Взрослый человек обязан нести ответственность за свои поступки, и потому нет сочувствия к взрослым вроде бы русскоязычными людям с русскими фамилиями и русскими именами, которые поддержали кишащий националистами Майдан, а теперь воздыхают: мол, всё русское на Украине давят и душат

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Зато майданщики после стольких лет полнейшей безнаказанности расслабились и окончательно перестали прятать свои истинные цели, в частности, стремление к насильственной ассимиляции и фактическому истреблению русского народа на территории Украины. Ещё одним инструментом этого стал одиозный закон о «коренных народах», который лишает русских людей даже призрачных надежд на образование на родном языке. «Коренным народом» Украины признаются не веками живущие на ее территории русские, венгры, евреи, поляки, а присоединенные в 1954 году жители российского полуострова, которые и были-то в составе Украины считанные десятилетия.

«Сегодняшний день — трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинского — начало восстановления справедливости! — восторженно приветствовал принятие дискриминационного закона о «коренных народах» нардеп от правящей партии «Слуга народа» Олег Семинский. — Россияне на законодательном уровне не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины».

И пусть, испугавшись собственной откровенности, парламентарий этот текст вскоре удалил, суть осуществляемой киевским режимом политики он высказал абсолютно точно. Похожих фраз официальных, полуофициальных и неофициальных лиц с 2014 года прозвучали тысячи. Жалкие отсылки к Конституции Украины, которая декларирует равенство граждан перед законом, абсолютно бессмысленны. Эксперты подсчитали, что из 161 статьи Основного закона Украины на сегодня системно и последовательно нарушаются 125 (то есть около 78%). А 36 статей, которые «условно выполняются», содержат в основном номинальные или отсылочные нормы. https://strana.ua/opinions/340840-iz-161-stati-konstitutsii-ukrainy-sistemno-narushajutsja-125.html

Коренных народов мало: глава МИД Украины пообещал скорое принятие закона о нацменьшинствах © Facebook, Dmytro Kuleba

Известный оппозиционный политик Василий Волга в социальной сети опубликовал пронзительное эссе «Отныне я изгой», где пытается осмыслить реалии, в которых оказались многие русские люди после 2014 года.

«Пришли новые люди, новые идеи, новый язык, который раньше в Киеве никогда и не слышали, и сказали, что теперь они главные. Был писатель Олесь Бузина, они его убили, — пишет Василий Волга. — Был офицер Олег Калашников, который над ними смеялся и говорил, что эти смешные люди никогда не смогут поколебать киевлян в их убежденности в том, что киевляне наследники великого равноапостольного князя Владимира крестившего Русь, что они потомки героев, спасших мир от нацизма, что русский человек, создавший Киевскую Русь никогда не покорится оккупации новых нацистов… И его убили тоже. Убили эти новые. Пришедшие. Убийц арестовали. Затем показательно выпустили. Встречали их с пением гимна и флагами. Желтоголубой стяг, тризуб, вышиванки, цветы, девушки. Чтобы никто на Украине отныне не сомневался: убить русского человека — это означает совершить подвиг, а не преступление. <…> Закон о коренных народах Украины объявил меня атавизмом, который мешает жить убийцам Бузины и Калашникова, мешает жить новым хозяевам Украины. И, конечно же, международное сообщество и дальше будет делать вид, что нацизма на Украине нет».

Так «просвещенный Запад» не замечал ранее отряды ультраправых штурмовиков, системную глорификацию гитлеровских преступников, гонения на каноническое православие (националисты захватили и передали раскольникам две сотни храмов Украинской Православной церкви). «Складывается впечатление, что то, что происходит, — это государственная политика, — говорит архиепископ УПЦ Николай. — Много ветеранов нашей политики начинали ещё с Компартии Украины, а сейчас они "патриоты Украины". И когда у них спрашиваешь, а когда вы были настоящими, откровенными — тогда за коммунистов, или сейчас за патриотов, они не понимают этот вопрос. Они говорят: это другое — как нужно государству, так и движемся».

Государству Украина — точнее, тем, кто им управляет, — не нужны не только русские люди («русские» в самом широком смысле этого слова), но и тысячелетняя духовная опора народа. Правителям куда милее политическая подделка, иерархи которой даже не верят в православие как таковое. Так, руководитель раскольников Епифаний (Думенко) в интервью «5 каналу» подтвердил, что не верит в благодатность огня, сходящего в Великую Субботу в Иерусалиме. Зато «чудом схождения Благодатного огня» глумливые националисты называли сжигание живьём одесситов 2 мая 2014 года. https://spzh.news/ru/zashhita-very/79559-o-blagodatnom-ogne-i-tragedii-v-odesse

Ультранационализм не бывает «выборочным»: здесь я «нацист и расист», а здесь «хороший человек». Нацизм рано или поздно оскотинивает человека полностью, и он превращается в негодяя, порой даже не отдавая себе в том отчета. Как не может взять в толк нынешний министр культуры, а ранее телевизионный менеджер Александр Ткаченко, в чем мерзость его расистской двусмысленности в адрес темнокожей телеведущий Каролины Ашион: «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…»

«Дальше, — описывает свое душевное состояние Каролина Ашион, — шок, море слёз и увольнение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для "1+1" не вышла». И если международная общественность за УПЦ не заступается, то в лице BLM темнокожую украинскую телеведущую, возможно, поддержать может. Но кто защитит маленьких «нетитульных» граждан Украины от домогательств сошедших с ума на почве ультранационализма «патриотов»?

Украинский депутат после принятия Радой закона о коренных народах объявил русских «недочеловеками» © Facebook Олега Семинского

Дело, разумеется, не в вышиванке и не в мове. Они возводят фундамент своего господства, надеясь оказаться в числе панов, как полицаи, которые служили гитлеровским захватчикам в расчёте на милость тогдашних западных хозяев. Поначалу это сообщество руководствуется наиболее простыми, очевидными признаками, а дальше дело и до происхождения предков дойдёт. Таковы идеологические принципы «чистой крови». И чем меньше национальное богатство (а Украина нищает), тем теснее должен быть круг остающихся претендентов — мол, это не ваше государство, а наше собственное.

В ответ, надо отметить, за чуждое ему государство «молчаливое большинство» тоже умирать не собираются. Во всяком случае опрос Центра им. Разумкова свидетельствует, что с оружием в руках незалежную согласились защищать менее четверти украинцев — 23,6%. Еще 29,3% жителей страны высказали готовность помогать фронту, «участвуя в волонтерских организациях» (эдакая лукавая форма уклонения от фронта), а 33,8% граждан оказались не готовы идти на войну ни при каких условиях. Зачем нормальным людям защищать дискриминирующий их режим? Тем более фашизм — как правило, проигравшая сторона.

К сожалению, неумолчная и безнаказанная пропаганда тоже работает — вчерашних русских, которые поддержали «революцию достоинства» потенциальных рабовладельцев, ещё хватает. Увы, на дураках держится не только мир, но и война.