Киевские «европейцы» внезапно заговорили о целесообразности для Украины «уйти под Китай», то есть стать «азиатами». Правда на официальном уровне такое намерение неуверенно опровергли, но в околоэкспертной среде и перевозбуждённом «патриотическом» сообществе, идея натянуть нос сразу и Москве, и Вашингтону, и Брюсселю прижилась

И начала обрастать экзотическими механизмами реализации. В мечтах пока ещё казаков (хоть, возможно, уже и ненадолго) богатые китайцы дадут денег на всё, просто чтобы досадить русским и американцам, а заодно захватить Европу. Украинцы же знают, что все в этом мире мечтают кого-то захватить, и обязательно, при этом, поделиться трофеями с Киевом и дать такому незаменимому союзнику денег.

В общем, боюсь, что скоро украинские «учёные» и активисты ныне утверждающие, что когда древние украинцы создавали основы европейской цивилизации, на «московском болоте» только лягушки квакали, заявят, что даже само «московское болото» ещё не появилось, когда предки нынешних украинцев, задолго до начала своей европейской цивилизаторской миссии, учили легендарного первого императора Китая, владыку Востока Фу Си (Тайхао) «наблюдать образы в небе и на земле», а также «узоры птиц и зверей». Именно под праукраинским руководством Фу Си «создал восемь триграмм, чтобы проникнуть в добродетель просветлённого духа», а также «узелки на верёвках, чтобы охотиться и ловить рыбу». И правда, кто как не украинцы могли научить китайцев «искусству владычествовать»? Дым не без огня. Что стоит за реверансами Киева в адрес китайских коммунистов © РИА Новости, Григорий Сысоев / пресс-служба президента Украины

В общем, что бы не думали украинские политики по этому поводу, но легенду о «прекрасном Западе», где уже построили «коммунизм», никто не работает, но у всех всё есть и к которому украинцы могут приобщиться, если с правильной интонацией произнесут «крибле, крабле, бумс», заменяет в мозгах украинцев легенда о великолепном Китае, давно стоящем с мешками денег на украинкой границе, чтобы построить «степным рыцарям» коммунизм, прямо в их «вышнэвому садку».

Это, кстати, свидетельствует, что Путин правильно оценил ближайшие перспективы Украины, в том что касается её выживания, когда в своей статье практически открытым текстам предложил декларировавшим себя «небратьями» вернуться в семью. Но президент России недооценил глубину антирусскости украинского общественного сознания. Когда-то я писал, что для того, чтобы не признавать себя русскими, украинцы готовы стать даже папуасами. До папуасов дело пока не дошло, но географически бывшие «европейцы», примеряющие на себя азиатский шёлковый халат (чужой, кстати), со своим «китайским проектом» весьма приблизились к Новой Гвинее.

В общем, если не получилось стать европейцами, объявив русских финно-монголами, значит объявим русских европейцами, а себя маньчжурами, лишь бы не быть одной крови. Именно эта серьёзнейшая девиация и делает русских, объявивших себя украинцами, отдельной нацией, причём отдельной именно от русских, со всеми остальными они с удовольствием будут брататься, рассчитывая, что новые «братья» не только денег дадут «от пуза», но и вареники научат прямо в рот прыгать. Потом, правда, приходит разочарование, но, во-первых, это «потом» наступает через пару-тройку десятков лет «стука в двери ЕС м НАТО», а, во-вторых, потенциальных кандидатов в новые «браться» в мире ещё много (лет на триста хватит, если не больше, а там и по второму кругу можно пойти).

И всё же, может быть украинцы правы? Тем более и в России, хоть за последние годы количество откровенных алармистов среди экспертов резко сократилось (наверное подались в вирусологи), всё же раздаются голоса, призывающие «остановить китайскую экспансию в традиционную российскую сферу влияния». Почему же мы позволяем себе насмехаться над новыми («азиатскими») украинскими планами и явно не верим в реализуемость «китайского проекта», пробивающего себе дорогу в Киеве?

Совсем не потому, что украинцы обманули китайцев с «Мотрор-Сич» и могут обмануть ещё пару раз, поддавшись давлению тех же американцев. При реализации стратегической политической операции, как и в операции военной, таких мелких «неудачных боёв» бывает много, главное, чтобы выдерживалась общая цель. Так что, если бы Китай нацелился на Украину, мелкая неудача с «Мотор-Сич» его бы не остановила. Но может ли Украина стать для Пекина желанной целью?

Ответ нам поможет найти опыт соседней с Украиной и недавно ещё дружественной ей Белоруссии. Тем более, что в Минске, хоть и с солидным запозданием, явно развивались те же процессы, что и в Киеве.

Итак, напомню, что к августу 2020 года, Лукашенко уверенно (в рамках теоретической многовекторности) ориентировался на резкое удлинение «европейского вектора», почём зря критиковал Россию и даже успел обвинить неназванные силы в Москве в подготовке белорусского майдана. Когда же в августе месяце в Минске таки начался прозападный майдан, Лукашенко понял, что он попал. Жестоко подавляя прозападные выступления он закрывает себе дорогу к многовекторности (Запад с ним говорить просто не будет). Таким образом, он попадает в полную зависимость о России, чего двадцать лет всеми силами пытался избежать.

Лукашенко нашёл тот же ход, что и киевские «эксперты». Он помчался в Пекин, за рынками, кредитами, экономической помощью и военно-политической поддержкой, чтобы сбалансировать влияние России. Трудолюбивые «лесные гномы» ещё до вороватых «степных рыцарей» попытались перекраситься из «европейцев» в «азиатов», лишь бы не возвращаться в русскость. Ибо возвращение украинцев и белорусов к своим русским корням, ставит вопрос о целесообразности существования трёх русских государств, тем более, что два из них могут влачить жалкое существование только за счёт третьего — исторической России.

Ну и что? Китайцы обещали рассмотреть все просьбы и предложения белорусских властей, но когда-нибудь потом, при том, что деньги и поддержка нужны Минску даже не сейчас, а уже вчера. И Лукашенко опять начал как на работу ездить в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, а о «китайском проекте» изредка вспоминают только казённые белорусские СМИ и по случаю прикупленные блогеры, поддерживая в ориентированной на Лукашенко части белорусского общества ранее внушённую уверенность, что он лучший президент всех времён и народов. Вот только «королевство маловато»: ему бы Китай или Россию в управление, но «он себя ещё покажет».

В общем, не захотели китайцы играть с белорусами в антироссийскую многовекторность, не захотят и с украинцами. В Белоруссии хоть какая-никакая, а всё же работающая экономика пока существует, на Украине нет и того. Китайский опыт? О проекте новой Конституции Белоруссии © president.gov.by

Что Пекин может получить от минского или киевского проектов? Ничего. Кроме, разумеется, нарастающих просьб о финансировании и неприятного удивления Москвы, которая в китайские дела с Вьетнамом, Индией, Филиппинами и прочими Япониями не лезет, хоть интересы в Юго-Восточной Азии у неё более существенные, чем у Китая в Восточной Европе. То есть, за свои деньги, Пекин может приобрести одну-двух содержанок и потерять мощного союзника. При этом китайский проект «Один пояс, один путь» осуществляется и без Украины, и без Белоруссии, и без них вместе, и без кого угодно. Его невозможно реализовать только без России.

Поэтому китайцы улыбаются, кивают, говорят приятные вещи, но денег не дают, а если и дают, то совершенно недостаточно, на очень жёстких условиях и под высокий процент.

Более того, китайцам даже выгодно, чтобы проблемами Украины, Белоруссии, всей Восточной и даже Западной Европы занималась Россия. Работы тут непочатый край, растянется она на десятилетия и все эти десятилетия Россия будет жизненно заинтересована в надёжном китайском тыле, точно так же, как Китай будет заинтересован в надёжном российском тыле, поскольку у него аналогичная ситуация в Юго-Восточной Азии. Поэтому Россия не мешает Китаю в АТР (чем может помогает), а Китай, аналогично оказывает России дозированную помощь в урегулировании восточноевропейских и ближневосточного кризисов и в закреплении Москвы в этом регионе.

На ближайшие годы Пекин и Москва жизненно заинтересованы друг в друге, поэтому не будут обращать внимания на региональную мелочь, предлагающую им поинтриговать друг против друга в интересах лимитрофов.

Так что был ли Фу Си знаком с праукраинцами или, может быть, даже происходил от них (научили же они турок и австрийцев пить кофе, а бразильцев его выращивать), а денег китайских и поддержки в противостоянии с Москвой Киеву не видать, как своих ушей. И Запад, кстати, тоже как-то совсем забыл о тех, кого приручил. А Москва гарантирует гуманное обращение и горячий чай, желающим дальневосточный гектар (кстати, к китайцам близко) и корову. Есть о чём подумать.