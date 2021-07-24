Президенту Украины Владимиру Зеленскому указано явиться в Вашингтон не позже и не раньше 30 августа сего года. 23 июля на брифинге в Вашингтоне украинский лидер, наконец, получил долгожданное приглашение, которое облекла в самую любезную, но ни к чему не обязывающую форму пресс-секретарь Джен Псаки

Но по сути это была директива, поскольку сроки визита сместились более, чем на месяц, что привело Киев в бешенство.

Еще в прошлом месяце министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что обсуждается другая дата — 26 июля. Это довольно вяло, без всякого энтузиазма подтверждали и в американском посольстве. И тут такой афронт!

Сегодняшнее поведение властной элиты можно охарактеризовать как мятеж. Связано это не только с вызовом в Вашингтон, сделанном в наплевательской манере, но и с новостью о заключении сделки между США и Германией по «Северному потоку-2». Сергей Марков: Договоренности Байдена и Меркель — зрада Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Смысл достигнутого соглашения в том, что американская администрация снимает свои претензии к строительству и запуску в эксплуатацию газопроводного маршрута в обмен на не очень внятные обязательства со стороны Берлина: инвестиции в «зеленую энергетику» Украины, намерение договориться с «Газпромом», что транзит газа будет продлен после 2024 года еще на 10 лет, а в случае, если Россия «станет использовать энергию в качестве оружия» и вновь прибегнет к военной агрессии на украинской территории, то Берлин тут же введет санкции против «Северного потока-2».

В Киеве уже назвали эти договоренности рамочными, не наполненными конкретным содержанием, а Министерства иностранных дел Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором сказано, что условия сделки и предложенная компенсация абсолютно неудовлетворительны.

Сегодня в украинских пабликах в сети и даже на вполне официальном уровне творится нечто неописуемое: депутаты, политологи, журналисты наперебой пишут о предательстве Западом Украины и демократии в собственных узкоэгоистических интересах. Настоящий массовый психоз!

Собственно, мятеж начинался давно, но направлен он был против Европы, главным образом Германии. А сегодня в список христопродавцев и клятвопреступников добавили и США.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Зеленского в американской столице, если бы визит состоялся, как и планировалось, в конце июля. Он намерен был очень настойчиво просить и Белый дом и Конгресс не снимать с «Северного потока-2» санкции, а усилить их и воспрепятствовать всеми имеющимися средствами завершению его строительства.

Обращение непосредственно к конгрессменам из Республиканской партии могло дать положительный эффект, поскольку среди них есть активная группа противников транзита газа из России в Европу по почти уже готовому газопроводу.

30 августа все планы украинского президента обращает в прах.

Во-первых, к этому времени строительные работы по прокладке трубопровода будут закончены, а во-вторых, Конгресс уйдет на каникулы и задействовать его как инструмент противодействия администрации уже не получится.

Грубо говоря, Зеленского элементарно одурачили. Кстати, издание Politico, близкое к руководству Демократической партии, опубликовало материал, в котором говорится: администрация США, зная о намерениях Киева натравить на нее конгрессменов, настоятельно рекомендовала украинским властям вести себя сдержанно, не раздувать скандал вокруг темы.

Зеленский, похоже, совету не внял.

Кирилл Молчанов: Разумков решил подорвать визит Зеленского в США © Facebook, Кирилл Молчанов Дмитрий Разумков публично обратился к Конгрессу с призывом не допустить ввода трубы в эксплуатацию. Он направил открытое письмо спикеру Палаты Представителей Нэнси Пелоси, в котором изложено любимое чиновниками и политиками клише о газопроводе как угрозе для всего западного мира.

Надо было написать «западной цивилизации» — это бы внесло хоть какую-то новизну в миллион раз перепетую формулу.

Плюс к этому в Вашингтоне сейчас находится исполнительный директор «Натогаза» Юрий Витренко, который делает как раз то, чего администрация США просила избегать, чтобы не повредить двусторонним отношениям: Витренко ведет переговоры с представителями Конгресса и пишет в Фейсбуке, что они продвигаются в высшей степени успешно:

«Результат многочисленных переговоров — мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что Северный поток-2 угрожает безопасности Украины. Следовательно, они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть».

Можно предположить, что Белый дом после всего этого крайне раздражен поведением представителей правящей украинской команды. В общем, подготовка к визиту проходит в конструктивной и дружественной обстановке.

Кстати, конгрессмены-республиканцы обратили внимание на перенос сроков визита Зеленского и обвинили Джо Байдена в то, что он слил Украину России с потрохами. Помнится, такие же обвинения демократы предъявляли Трампу.

Перед Украиной уже не просто маячит призрак потери транзита — в каком-то объеме он все равно останется, но украинская ГТС после 2024 года перестанет представлять какую-либо ценность как экономический актив и станет тем, чем она потенциально является: гигантской грудой ржавого железа, которую придется пустить на металлолом, поскольку на поддержку систему в очень условно рабочем состоянии ежегодно уходил миллиард долларов.

Что касается обещания Меркель потребовать, чтобы «Газпром» продлил соглашение с Киевом еще на 10 лет, то Москва вполне может выставить собственные условия. У нее есть для этого все основания.

Подробности можно узнать в жалобе, поданной Россией на Украину в ЕСПЧ. Гибель людей, подавление свободы слова, преследования инакомыслящих. Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Для Зеленского ситуация со газовой сделкой может обернуться катастрофой внутри страны. Совершенно очевидно, что и США и Европа резко теряют интерес к Украине. Этому есть объективные обстоятельства, но его враги не преминут воспользоваться случаем и обвинить президента, что за ухудшение отношений с Западом несет ответственность именно он.

У украинского лидера есть выход этой ситуации, но он чреват открытым конфликтом с праворадикалами. Если он сейчас начнет улучшать отношения с Россией, выстраивать их на взаимовыгодной основе, вести дело к миру в Донбассе, то договориться с российским руководством о продлении транзитного договора и даже увеличении объемов перекачиваемого газа будет совсем несложно.

Но что-то мне подсказывает, что этим путем он не пойдет никогда.