Помню, как в середине 90-х, году где-то в 1996-м, в России начались разговоры о строительстве «Северного» и «Южного» потоков. Тогда меня поразило, что никто в Киеве не поверил в серьёзность намерений «Газпрома»

Я разговаривал с дипломатами и журналистами, с политиками и экспертами и с удивлением отмечал, что все они абсолютно уверены, что это блеф и никто ничего строить не будет.

По их мнению, решение о «потоках» было чисто информационной кампанией, призванной сделать Украину более уступчивой в вопросе возврата долгов за потреблённый и неоплаченный, а также за незаконно отобранный из трубы газ. «Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кроме того, в это время шли сложные переговоры по подготовке так называемого Большого украино-российского договора, подписанного в мае 1997 года. Мои собеседники считали, что и в этом вопросе Россия хочет выдавить из Украины уступки «блефом» с потоками.

Я обращал внимание собеседников на то, что «Газпром» — крупная компания, активно работающая на мировом рынке и дорожащая своей репутацией. Поэтому, говорил я, вряд ли он будет делать официальные заявления подобного рода, не имея намерения их реализовать. Ведь они влияют на биржевые котировки далеко не одних только энергетических компаний (в подобном проекте участвуют тысячи производств, все они весь период осуществления проекта хорошо зарабатывают, их капитализация, соответственно, растёт и т.д.).

Если окажется, что «Газпром» блефовал, его последующим заявлениям также не будут верить. А это, в конечном счёте, принесёт серьёзные убытки компании и её акционерам, главный из которых — государство Россия. Значит, в любом случае Кремль бы поправил газовиков, если бы они решились безоглядно блефовать.

Ты не понимаешь, говорили мне. Проект согласуют, деньги выделят, распилят, ничего не сделают, потом тему тихо свернут, и все будут довольны. А если всё-таки построят, спрашивал я, вы понимаете, что после этого украинская ГТС будет самой большой грудой металлолома в мире? Ещё её можно будет использовать как памятник глупости и самоуверенности. И всё, больше она ни на что не будет годна.

Но никто не хотел задумываться. Тогда интернета ещё практически не было, и сейчас невозможно восстановить в информационном пространстве дискуссии середины 90-х годов. Но смысл и содержание позиции украинских политиков и экспертов вы можете себе представить по аналогии с их высказываниями о строительстве Крымского моста. По нему уже открылось движение автомобилей, а некоторые особенно оптимистичные украинцы всё ещё доказывали, что это «мультик, снятый на Мосфильме» или «голограмма». Крымский мост: финальная точка интеграции с Россией

Начало в 1997 году подготовительных работ по строительству морского участка газопровода ни на йоту не снизило оптимизм украинских политиков. Они в это время сами увлеклись темой обходных газопроводов, только обходящих Россию.

Почему-то в Киеве считали: если построят «Набукко» или какой-нибудь другой газопровод, качающий газ в Европу из Средней Азии в обход России, Украине сразу станет лучше. Хоть реализация проекта, способного конкурировать с российскими поставками, означала бы снижение таковых, а значит, и снижение транзита через Украину. Ведь обходные газопроводы обходили бы не только Россию, но и Украину с её ГТС.

Тем не менее в Киеве сладострастно высчитывали, сколько газа теоретически может дать Азербайджан, сколько Туркмения, сколько Казахстан… Если для полного замещения российских поставок в Европу объёмов реальной добычи не хватало, то просто множили их на два, заявляя, что к тому времени, как газопровод будет построен, газодобыча резко увеличится, так как придут евро-американцы с передовыми технологиями, скажут «крэкс, брэкс, фэкс» и газ с нефтью польются морем разливанным.

Куда уж тут при такой благости было думать о возможных обходных газопроводах. Надо было срочно готовить мешки под трофеи. Ведь вот-вот в Европу пойдёт альтернативный газ, «Газпром» разорится, Россия, лишившись последних денег от торговли энергоносителями, рухнет, и благодарные евро-американцы позволят лимитрофам грабить её, как крестьянам барскую усадьбу.

Тут главное успеть схватить наиболее лакомые куски раньше конкурентов.

Украина была настолько уверена, что никаких обходных газопроводов не будет, что ющенковская власть в 2005 году зарубила уже согласованный и подписанный трёхсторонний газовый консорциум, который гарантировал украинской ГТС не только полную загрузку на десятилетия вперёд, но и модернизацию за счёт европейцев и «Газпрома». Рар рассказал, заплатит ли Германия Украине компенсацию за «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Более того, украинцы договорились с поляками, и те заблокировали проект газопровода «Ямал—Европа – 2», который должен был увеличить возможности транзита через ГТС Белоруссии и Польши.

Между тем в том же 2005 году началось строительство газопровода «Грязовец—Выборг», задача которого как раз и заключалась в том, чтобы обеспечить транспортировку газа для «Северного потока». А с 2007 года началась активная фаза согласований маршрута «Северного потока» со скандинавами и прибалтами.

Всё свидетельствовало о том, что Россия упорно ищет альтернативу украинскому транзиту и в конечном счёте она эту проблему решит. Очевидной была и заинтересованность Германии. Но украинцы продолжали посмеиваться над русскими недотёпами и клялись, что никогда не будет построен никакой «поток».

И опять-таки, по аналогии с Крымским мостом, стоило спросить, а что будете делать, если всё же построят, все «эксперты» моментально становились геологами и подробно объясняли, что сама геологическая структура дна Балтийского моря не позволяет реализовать это проект. Любой другой — пожалуйста, а этот нет.

В общем, эту историю можно продолжать вечно — ведь был же «Южный поток» и до сих пор рвущие на себе волосы болгары, отказавшиеся тянуть его через свою территорию, но проект не остановившие, только себя наказавшие.

Перейдём, однако, к сути. Константин Симонов о том, как США и Германия политизировали «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

Сейчас украинские власти из штанов выпрыгивают, пытаясь остановить уже завершённый проект третьей и четвёртой ниток «Северного потока» («СП-2»). Они выражают недовольство позицией Германии и США. Они удостоились окрика своих главных (вашингтонских) хозяев, которые посоветовали им держать своё мнение об американо-германских договорённостях по «СП-2» при себе, проигнорировали эту рекомендацию и потребовали консультаций в формате Украина — Европейская комиссия по вопросу «СП-2».

Ну что ж, очевидно, консультации пройдут. Не вижу причин, по которым ЕК могла бы лишить Украину этого утешительного приза. Но только если уж США признали, что остановить проект не могут и удовлетворились расплывчатыми обещаниями Германии не бросить Украину на произвол судьбы, то никакие европейские структуры им не помогут.

Могут ещё генсека НАТО попросить войну России объявить — даром, что у него для этого нет ни армии, ни полномочий.

Обратите внимание: у Украины было более шестнадцати лет (от первых разговоров о «потоках» до пуска в октябре 2012 года «Северного потока»), чтобы проект остановить. Начни они с такой энергией, как сейчас, носиться по евро-американским столицам в 1996 году, могли бы многого добиться. Ведь и без украинской активности американское лобби в ЕС смогло задержать строительство «СП» и «СП-2» на 2-3 года каждый.

Более того, у Украины было гораздо более надёжное средство отвадить Россию от строительства обходных «потоков». Надо было всего лишь оставить порочную практику воровства газа, начать регулярно платить за то, что потребляешь, и обеспечить гарантированный транзит без всяких перебоев.

«Газпром» — организация богатая, но деньги считать умеет. Не было бы проблем с Украиной и Польшей, он бы лучше вложился в модернизацию существующих газотранспортных систем и расширение их возможностей. Золотарев объяснил, как «Северный поток – 2» похоронит Зеленского © видео Украина.ру

Но зачем же заниматься скучной повседневной работой, если можно воровать и ждать, когда Россия рухнет и можно будет делить трофеи? Хочу обратить особое внимание, что если после нулевых годов к сдерживанию России приступил Запад, то в середине 90-х Россия и Запад всё ещё переживали медовый период в своих отношениях. То есть тогдашние злобствования Украины и её деструктивная позиция не проистекали из антироссийских интриг Запада, а были плодом собственной политической «мысли».

Наоборот, это Украина и другие лимитрофы тогда всеми силами подталкивали Запад к конфронтации с Россией.

Дотолкались. Но ничему не научились.

Чем заняты украинские политики сейчас? Они сражаются с «СП-2», хоть это вопрос уже решённый. Между тем им надо прилагать усилия к продлению контракта на транзит газа через Украину после 2024 года. И не требовать каких-то там уступок, а занять конструктивную позицию и, как говорил Путин, сделать конкурентное коммерческое предложение.

Обязательства, принятые на себя Германией по договорённости с Америкой, сформулированы весьма расплывчато. Их можно трактовать как угодно. В частности, там говорится, что Берлин обязуется добиться продления на десять лет «действующего транзитного соглашения». Но действующее соглашение было заключено на пять лет, и объёмы гарантированного транзита там были непостоянны (первые три года они постоянно менялись и только последние три оставались неизменными).

Меркель обсудила с Путиным «Северный поток-2» и Минские соглашения © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

как обязанность Германии добиться точного повторения условий текущего договора (включая изменение объёмов гарантированного транзита) с продлением его на пять и пять (в сумме десять) лет;

как обязанность Германии добиться продления на десять лет текущего продолжения вещей, когда Россия гарантирует ежегодный транзит в 40 миллиардов кубометров;

как обязанность Германии добиться простого продления договора о транзите через украинскую ГТС на десять лет, притом что вопрос об объёмах транзита стороны решат сами, исходя из рыночной целесообразности.

Согласитесь, это три совершенно разные ситуации. Украина может попытаться поискать (и обязательно найдёт) в Германии лоббистов своих интересов и поиграть на данных неясностях, добиваясь наиболее благоприятной для себя трактовки.

Думаю, любой человек, следивший за перипетиями газовых последних тридцати лет, с лёгкостью предскажет результат. Он будет заключаться в том, что Украина останется не только без транзита, но и без ГТС.

А вот если прийти за стол переговоров не с амбициями, а с деловыми предложениями, есть неплохой шанс договориться о взаимоприемлемых условиях. Но тогда надо отказаться от попыток играть с германскими обязательствами. А то будет как с Будапештским меморандумом — выяснится, что ФРГ ничего не обещала. Ведь это всего лишь совместная декларация Меркель и Байдена, никем пока в Германии не ратифицированная и ни к чему конкретному Берлин не обязывающая.

Впрочем, уверен, что Киев всё равно не возьмётся за ум, а так и будет продолжать свои скачки вокруг США и Германии с требованиями решить за Украину её проблемы. Это ещё Украине повезло, что американцы Гоголя не читают, а то Нуланд давно высказалась бы, как Тарас Бульба: мол, «я вас на майдане породила, я вас и упокою».