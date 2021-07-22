Националистическая пропаганда воспитывает новое поколение погромщиков

Херсонский суд отпустил на свободу двух молодых нацистов, которые отметили день рождения Гитлера попыткой поджечь местную синагогу, швырнув в нее «коктейль Молотова». А потом намеревались совершить провокацию на 9 мая — и направились для этого в парк Славы, где обычно собираются ветераны. Однако их случайно опознали по ориентировке представители правоохранительных органов.

Погромщики отделались условным приговором с испытательным сроком на один год. По существу, они не понесли за свои действия никакого реального наказания — несмотря на то, что насильственные действия на почве межнациональной ненависти должны рассматриваться по закону в качестве серьезного преступления. А молодые поклонники нацистского фюрера не отрекаются от своих взглядов и представляют явную опасность для общества.

Решение судей удивило правозащитников и журналистов, однако оправдательные или условные приговоры нацистам обычны для Украины. Потому что ультраправые превратились после Евромайдана в привилегированную касту неприкасаемых, и часто остаются безнаказанными даже тогда, когда они проходят по тяжким или особо тяжким статьям уголовно-процессуального кодекса. «Стыдно»: к какому будущему готовят детей Украины © "Правый сектор"

Таких случаев масса — даже их простое перечисление заняло бы у нас достаточно продолжительное время. Запуганные судьи систематически оставляют на свободе насильников, грабителей и убийц, потому что они относятся к ветеранам и патриотам. Мариупольскому «активисту» из полка «Азов» вообще позволили официально откупиться за зарезанного на улице человека, заплатив за убийство средневековую виру. Ну а история бывшего главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко является апофеозом этой позорной практики.

Между тем, украинские подростки почитают Гитлера не только в Херсоне. Это показал характерный эпизод в городе Новомиргороде. Там проходили детские соревнования по стритболу, и на них буднично зарегистрировалась подростковая команда под названием «Гитлеровцы». Причем, это не недоразумение и не шутка — поскольку ее участники откровенно признались в симпатиях к ультраправой идеологии.

«При рассмотрении ситуации выяснилось, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, и дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного» — написал об этом на фейсбуке мэр города Игорь Забажан.

Строго говоря, это вполне логичная ситуация для страны, в которой оправдывают ультраправых погромщиков, а нацисты учат детей стрелять во врагов нации. Напомним, это совсем недавно произошло в Киеве, где представители «Правого сектора» и «Правой молодежи» устроили на Андреевском спуске тир. Они предлагали подросткам пострелять по мишеням в образе ватников, и тут же, на месте, обрабатывая их ксенофобской пропагандой. Причем, все это происходило под благосклонными взглядами

Эта история вызвала большой резонанс в Европе, а французские сенаторы написали по этому поводу специальное обращение — попутно отметив, что на том же Андреевском спуске свободно продают нацистскую символику Третьего рейха. Но украинские власти никак не отреагировали на эти события, потому что они полностью сосредоточены на борьбе с коммунистической символикой — уничтожая высокохудожественные мозаики и задерживая людей за майки с молотом и серпом.

Современную Украину буквально накачивают ультраправой идеологией. Это поддерживается на всех уровнях власти, которая превращает нацистских коллаборантов в пример для подражания молодежи — создавая вокруг них настоящий культ почитания, насыщая их именами и памятниками общественное пространство страны.

«Депутаты Хмельницкого горсовета приняли решение переименовать следующие улицы: Улица имени Героя Советского Союза солдата Александра Матросова теперь будет называться именем нацистского коллаборанта — антисемита, идеолога национализма Дмитра Донцова.

Своими «трудами» Донцов разжигал ненависть к евреям, русским, полякам, тем самым способствуя уничтожению невинных людей.

Улица Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева теперь будет называться именем нацистского коллаборанта, издателя антисемитской газеты «Волынь» Уласа Самчука. Самчук — соучастник массового уничтожения более 20 тысяч евреев Ровно.

Проулок Степана Разина переименован на проулок имени нацистского коллаборанта, соучастника уничтожения евреев Киева Олега Ольжича (Кандыбы)» — рассказал об этом на днях глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Такая политика приводит в итоге к погромным нападениям, от которых страдают люди с неправильной национальностью или недостаточно патриотичными взглядами. Потому что индоктринированные подростки достаточно быстро проходят путь от юных бандеровцев до юных гитлеровцев. А затем переходят от теории к практике ультраправого насилия и террора.

Эпизод с попыткой поджога херсонской синагоги, к сожалению, не является в этом смысле какой-то особой редкостью. Подобное случается и в других регионах. 21 июля сайт Jewish News рассказал о нападении на представителя еврейской общины, которое произошло в селе Торговица, расположенном в сорока километрах от Умани. Учитель школы-хедера играл на детской площадке с детьми и женой, а один из местных жителей без всякого повода набросился на него с кулаками — при полном равнодушии со стороны окружающих.

«Когда хасид предпринял попытку получить защиту в отделении почты (где присутствует видеокамера), которое находится недалеко от площадки — ему сказали, что он не может там находиться и выгнали. После выхода на улицу хасид опять получил ряд ударов, был повален на землю и получал удары ногами» — рассказывает об инциденте издание.

Учитель хедера скрылся от преследователей на своем автомобиле, однако они устроили за ним погоню на трассе. И хотя хасид зафиксировал автомобильный номер преследователей, никаких дел по этому поводу пока не возбуждено. Участники нападения вполне могут не понести за него наказания, поскольку правоохранители обычно видят в таких случаях не агрессивную юдофобию, а обыкновенную бытовуху. «Упакуем всех». чиновник призывал депортировать ромов © РИА Новости, Андрей Варенков / Перейти в фотобанк

Так было в прошлом году, 10 января, когда вооруженные ножами и палками погромщики напали на уманских евреев, собравшихся возле могилы цадика Нахмана. По словам очевидцев, полицейские «просто стояли и смотрели, что происходит» — хотя четверо членов еврейской общины попали в результате в больницу.

И эта вседозволенность подталкивает на новые преступления, которые однажды могут привести к трагическому исходу.