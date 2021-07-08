«Что делать с Украиной?» — наиглавнейший вопрос внешней политики РФ, который уже давно касается ее стратегической безопасности. Пока будет существовать нынешний майданный режим с его планами реванша и террористических атак, пока Украина обустраивается как база НАТО и казарма для боевиков, функционирует как центр разведывательной и диверсионный деятельности против РФ, говорить о полном «спокойствии наших границ» некорректно.
Выступая в рамках юбилейных научных чтений Института стран СНГ, главред издания Украина.ру Искандер Хисамов подчеркнул: «Странно и неправильно, что украинская угроза в наших СМИ, наших нарративах, она крайне недооценивается. Украина представляется несостоявшимся государством, которая всем должна, верхушка которой коррумпирована, пресмыкается перед неонацистами и так далее. Все это оправданно только на треть, на какую-то долю».
Словно бы в подтверждение этих слов военный эксперт Андрей Марочко даёт довольно подробную раскладку по военным поставкам Запада на Украину за последние несколько лет:
«С 2018 года США поставляют на Украину переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin (всего 37 пусковых установок и 210 ракет). Передали ВФУ автомобили HMMWV в бронированном и обычном исполнениях. Также благодаря американцам украинские военные приняли на вооружение не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49. В 2020 году Госдеп США разрешил продажу Украине 16 современных патрульных катеров Mark VI и связанных с ними вооружений. Общая стоимость всего этого составляет 600 миллионов долларов. <…> Великобритания поставила Киеву 75 бронетранспортеров Saxon. Чехия направила через Польшу 250 БМП-1, 40 САУ «Гвоздика», а также 177 крупнокалиберных пулеметов. Польша передала ВФУ 50 минометов М57 калибра 60 мм, 9 МТЛБ, 15 крупнокалиберных пулеметов, две корабельные артиллерийские установки АК-176М, 100 безоткатных орудий.
Крупные военные поставки идут на Украину из Литвы. Она отправила Киеву примерно 150 тысяч тонн боеприпасов, в основном патронов 5,45х39 мм. Также Вильнюс предоставил украинским военным 146 крупнокалиберных пулеметов, из которых 60 — это КПВТ, а остальные — ДШК. Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения «Термал Ай X-320», «Лайтвайт термал», AN/PVS-14, AN/PVS-7B/D и AN/PVS-7B. Все это способствует значительному увеличению количества обстрелов городов Донбасса со стороны украинских силовиков в темное время суток.
Всего с 2014 года на военные цели Вашингтон выделил Киеву более 2 млрд долларов и сокращать финансирование ВФУ американцы не намерены. В июле этого года Конгрессом США одобрено выделение Украине на закупку вооружения еще 125 млн долларов, что на 10 миллионов больше, чем в 2020 году».
Рано или поздно на этой территории будет взращён новый вермахт, который в изобилии предоставит Западу необходимую пехоту, а мы будем долго удивляться, когда и сколько фанатиков породила братская земля. А породила она в том числе при непосредственной поддержке некоторых заинтересованных лиц, продолжающих «взаимовыгодную» торговлю с майданным режимом, уплачивающих огромные налоги и «военный сбор» в украинскую казну, считающих, будто проблема рассосется сама по себе. Мол, Запад (по только известным этим господам причинам) добровольно оставит огромный стратегический плацдарм на милость России. Надо только ничего не делать, и победа придет сама собой.
На фоне этой бездеятельности окончательно ошалевшие от полной безнаказанности майданщики штампуют дискриминационные законы, расправляются с деморализованной и распыленной украинской оппозицией, продолжают резню на Донбассе. Закон подменён беснованием «активистов», шизофреническим бандеровским шариатом, разгулом неонацистских группировок при равнодушии вынужденного приспосабливаться к новым реалиям общества.
И не спешите это общество обвинять в бездействии, у него просто нет альтернативы. Помощь (а единственная реальная помощь может прийти только с Востока) уже много лет не приходит, и всякая активность на украинском направлении стихает: нет соответствующей деятельности Россотрудничества (что мешает работать по Украине с территории РФ?), не создано действующих СМИ на украинском языке, информационных ресурсов для русскоязычных территорий, нет авторитетного представительства украинского народа в пределах РФ (как альтернативного источника политической власти).
Киевский режим слаб, его экономику постоянно лихорадит, а от безумия Майдана устали, кажется, даже самые аполитичные, ведь уличное насилие не разбирает ни правого, ни виноватого. Но режим сам по себе не рухнет: у него достаточно финансовых, пропагандистских и ружейных подпорок. Опираться на штыки неудобно, но можно довольно продолжительное время, дожидаясь благословенного для киевского режима нового крестового похода на Русь. Выбить подпорки — значит обеспечить безопасность России на юго-западном направлении на долгие годы.
Проблемы Украины в Киеве не решаемы — они решаемы в Одессе, в Запорожье, в Харькове, и лишь при поддержке России. Речь не идёт о военном вторжении (понятно, если Украина даст реальный повод к войне, то ответ последует), но о широкомасштабной, продуманной стратегии, которая пресекла бы попытки насильственной ассимиляции и этноцида русских людей, гарантировала неотвратимость возмездия неонацистам и террористам, обеспечила различные потребности национально-освободительной борьбы на Украине. Это не внутренний вопрос неких ленивых «хохлов» (тем более никогда этот народ не был ленив), но безопасного будущего русских границ и российских детей.
Когда говорят о нехватке финансовых средств в экономике России для подъёма отяжелевшей Незалежной, то надо понимать, что деньги есть на самой Украине, — просто надо выключить выкачивающий их на Запад насос. А внутри страны текущее восстановление разрушенного хозяйства (включая порушенные культурные ценности) должны лечь на профессиональных «активистов Майдана» и их покровителей-олигархов за счёт неправедно нажитого имущества, стоимости разворованных активов, гражданских репараций. Восстановление Украины должно идти за счёт конкретных персонажей, которые почти десять лет наживались на крови соотечественников.
Пора назвать вещи своими именами: бездействие не приводит к победе. Победитель Наполеона Михаил Кутузов прославился не бездействием, а стратегическим замыслом и его планомерным воплощением — принял тяжелое генеральное сражение под Москвой, пресёк попытку прорыва врага под Малоярославцем, гнал и истреблял неприятеля до полного разгрома. Знаменитое кутузовское «терпение и время» вовсе не значит равнодушное наблюдение за тем, как враг спокойно накапливает силы, а его мародеры безнаказанно снуют по окрестностям. Напротив: умение употреблять все силы к ежедневному ослаблению неприятеля, истреблению его фуражиров, обозов, подкреплений.
Сегодня русская захваченная древняя столица — это Киев и его вековечные русские святыни, а засевший в ней «Наполеон» по иронии судьбы действительно сыграл эту роль в одном из комедийных фильмов. Народ после грабительского нашествия снова оказался под шарлатанским влиянием поляков, униатов и каких-то прибалтийских анчоусов, но по сути остаётся русским и русскоязычным; разве что о дальнейшей судьбе пришедших из-под австрияков надо договариваться с великим цесарем. Ну так и хватит ждать — разговоры осилит идущий.