячи больше чем у премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Это тот самый Креминь, который во время Олимпиады брезгливо пнул спортсменов, которые «имеют наглость» говорить на своём родном русском языке. «С большим уважением отношусь к нашим украиноязычным чемпионам, спортивные достижения которых способствуют укреплению национальной спортивной дипломатии», — пишет шпрехенфюрер, как бы подчеркивая, что к тем, кто защищает спортивную честь страны, разговаривая на русском языке, он уважения не испытает (хотя зарплату за счёт русскоговорящих налогоплательщиков начисляет себе исправно).
Уважающий себя человек не обязан терпеть нотации от малолетних убийц, лицезреть ксенофобские плакаты, искать общий язык со шпрехенфюрером, но может сознательно отсоединяться от ксенофобского государства — через саботаж предписаний режима, внутреннюю эмиграцию, духовное неприятие. Уродливое майданное государство — это вовсе не Родина, но преступный режим. Апеллировать к монстру абсолютное бессмысленно, и если Украина (как Германия после эпохи Третьего рейха) превратится в принципиально иное государственное образование, то это не крах украинского народа, а его выстраданный опыт и желанное прозрение.
Известный богослов и телеведущий, протоиерей Андрей Ткачев весьма емко высказался о том, чем национализм отличается от истинных духовных ценностей человека. «Каждый националист втайне считает, что главной ценностью вселенной, бытия и его личной жизни является нация, а всё остальное должно служить этой идее — наука, культура и даже Христос, — говорит Ткачев. — Ради нации они готовы отодвинуть в сторону кого хочешь, в том числе Иисуса, Андрея Первозванного, Князя Владимира и в том числе свою историю».
Сегодня «сверхнациональная идея» для многих на Украине значительно привлекательней христианской религии, истинной истории, русского языка… Но каждый человек должен осознать, с кем он в конце концов останется — с Христом или со Стерненко.