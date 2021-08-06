Под влиянием диких форм украинского национализма и незаметно для самого себя украинское общество теряет признаки цивилизованного сообщества людей. Можно говорить о влиянии пропаганды, страхе, заблуждениях, но нельзя снимать вину с каждого равнодушного

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот знаменитый харьковский педиатр Евгений Комаровский заявляет о прекращении врачебной практики, поскольку не хочет нарушать «закон о тотальной украинизации». «Если мне нужно вести прием, значит, мне нужно кучу новых документов оформлять… получить разрешения, вести документацию на украинском языке… И разговаривать тоже должен. Язык же медицины у нас какой? Украинский. То есть я в городе [Харькове], где 90% людей и все мои пациенты говорят по-русски, должен с ними общаться [на украинском] по закону… Я не хочу нарушать закон», — на телеканале «Украина 24» заявил господин Комаровский, который в 2014 году в числе прочих рассказывал своим почитателям, будто русскому языку ничего не угрожает. А теперь негодует: «Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим».

Или вот в Черновцах: на магазинах появились стикеры, которые запрещают входить внутрь россиянам. Как сообщает «Комсомольская правда», «объявления представляют из себя изображение перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. Расшифровывается предельно просто: "Россиянам-свиньям вход воспрещен". Такой псевдодорожный знак».

Лингвистический террор. Донос — орудие «патриота» © cont.ws

Убийца Стерненко мало того что пребывает на свободе, так ещё и периодически организовывает кампании травли. Последняя из них по времени — известного украинского киберспортсмена Александра «s1mple» Костылева (год назад Костылев что-то не то сказал о реальной принадлежности Крыма). Подумайте: убийца, который должен сидеть в тюрьме и хлебать баланду, громогласно изображает из себя «совесть нации», и общество это покорно сглатывает.

Украинское общество прошло несколько стадий падения в пропасть. Сначала много лет терпело людоедскую пропаганду националистов, их русофобию и подстрекательство к междоусобной войне. Потом, после событий 2014-15 годов, смирилось с торжеством военных преступников и безудержным воровством новых властителей. И сейчас, когда развращенная майданная толпа дошла до высшей степени моральной деградации, много ли мы слышим действительно громких и авторитетных голосов, протестующих против озверения общества? Прислушивается ли к ним основания масса людей?

Равнодушие начинается с самого себя. Человек, из конъюнктурных соображений предающий свое происхождение, историю предков, родной язык, очень быстро превращается в манкурта, у которого нет ничего святого. Разве что животные инстинкты, вроде пожрать и переспать. Вот они-то и маскируются пафосными словами о «национальном возрождении» Украины — чрезвычайно выгодном для разнообразных ворюг при власти. Даже туповатый шпрехенфюрер Креминь и тот не обделил себя — выписал зарплату за июнь в размере почти 90 тысяч гривен, что на 32 тысячи больше чем у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Комаровский: Наличие на Украине языкового омбудсмена унижает страну © Евгений Комаровский/инстаграм

Уважающий себя человек не обязан терпеть нотации от малолетних убийц, лицезреть ксенофобские плакаты, искать общий язык со шпрехенфюрером, но может сознательно отсоединяться от ксенофобского государства — через саботаж предписаний режима, внутреннюю эмиграцию, духовное неприятие. Уродливое майданное государство — это вовсе не Родина, но преступный режим. Апеллировать к монстру абсолютное бессмысленно, и если Украина (как Германия после эпохи Третьего рейха) превратится в принципиально иное государственное образование, то это не крах украинского народа, а его выстраданный опыт и желанное прозрение.

Известный богослов и телеведущий, протоиерей Андрей Ткачев весьма емко высказался о том, чем национализм отличается от истинных духовных ценностей человека. «Каждый националист втайне считает, что главной ценностью вселенной, бытия и его личной жизни является нация, а всё остальное должно служить этой идее — наука, культура и даже Христос, — говорит Ткачев. — Ради нации они готовы отодвинуть в сторону кого хочешь, в том числе Иисуса, Андрея Первозванного, Князя Владимира и в том числе свою историю».

Сегодня «сверхнациональная идея» для многих на Украине значительно привлекательней христианской религии, истинной истории, русского языка… Но каждый человек должен осознать, с кем он в конце концов останется — с Христом или со Стерненко.