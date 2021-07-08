Обезврежена очередная банда проукраинских террористов - на этот раз в Белгороде. Сторонники группировки М.К.У. (Маньяки: Культ убийства) готовили теракты и были направляемы в своих намерениях с территории Украины

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Выступая в рамках юбилейных научных чтений Института стран СНГ, главред издания Украина.ру Искандер Хисамов подчеркнул: «Странно и неправильно, что украинская угроза в наших СМИ, наших нарративах, она крайне недооценивается. Украина представляется несостоявшимся государством, которая всем должна, верхушка которой коррумпирована, пресмыкается перед неонацистами и так далее. Все это оправданно только на треть, на какую-то долю».

Словно бы в подтверждение этих слов военный эксперт Андрей Марочко даёт довольно подробную раскладку по военным поставкам Запада на Украину за последние несколько лет:

«С 2018 года США поставляют на Украину переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin (всего 37 пусковых установок и 210 ракет). Передали ВФУ автомобили HMMWV в бронированном и обычном исполнениях. Также благодаря американцам украинские военные приняли на вооружение не менее 36 контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36, AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49. В 2020 году Госдеп США разрешил продажу Украине 16 современных патрульных катеров Mark VI и связанных с ними вооружений. Общая стоимость всего этого составляет 600 миллионов долларов. <…> Великобритания поставила Киеву 75 бронетранспортеров Saxon. Чехия направила через Польшу 250 БМП-1, 40 САУ «Гвоздика», а также 177 крупнокалиберных пулеметов. Польша передала ВФУ 50 минометов М57 калибра 60 мм, 9 МТЛБ, 15 крупнокалиберных пулеметов, две корабельные артиллерийские установки АК-176М, 100 безоткатных орудий.

Военный эксперт рассказал о терактах и диверсиях, которые успешно проводят ВСУ © Facebook, Операція об'єднаних сил

Всего с 2014 года на военные цели Вашингтон выделил Киеву более 2 млрд долларов и сокращать финансирование ВФУ американцы не намерены. В июле этого года Конгрессом США одобрено выделение Украине на закупку вооружения еще 125 млн долларов, что на 10 миллионов больше, чем в 2020 году».

Рано или поздно на этой территории будет взращён новый вермахт, который в изобилии предоставит Западу необходимую пехоту, а мы будем долго удивляться, когда и сколько фанатиков породила братская земля. А породила она в том числе при непосредственной поддержке некоторых заинтересованных лиц, продолжающих «взаимовыгодную» торговлю с майданным режимом, уплачивающих огромные налоги и «военный сбор» в украинскую казну, считающих, будто проблема рассосется сама по себе. Мол, Запад (по только известным этим господам причинам) добровольно оставит огромный стратегический плацдарм на милость России. Надо только ничего не делать, и победа придет сама собой.

На фоне этой бездеятельности окончательно ошалевшие от полной безнаказанности майданщики штампуют дискриминационные законы, расправляются с деморализованной и распыленной украинской оппозицией, продолжают резню на Донбассе. Закон подменён беснованием «активистов», шизофреническим бандеровским шариатом, разгулом неонацистских группировок при равнодушии вынужденного приспосабливаться к новым реалиям общества.

И не спешите это общество обвинять в бездействии, у него просто нет альтернативы. Помощь (а единственная реальная помощь может прийти только с Востока) уже много лет не приходит, и всякая активность на украинском направлении стихает: нет соответствующей деятельности Россотрудничества (что мешает работать по Украине с территории РФ?), не создано действующих СМИ на украинском языке, информационных ресурсов для русскоязычных территорий, нет авторитетного представительства украинского народа в пределах РФ (как альтернативного источника политической власти).

Киевский режим слаб, его экономику постоянно лихорадит, а от безумия Майдана устали, кажется, даже самые аполитичные, ведь уличное насилие не разбирает ни правого, ни виноватого. Но режим сам по себе не рухнет: у него достаточно финансовых, пропагандистских и ружейных подпорок. Опираться на штыки неудобно, но можно довольно продолжительное время, дожидаясь благословенного для киевского режима нового крестового похода на Русь. Выбить подпорки — значит обеспечить безопасность России на юго-западном направлении на долгие годы.

Проблемы Украины в Киеве не решаемы — они решаемы в Одессе, в Запорожье, в Харькове, и лишь при поддержке России. Речь не идёт о военном вторжении (понятно, если Украина даст реальный повод к войне, то ответ последует), но о широкомасштабной, продуманной стратегии, которая пресекла бы попытки насильственной ассимиляции и этноцида русских людей, гарантировала неотвратимость возмездия неонацистам и террористам, обеспечила различные потребности национально-освободительной борьбы на Украине. Это не внутренний вопрос неких ленивых «хохлов» (тем более никогда этот народ не был ленив), но безопасного будущего русских границ и российских детей.

Маньяки на свободе: будни сегодняшней Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пора назвать вещи своими именами: бездействие не приводит к победе. Победитель Наполеона Михаил Кутузов прославился не бездействием, а стратегическим замыслом и его планомерным воплощением — принял тяжелое генеральное сражение под Москвой, пресёк попытку прорыва врага под Малоярославцем, гнал и истреблял неприятеля до полного разгрома. Знаменитое кутузовское «терпение и время» вовсе не значит равнодушное наблюдение за тем, как враг спокойно накапливает силы, а его мародеры безнаказанно снуют по окрестностям. Напротив: умение употреблять все силы к ежедневному ослаблению неприятеля, истреблению его фуражиров, обозов, подкреплений.

Сегодня русская захваченная древняя столица — это Киев и его вековечные русские святыни, а засевший в ней «Наполеон» по иронии судьбы действительно сыграл эту роль в одном из комедийных фильмов. Народ после грабительского нашествия снова оказался под шарлатанским влиянием поляков, униатов и каких-то прибалтийских анчоусов, но по сути остаётся русским и русскоязычным; разве что о дальнейшей судьбе пришедших из-под австрияков надо договариваться с великим цесарем. Ну так и хватит ждать — разговоры осилит идущий.